Мораторий на выплату дивидендов в 2022 году

С 01 апреля по 01 октября действуют ограничения. Постановлением от 28.03.2022 № 497 введен общий мораторий (за исключением застройщиков по ДДУ), то есть под запрет на выплату дивидендов попали все организации.
Что делать?
- Ждать окончания моратория. Сейчас срок до 01 октября, но его могут продлить
- Отказаться от применения моратория.
Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, в соответствии с п. 1 ст. 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вправе заявить об отказе от применения в отношении него моратория, внеся соответствующую информацию об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Как отказаться от моратория?
Необходимо опубликовать сообщение об отказе от моратория на банкротство в Федресурсе. Опубликовать сообщение можно:
- Самостоятельно, используя КЭП. В этом случае стоимость услуги составит 902,51 руб.
- Через посредников. Стоимость услуги – 9 980,00 руб.
В случае пролонгации моратория после 01.10.22 потребуется повторно оформить отказ.
Если уже заплатили дивиденды без отказа от моратория?
Согласно пункта 4 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.12.20 № 44: «отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления, но влечет неприменение к отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие».
То есть чтобы избежать претензий со стороны налоговой по поводу дивидендов, выплаченных в период моратория, нужно подать сообщение об отказе от моратория.
Какие могут быть претензии от налоговой?
Мы уже выяснили, что все компании попали под мораторий. Значит налоговая точно знает, что в период с апреля по сентябрь выплат дивидендов быть не может, если нет отказа. Бухгалтер ежеквартально сдает отчет 6-НДФЛ, в котором указывают суммы выплат дивидендов. Налоговой останется в июле, после сдачи отчетов за 1 полугодие сравнить компании, которые выплатили дивиденды с данными реестра, где размещен отказ.
Мы предполагаем, что в случае отсутствия отказа, но выплаты дивидендов, налоговая сможет инициировать перевод дохода из дивидендов и премию с последующим начислением налогов и взносов (~27%).
Наша компания сегодня проходит самостоятельно процедуру отказа от применения моратория. В личном кабинете висит баннер, что мы попадаем под действие моратория.