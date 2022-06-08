Если работник отработал в выходной, день отдыха зарплату не снижает

Работник отработал выходной день, а в следующем месяце ему предоставили выходной. При этом за месяц, в котором был дополнительный день отдыха, у работника вычли из зарплаты зарплату за этот день. Вопрос о правомерности такого поведения работодателя задали Роструду.

Роструд в письме от 17 мая 2022 г. N ПГ/10843-6-1 разъяснил, что так делать нельзя. И заодно рассказал, как нужно было сделать.

Если работник отработал в выходной или нерабочий праздничный день, ему положена полностью заработная плата, плюс одинарная дневная часть зарплаты (дневная часть оклада), плюс компенсационные или стимулирующие выплаты. А за месяц, в котором работнику предоставили день отдыха — полностью зарплата, и работник отрабатывает на один день меньше нормы.

И это правило должно действовать вне зависимости от того, в какой месяц работник берет день отдыха за отработку в выходной.

Интересно, а много ли работодателей это правило соблюдает? И много ли работников идут с жалобами в Роструд и далее в суды, если такого не делается? С учетом, что сейчас зачастую «модно» вообще не устраивать работника ни по трудовому договору, ни заключать ГПХ.