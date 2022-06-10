Компания может избежать штрафа за просрочку СЗВ-СТАЖ. А гендиректор — нет

Суть дела: организация подала отчет СЗВ-СТАЖ с неверными сведениями. Впоследствии она спохватилась, ошибки исправила, подала отчет снова. Вот только срок сдачи был нарушен.

Компанию штрафовать не стали, а вот генеральному директору пришлось выплатить штраф в размере 300 рублей по ст. 15.33.1 КоАП.

Все судебные инстанции, а вслед за ними и ВС, указали, что самостоятельное устранение ошибок страхователем по истечении срока, который предусмотрен п. 2 ст. 11 Закона об индивидуальном (персонифицированном) учете не исключает административную ответственность должностного лица, допустившего это нарушение.

Что характерно, Верховный суд в обзоре практики № 4 (2019) по форме СЗВ-М публиковал вывод о том, что, если после получения уведомления ПФР о выявлении ошибки страхователь дополнил форму СЗВ-М и сдал ее в срок, штраф неправомерен (п. 36 обзора). Но там речь шла о штрафе, назначенном самой организации, о ее руководителе речи не шло.