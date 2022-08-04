Суды поддержали работодателя в споре с работником-прогульщиком

В деле № 88-5074/2022 все три инстанции встали на сторону работодателя, на которого подал иск бывший работник, уволенный по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК. Его направили в командировку в учебное заведение, где он должен был пройти обучение. Он в указанный срок на обучение не явился, его в итоге уволили, а он решил оспорить увольнение в суде.

Среди доводов истца было то, что работодатель перечислил ему командировочные только на второй день обучения. Как только он их получил, сразу явился, пропустил только первый день.

Однако суды установили, что на обучении он был только один раз, проведя там 2 часа из 4 дней. На итоговый экзамен он не явился, из общежития выписался. В итоге его отчислили, об этом сообщили работодателю, а тот его и уволил за прогул.

Доказательств болезни, иных уважительных причин работник не предоставил. А потому — просто прогулял. Суды вплоть до кассации нарушений со стороны работодателя не нашли.

Интересно понять, о чем сам работник думал. Неужели трудно догадаться, что работодатель не узнает о том, что он на обучении не был? Это ж не бесплатно, деньги уплачены, ему обязательно отчитаются, кто был, кто не был, кого отчислили. И когда там и чего перечислили — для суда дело десятое. Сам же сообщил, что перечислили. А факт прогула есть.