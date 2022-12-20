Позиция налоговых органов на взаимоотношения работодателя и работника посредством ГПХ и судебная практика

Достаточно широкое распространение имеет мошенническая схема, когда недобросовестные работодатели в целях незаконной оптимизации вынуждают работников заключать с ними договор ГПХ. Такие схемы хорошо известны налоговой службе и уже наработан немалый судебный опыт: ФНС обращается в суд с иском о признании договора ГПХ трудовым договором.

Стоит отметить, что в спорах между юридическими лицами и налоговой чаще побеждает ФНС. Суды, в свою очередь, рассматривая подобные иски при возникновении сомнений толкуют и в пользу наличия трудовых отношений(ч. 4 ст. 19.1 ТК РФ). В 2013 году Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ внес в трудовой кодекс статью 19.1, которая обозначила презумпцию трудовых отношений, то есть наделила суды правом признавать гражданско-правовые договоры трудовыми, если возникли сомнения. В случае переквалификации договора ГПХ в трудовой договор, работодателя ждет ряд не самых приятных последствий:

• риск взысканиякомпенсации занепредоставленные отпуска, задолженности по оплате сверхурочной работы (если она зафиксирована), доплаты в связи с вредными или опасными условиями труда со дня фактического допущения исполнителя к выполнению работ по договору ГПХ (ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ).

• исполнитель имеет право взыскать проценты в порядке ст. 236 ТК РФ, а также компенсацию морального вреда;

• доначисление заказчику-работодателю недоимки по страховым взносам в ФСС, а также штрафов и пени за несвоевременную их уплату;

• административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ.

Подробнее эта тема была описана в статье на портале Клерк Когда заключение договора ГПХ оправдано (klerk.ru)

К примеру, в Ханты-Мансийске предприятие ЖКХ заключило с несколькими гражданами договоры подряда на комплексное обслуживание и ремонт зданий и сооружений жилого фонда, содержание электросетей, сбор мусора и уборку придомовой территории, услуги слесаря-сантехника и пр. Исполнители выполняли работы лично с использованием средств и материалов заказчика, в договорах было указано конкретное место работы. Рассмотрев обращение ФСС РФ, суд признал отношения трудовыми (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.05.2016 по делу № А75-6227/015). Суд исходил из следующих обоснований:

Работники привлекались к выполнению не разовых заданий, а по сути выполняли определенный вид работ, соответствующий видам работ, выполняемых штатными сотрудниками по трудовым договорам.

Работы исполнялась гражданами лично с использованием средств и материалов заказчика, в договорах указывалось конкретное место работы.

В договорах отсутствует конкретный объем работ, значение для сторон имел сам процесс труда.

Все виды работ, оплаченные по договорам, были связаны с основной производственной деятельностью предприятия.

Сумма за выполнение работ выплачивалась ежемесячно после подписания акта приема-передачи выполненных услуг и была всегда одинакова.

В самом договоре присутствовало положение о том, что предприятие контролирует работника и обеспечивает ему условия труда.

Когда в секторе В2В клинингового бизнеса оправдано использование трудовых ресурсов по договорам ГПХ, и эти договоры не вызывают подозрений у ФНС?

Чаще всего недобросовестной лазейкой в виде заключения с сотрудниками договоров гражданско- правового характера пользуются представители клининга, строительной отрасли, автоперевозок с целью ухода от уплаты в полном объеме необходимых взносов в государственную казну.

Если компания намерена привлекать персонал к выполнению работы по договору ГПХ, то до момента заключения договора необходимо четкое определение характера взаимоотношений и установление фактических целей заключения договора, то есть работа должна иметь ограниченные временные рамки, быть конкретной, не требовать постоянного, регулярного наличия сотрудника в штате. В противном случае следует руководствоваться нормами трудового законодательства РФ. Следует также помнить, что в договоре гражданско- правового характера нельзя прописывать стоимость человеко-часа.

Стоит отметить также, что с возникновением специализированного ресурса Инфоресурс ФМ, посредством которого заказчик коммуницирует с подрядчиком по клинингу, сверяя с данными ФНС в автоматическом режиме рабочий персонал исполнителя услуги, использовать подобные схемы становится все сложнее.