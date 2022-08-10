Суды заставили налоговиков снять запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Суды трех инстанций в деле № А55-26473/2021 приняли сторону компании, в отношении директора и единственного участника которой, налоговики внесли запись о недостоверных сведениях. Основанием для этого инспекторы сочли тот факт, что директор не явился по вызову на допрос.

Обжалование в УФНС, как всегда, положительного результата не принесло, пришлось судиться.

Суды указали, что пункт 4.2 статьи 9 Закона о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, предписывает проверять достоверность сведений в ЕГРЮЛ в том числе через получение объяснений. В данном случае они получены не были.

Далее, в материалах дела были:

– решение об избрании себя директором;

– трудовой договор;

– приказ о назначении на должность;

– банковская карточка с образцами подписи директора и печатью общества.

Сам факт того, что директор управляет компанией, налоговики не опровергли. Они вообще руководствовались только фактом неявки на допрос. Больше ничего и не проверяли. В итоге, суды им отказали.