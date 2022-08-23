Трудовое право

В отпуск на день раньше? Предупреди работодателя

Работнику перенесли начало тура на день, о чем он предупредил работодателя и попросил отгул. После отпуска его уволили, но суды спор решили в его пользу.

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В деле № 88-15373/2022 три инстанции приняли сторону уволенного работника. Тот хотел признать приказ об увольнении незаконным, его восстановить на работе, выплатить ему почти 140 тысяч рублей за вынужденный прогул, а также компенсировать моральный вред. Его он оценил в 70 тысяч рублей.

Суды установили, что в отпуск работник собирался по графику, приобрел тур в Турцию. Однако тур перенесли на день, о чем его уведомил туроператор. Работник написал заявление о предоставлении отгула, объяснил причину. Возражений со стороны руководства не было, заявление завизировали.

Но после возвращения из отпуска с работника потребовали объяснений, почему он один день перед отпуском отсутствовал на работе. А после – уволили по статье (пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК).

Суды указали, что увольнение незаконное. Причина уважительная – тур перенесли, заявление об отгуле он подал, его завизировал руководитель, возражений не было. То, что работодатель что-то там не рассмотрел или не увидел, не является проблемой работника.

Требования работника суды удовлетворили, снизив сумму компенсации морального вреда до 7000 рублей, то есть в 10 раз. Но моральный вред в суде - это дело такое, его почти всегда снижают, поэтому стоит всегда просить побольше. Его судьи определяют из внутренних убеждений, у каждого они свои.

Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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