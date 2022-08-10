Налоговые споры

Суды заставили налоговиков снять запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Если директор не приходит на допрос, нельзя за это называть его номиналом. Особенно, если компанию только зарегистрировали.

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Суды трех инстанций в деле № А55-26473/2021 приняли сторону компании, в отношении директора и единственного участника которой, налоговики внесли запись о недостоверных сведениях. Основанием для этого инспекторы сочли тот факт, что директор не явился по вызову на допрос.

Обжалование в УФНС, как всегда, положительного результата не принесло, пришлось судиться.

Суды указали, что пункт 4.2 статьи 9 Закона о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, предписывает проверять достоверность сведений в ЕГРЮЛ в том числе через получение объяснений. В данном случае они получены не были.

Далее, в материалах дела были:

– решение об избрании себя директором;

– трудовой договор;

– приказ о назначении на должность;

– банковская карточка с образцами подписи директора и печатью общества.

Сам факт того, что директор управляет компанией, налоговики не опровергли. Они вообще руководствовались только фактом неявки на допрос. Больше ничего и не проверяли. В итоге, суды им отказали.

Вообще, это удивительно, что компания только зарегистрировалась, а на следующий день директора уже вызывают. Но по факту существует порочная практика, когда будущий директор или учредителя идут в налоговую «на поклон» еще до регистрации компании. И рассказывают, где они будут находиться, чем заниматься, иногда допрос носит весьма неприятный характер. И, само собой, такая процедура ничем не регламентирована. Впрочем, как и вызовы на комиссии по побуждению налогоплательщиков. 

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист
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