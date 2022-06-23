Мораторий на выплату дивидендов в 2022 году

С 01 апреля по 01 октября действуют ограничения. Постановлением от 28.03.2022 № 497 введен общий мораторий (за исключением застройщиков по ДДУ), то есть под запрет на выплату дивидендов попали все организации.

Что делать?

Ждать окончания моратория. Сейчас срок до 01 октября, но его могут продлить Отказаться от применения моратория.

Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, в соответствии с п. 1 ст. 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», вправе заявить об отказе от применения в отношении него моратория, внеся соответствующую информацию об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Как отказаться от моратория?

Необходимо опубликовать сообщение об отказе от моратория на банкротство в Федресурсе. Опубликовать сообщение можно:

Самостоятельно, используя КЭП. В этом случае стоимость услуги составит 902,51 руб. Через посредников. Стоимость услуги – 9 980,00 руб.

В случае пролонгации моратория после 01.10.22 потребуется повторно оформить отказ.

Если уже заплатили дивиденды без отказа от моратория?

Согласно пункта 4 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.12.20 № 44: «отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления, но влечет неприменение к отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие».

То есть чтобы избежать претензий со стороны налоговой по поводу дивидендов, выплаченных в период моратория, нужно подать сообщение об отказе от моратория.

Какие могут быть претензии от налоговой?

Мы уже выяснили, что все компании попали под мораторий. Значит налоговая точно знает, что в период с апреля по сентябрь выплат дивидендов быть не может, если нет отказа. Бухгалтер ежеквартально сдает отчет 6-НДФЛ, в котором указывают суммы выплат дивидендов. Налоговой останется в июле, после сдачи отчетов за 1 полугодие сравнить компании, которые выплатили дивиденды с данными реестра, где размещен отказ.

Мы предполагаем, что в случае отсутствия отказа, но выплаты дивидендов, налоговая сможет инициировать перевод дохода из дивидендов и премию с последующим начислением налогов и взносов (~27%).

Наша компания сегодня проходит самостоятельно процедуру отказа от применения моратория. В личном кабинете висит баннер, что мы попадаем под действие моратория.