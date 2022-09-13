Допрос самозанятого: случай из практики

По истечении шести месяцев ИП получил требования от налоговой (в рамках п.2 абз.2 п.5 ст.93.1 НК РФ) о предоставлении документов на всех самозанятых:

трудовых договоров, заключенных с самозанятым; договоров подряда или иных договоров гражданско-правового характера на выполнение работ с указанием интересующих налоговый орган периодов и сумм.

Помимо запрошенных документов, все самозанятые получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей в связи с проведением мероприятия налогового контроля в отношении ИП.

В общем, задача налоговой была понятна — установить вместо гражданско-правовых отношений трудовые, и наказать нерадивого ИП.

Мероприятия налогового контроля очень интересная штука, поскольку проводится не в рамках какой-либо проверки, предусмотренной НК РФ.

Согласно п.2 ст.93.1 НК РФ в случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников такой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.

А в силу абз.2 п.5 ст.93.1 НК РФ, лицо, получившее требование о представлении документов (информации) исполняет его в течение десяти дней со дня получения или в тот же срок уведомляет, что не располагает истребуемыми документами (информацией).

При этом отсутствие в требовании указания на проведение конкретного мероприятия налогового контроля не свидетельствует о недействительности такого требования согласно позиции Верховного Суда РФ (Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2017 N 310-КГ17-3551 по делу N А09-6454/2016).

Таким образом, по факту это проверка, но не проверка, а истребование документов и информации по интересующим сделкам.

Первоначально пришлось решать вопрос об участии самозанятых в допросе. Учитывая, что четыре из пяти самозанятых проживали в других регионах, отличных от места нахождения налоговой, мы подготовили письма в налоговую от самозанятых, в которых:

указали о невозможности явки на допрос в виду проживания в другом регионе;

уточнили, что не отказываемся от дачи пояснений и готовы их предоставить в письменной форме при необходимости, как и имеющиеся документы;

приложили копии паспортов с регистрацией, договоры аренды, свидетельства о временной регистрации по месту жительства;

в подтверждение добросовестности наших свидетелей направили данные письма заказным отправлением с уведомлением, продублировав их на портале Госуслуг и на сайте ИФНС (через личный кабинет налогоплательщика в разделе «Обращения».

проинструктировали самозанятых о том, как действовать при вызове на допрос в налоговую по месту жительства по телефону (необходимо вежливо попросить направить повестку по месту жительства). Разъяснили, что по устному приглашению на допрос являться не следует и лучше дождаться вызова повесткой, которая является и основанием для явки, и обоснованием для отсутствия на работе (для работающих самозанятых), и для того, чтобы привлечь представителя к участию в допросе на конкретную дату и время.

По итогу проблем у свидетелей по данным письмам не возникло — никто не привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний, никого не вызывали на допрос в налоговую по месту жительства (хотя налоговая не была лишена такой возможности и вполне могла направить соответствующее поручение по месту жительства каждого из самозанятых).

Однако все, кто не явился на допрос, проходили телефонную беседу с налоговым инспектором, в ходе которой инспектор пытался выяснить:

состоит ли СМЗ с ИП в трудовых отношениях?

оплачивает ли ИП самозанятому заработную плату?

какой режим рабочего времени?

есть ли другие клиенты кроме данного ИП?

Поскольку наши самозанятые парни бывалые, да и получили необходимые инструкции и на этот счет, то беседа прошла таким образом:

попросили точно назвать ФИО и должность инспектора, его место работы, зафиксировали для себя;

пояснили, что готовы предоставить документы по письменному требованию налогового органа;

пояснили, что в телефонном разговоре не готовы давать разъяснения, поскольку неизвестно, действительно ли это налоговый инспектор ведет разговор (отличались данные инспектора, который вызывал на допрос и который проводил телефонный опрос).

Для пущей важности проводимого «телефонного мероприятия» инспектор укорял каждого из самозанятых, что только он один отказывается давать пояснения, тогда как все из нашей шайки-лейки уже дали подробные признательные показания по телефону.

Документы

В налоговый орган по требованиям нами предоставлены документы на каждого кандидата в «работники»:

договор оказания услуг, выполнения работ (указано о том, что исполнитель самозанятый, нет ни слова о рабочем режиме, получении заработной платы, предоставлении какого-либо оборудования или имущества, отпуске и прочих формулировок, о которых уже много где написано);

задания на конкретный объем работы от имени ИП (формировалось письменное задание на конкретный этап по проекту, в котором прописывался требуемый объем услуг/работ и сроки их выполнения). Исполнитель указывал в задании стоимость данного объема работ/услуг, если всех все устраивало, то задание подписывалось обеими сторонами и перечислялась предоплата.

по каждому заданию самозанятым предоставлялся отчет о выполненной работе;

если по отчету вопросов не возникало, стороны подписывали акт выполненных работ, после чего проводился окончательный расчет;

поскольку некоторые оплаты проводились два раза в месяц, налоговая пыталась доказать, что это выплата аванса и расчет по трудовым отношениям. Не рекомендую делить оплаты с самозанятыми в пределах одного месяца, лучше рассчитываться однократно в месяц при длительном сотрудничестве.

Предоставление документов в налоговую

Удобство в работе с предоставляемыми документами, разложенными по порядку в подтверждение ваших же аргументов, указанных в письме, может помочь отстоять свою позицию. Не рекомендую предоставлять запрашиваемые документы на всех лиц одним сопроводительным письмом, чтобы инспектор разбирался с кипой документов и вспоминал вас недобрым словом. Представьте инспектора, которому на стол падает пачка не разобранных и не систематизированных документов, которые еще нужно разложить, прежде чем изучить.

Только с помощью документов ИП в нашем случае мог представить свою позицию и предоставить доказательства своей добросовестности. Если документы и сведения представлены системно, по тому порядку, как указано в сопроводительном письме и в подтверждение ваших пояснений, то шанс улучшить отношение инспектора к проверяемому повышается.

В сопроводительных письмах от ИП по каждому из требований на самозанятых указывали о том, что:

трудовые договоры не могут быть предоставлены в виду отсутствия с данными лицами трудовых отношений и не заключения соответствующих трудовых договоров;

сотрудничество ИП и самозанятого осуществлялось в рамках гражданско-правовых договоров, по которым каждый СМЗ выступал самостоятельным дееспособным субъектом правоотношений в статусе плательщика налога на профессиональный доход.

Указывали об этом дополнительно в сопроводительных письмах, поскольку сам ИП на допрос не вызывался, его пояснения не отбирались, запрашивались только документы. Поэтому посчитали возможным отразить его позицию таким образом.

До допроса свидетеля

Одному из наших СМЗ посчастливилось принять участие в допросе в качестве свидетеля. Поскольку самозанятый оказался гражданином с активной правовой позицией, возмутившись перспективе сменить статус вольного ремесленника на наемного работника, мы провели небольшую подготовку к допросу:

акцентировали внимание на использовании при допросе слов «сотрудничал, взаимодействовал, партнерство» вместо «работал, трудился»;

слова «оклад, заработная плата, премия» рекомендовали заменять на «вознаграждение по договору оказания услуг»;

вместо «рабочего графика, режима дня, рабочего времени» рекомендовали использовать фразу «у меня не было рабочего графика и рабочего дня, так как я самозанятый и сам решаю, когда выполнять те или иные услуги».

для случая вопросов инспектора о доходах самого свидетеля и его статуса налогоплательщика, рекомендовали ссылаться на то, что он приглашен для допроса в качестве свидетеля по взаимодействию с конкретным ИП, а вопрос инспектора относится к нему как к налогоплательщику. В настоящее время он не готов на него ответить, поскольку требуется проверить документы и оплаты, иначе его ответ может быть истолкован в последующем не верно.

Может быть коллеги засомневаются в такой постановке ответа, но в нашем случае это возымело положительный эффект, когда инспектор, не удовлетворившись ответами самозанятого, попыталась его допрашивать по оплате налогов, объему получаемых доходов и т.д. В конце концов, ст.51 Конституции РФ пока никто не отменял, и даже всемогущая налоговая служба не может запретить нам ею пользоваться:).

Допрос свидетеля

Явившись в налоговый орган до назначенного времени, мы направили в канцелярию налоговой ходатайство о допуске к участию в допросе представителя самозанятого (юриста без адвокатского статуса на основании нотариальной доверенности).

В обоснование ходатайства сослались на положения ст.48 Конституции РФ, гарантирующей право на получение квалифицированной юридической помощи, а также ст.26 и ст.90 НК РФ , разъяснения ФНС России в письме № ЕА-4-15/13203@ от 17.08.2020 и № АС-3-2/3920/@ от 30.10.2012. Указали, что НК РФ не содержит исчерпывающий перечень лиц, которые могут участвовать или присутствовать при допросе.

Получив в канцелярии отметку на нашем экземпляре, направились в кабинет инспектора. Увидев, что свидетель пришел не один, инспектор было возмутился, но при предъявлении ходатайства о допуске представителя с отметкой канцелярии, а также нотариальной доверенности, смягчился и пригласил в кабинет.

Отметим, что допрос проводился в общем кабинете, где находилось помимо нас еще шесть инспекторов, занимающихся своими делами. После необходимых разъяснений прав, заполнения сведений о свидетеле и его представителе, инспектор перешел к вопросам. Приведем их перечень и ответы:

1) Образование?

2) Где и кем вы работали последние три года?

с 2020 года являюсь самозанятым, в трудовых отношениях не состою. До 2020 года работал программистом в ООО.

3) Привлекались ли вы ранее ИП Ивановым для оказания услуг?

нет, только в рамках проекта «Название» в 2021 году.

4) По какому графику ранее работали и какой договор заключали с ИП Ивановым?

до 2021 года не сотрудничал с ИП Ивановым.

5) С какого времени зарегистрированы как СМЗ и являетесь ли им в настоящее время?

зарегистрирован с 2020 года, в настоящее время являюсь СМЗ.

6) Кто предложил вам зарегистрироваться в качестве СМЗ? укажите его ФИО, телефон.

самостоятельно зарегистрировался, решил стать самозанятым в 2020 году.

7) Кто помогал вам регистрироваться в качестве СМЗ в мобильном приложении «Мой налог»?

самостоятельно.

8) Каким образом вы нашли работу у ИП Иванова? (объявления, по знакомству и т.д.)

я не искал работу у ИП Иванова, в качестве фрилансера информация обо мне размещена на специальных сайтах. ИП Иванов обратился ко мне по моему объявлению и предложил сотрудничество.

9) С какого периода времени вы работаете у ИП Иванова?

я не работаю у ИП Иванова, я оказывал услуги по договору в рамках проекта «Название».

10) Какой вид договора заключен между вами и ИП Ивановым?

договор возмездного оказания услуг.

11) Какие виды услуг вы оказываете ИП Иванову? Чьими силами выполняются работы? Кто привлекается для выполнения работ?

мною лично оказывались услуги по разработке программного обеспечения и технических консультаций в рамках проекта «Название».

12) Предоставляется ли вам оборудование, подручные средства для выполнения услуг у ИП Иванова?

нет, оказываю услуги используя свой ноутбук и компьютер.

13) По какому адресу находится ваше рабочее место для оказания услуг ИП Иванову?

у меня нет рабочего места у ИП Иванова, поскольку я у него не работаю, оказываю услуги дистанционно по своему месту жительства, график определяю самостоятельно.

14) Какая система оплаты труда в соответствии с вашим договоров и ИП Ивановым? Есть ли прайс на оказание услуг?

вознаграждение оплачивалось согласно актам выполненных работ. Прайса не имеется, поскольку цена услуги оценивается по сложности задания и срочности его выполнения, а также исходя из моей квалификации.

15) В каком размере уплачивается вами налог на профессиональный доход? С какой периодичностью? Как вы уплачиваете налог на профессиональный доход?

я участвую в допросе в качестве свидетеля в отношении деятельности ИП Иванова, а не готов давать пояснения как налогоплательщик. В приложении «Мой налог» отражены все зачисления.

16) Кто формирует чеки об оказании услуг в адрес ИП Иванова?

самостоятельно.

17) Почему с вами заключили договор на оказание услуг, а не трудовой договор?

это мое самостоятельное решение, я не хочу работать у ИП Иванова, мне важно оставаться самостоятельным.

18) оказываете ли вы услуги как СМЗ другим организациям и физическим лицам? Какие именно услуги? Каким организациям?

да, оказывают такие же услуги по разработке ПО иным физическим лицам, например ФИО.

19) оказание услуг для ИП Иванова является единственным источником дохода?

у СМЗ были иные оплаты от других заказчиков (что существенно облегчило наше положение).

Ответы на эти вопросы были даны соответствующие, исходя из рекомендаций. Отмечу, что на этом налоговый контроль был завершен по данным самозанятым и ИП больше не беспокоили. Считаю, что мы легко отделались и во многом положительный результат связан с позицией самих самозанятых. Если бы кто-то из них заявил о том, что он состоял в трудовых отношениях (например, решив воспользоваться такой ситуацией), налоговая бы ухватилась и не упустила возможность раскрутить дело.

Спасибо, что дочитали до конца ;)