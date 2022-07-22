Ученический договор заключил – учебу оплатил. Но так работает не всегда

В деле № 88-7002/2022 работодатель (ОАО «РЖД) пытался взыскать с бывшего работника затраты на его обучение по ученическому договору. Договор предусматривал компенсацию при расторжении трудового договора по инициативе работника, а также по инициативе работодателя на основаниях, которые перечислены в статье 81 ТК, работник был обязан отработать не менее 3 лет.

Однако через полтора года трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 7 ТК). Работодатель посчитал, что работник должен ему 216 с половиной тысяч рублей, потраченных на его обучение, минус отработанное время.

Однако работник платить отказался, что повлекло судебную тяжбу. Суды, вплоть до кассации, поддержали доводы работника: ни в ученическом договоре, ни в соглашении о расторжении трудового договора не было сказано о компенсации при расторжении по соглашению сторон.

Что тут можно сказать, если нет в договоре — нет и повода платить. И суды в первую очередь всегда смотрят в текст договора.