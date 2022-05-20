Суды разъяснили, когда нужно платить НДС с обеспечительного платежа

Обжалование решения в УФНС плодов не принесло. Компания обратилась в арбитражный суд.

Свою позицию налогоплательщик аргументировал тем, что обеспечительный платеж — это способ обеспечения обязательства арендатора, а арендным платежом он становится в последнем месяце аренды.

Суды в двух инстанциях компании отказали. По мнению судов, неважно, как в договоре этот платеж называется. По свое сути, это аванс, полученный в доход арендодателя. Он может пользоваться этими деньгами сразу после получения.

«Учитывая вышеизложенное, поскольку такой платёж связан с оплатой услуг, арендодатель при получении суммы обеспечительного платежа обязан начислить НДС по расчётной ставке 20/120 со всей суммы полученного платежа, как с полученной предоплаты за аренду на основании пп. 2 и. 1 ст. 167, абз. 2 п. 1 ст. 154, п. 4 ст. 164 НК РФ, а также в течение пяти календарных дней после получения обеспечительного платежа выставить арендатору счёт-фактуру в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 169 НК РФ (п. 3 ст. 168 НК РФ)», — указал суд (дело №А53-24920/21).

Иными словами, с обеспечительного платежа, по сути, с аванса, НДС нужно начислять и уплачивать в тот же период, в который он был получен.

А в другом деле, №А62-11883/2018, суд указал, что в базу по НДС обеспечительный платеж нужно включать только после того, когда его зачтут в счет оплаты по договору. Но в том случае он был возвращаемый.