СЗВ-СТАЖ

Компания может избежать штрафа за просрочку СЗВ-СТАЖ. А гендиректор — нет

Верховный суд в постановлении № 65-АД22-1-К9 от 5 мая этого года указал, что исправление ошибки в отчете СЗВ-СТАЖ после истечения сроков должностное лицо организации от штрафа не спасет.

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Суть дела: организация подала отчет СЗВ-СТАЖ с неверными сведениями. Впоследствии она спохватилась, ошибки исправила, подала отчет снова. Вот только срок сдачи был нарушен.

Компанию штрафовать не стали, а вот генеральному директору пришлось выплатить штраф в размере 300 рублей по ст. 15.33.1 КоАП.

Все судебные инстанции, а вслед за ними и ВС, указали, что самостоятельное устранение ошибок страхователем по истечении срока, который предусмотрен п. 2 ст. 11 Закона об индивидуальном (персонифицированном) учете не исключает административную ответственность должностного лица, допустившего это нарушение.

Что характерно, Верховный суд в обзоре практики № 4 (2019) по форме СЗВ-М публиковал вывод о том, что, если после получения уведомления ПФР о выявлении ошибки страхователь дополнил форму СЗВ-М и сдал ее в срок, штраф неправомерен (п. 36 обзора). Но там речь шла о штрафе, назначенном самой организации, о ее руководителе речи не шло.

 

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский

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