Как использовать переписку в мессенджерах в судебных спорах

Деловое сообщество, компании, бизнес уже давно привыкли использовать различные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Skype и др.) для деловой переписки. Это достаточно удобный и быстрый способ обмена документами и сообщениями. Создаются целые бизнес-чаты для обмена информацией, люди обмениваются договорами и даже заключают сделки по WhatsApp.

Но контракты далеко не всегда содержат необходимые условия, придающие юридическую силу коммуникациям с использованием мессенджеров.

На практике, несмотря на активную рабочую переписку в мессенджерах, при возникновении споров о взыскании задолженности контрагенты, зачастую, впоследствии отказываются признавать юридическую силу такой переписки с использованием мессенджеров.

На примере одного из наших последних арбитражных кейсов мы подготовили ряд рекомендаций о том, как успешно использовать сообщения в WhatsApp и других мессенджерах в качестве доказательств в судебном споре.

Суть спора

Истец - разработчик приложений и программного обеспечения - обратился в суд с иском о взыскании задолженности с заказчика по договору об оказании услуг по разработке.

Вся деловая переписка по договору, обмен первичными документами, актами выполненных работ и счетами на оплату, осуществлялись через чат, созданный представителями разработчика и заказчика в мессенджере WhatsApp.

Однако, спустя несколько месяцев, несмотря на выполнение разработчиком всех работ по договору, заказчик перестал оплачивать счета. В результате разработчик был вынужден обратиться в арбитражный суд.

В ходе рассмотрения дела заказчик отказывался признавать сообщения и полученные по WhatsApp документы, а также выдвинул встречный иск.

Стоит отметить, что рассмотрение дела было осложнено еще и тем, что заключенный договор не содержал условие о возможности направления юридически значимых уведомлений через мессенджеры. При этом акты выполненных работ, по которым возникла задолженность перед разработчиком, не были подписаны заказчиком и направлялись только по WhatsApp.

Нашей команде Solid Case удалось выиграть данное дело на стороне разработчика в 3 судебных инстанциях и на базе данного кейса мы решили подготовить несколько рекомендаций, которые могут помочь бизнесу в аналогичных судебных делах в будущем.

1. Прописать в договоре возможность деловой переписки через мессенджеры

Если изначально предусмотреть в договоре условие о возможности обмена сообщениями с использованием мессенджеров, то при возникновении спора это существенно упростит процесс и увеличит шансы на победу.

В частности, следует закрепить в договоре условие, согласно которому допускается обмен первичными документами между сторонами по WhatsApp, Telegram и др. При этом в реквизитах договора стоит указать адреса электронной почты и конкретные номера телефонов представителей сторон, с которыми будет вестись переписка, а также названия их аккаунтов в Skype, Telegram и других приложениях.

2. Отправлять важные документы дополнительно по электронной почте

Если документ представляет важность, то рекомендуется продублировать его также и по адресу электронной почты, указанной в договоре. Например, по электронной почте стоит отправить контрагенту закрывающие акты выполненных работ и счета на оплату, а также попросить контрагента в ответном письме подтвердить факт получения документов.

Многие сервисы отправки электронных писем также имеют опцию уведомления о прочтении электронного письма. Мы рекомендуем включать данную опцию при отправке важных электронных писем, а также сохранять уведомления о прочтении на случай возможных споров.

3. В случае назревающего конфликта направлять официальные письма в бумажном виде

Если вы отправили контрагенту сообщение через мессенджер или по электронной почте, но длительное время он не отвечает и не реагирует на ваши письма, мы рекомендуем отправить должнику официальное письмо в бумажном виде по почте.

Особенно, если речь идет уже просрочке по оплате ваших работ или услуг, и контрагент не отвечает на ваши сообщения. В этом случае рекомендуется отправить официальную досудебную претензию на бумаге с требованием об оплате задолженности на юридический адрес должника, указанный в договоре.

4. Нотариальное удостоверение деловой переписки

Если сумма долга подтверждается только по WhatsApp, а акты выполненных работ не подписаны, то чтобы увеличить шансы на успех, мы рекомендуем удостоверить данную переписку у нотариуса.

Существует специальная процедура удостоверения электронных сообщений в качестве доказательств. Для этого необходимо обратиться к нотариусу и предоставить телефон или ноутбук, с использованием которого осуществлялось общение в мессенджере.

Нотариус составит специальный протокол, который зафиксирует всю важную информацию. В дальнейшем в суде наличие такого нотариального протокола значительно повысит шансы того, что суд примет сообщения в мессенджерах в качестве доказательства.

5. Подача деловой переписки в качестве приложения к иску

Если на руках у вас имеется нотариальный протокол, который удостоверяет переписку, то стоит приложить данный протокол к исковому заявлению о взыскании долга. В этом случае судья уже при принятии иска к производству будет рассматривать обмен сообщениями в мессенджерах как доказательство.

Если же протокола нотариуса нет, то в любом случае стоит распечатать в простой бумажной форме все существенные сообщения и заверить их подписью директора и печатью вашей организации. Приложите распечатанную переписку как доказательство к иску при подаче. И хотя риски при таком формате выше, суд при получении вашего иска будет видеть, что вы собрали все доказательства, которые у вас были. И другая сторона должна будет доказать, что данная переписка является недостоверной или недопустимой.

В случае если другая сторона будет заявлять в дальнейшем о недопустимости обмена информацией через мессенджеры, вы можете и после подачи иска в суд обратиться к нотариусу, чтобы оформить необходимый протокол, удостоверяющий все существенные сообщения. И уже в ходе рассмотрения дела дополнительно приобщить данный протокол в материалы дела.