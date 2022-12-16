Когда заключение договора ГПХ оправдано

Когда оправдано заключение договора ГПХ

Заключение с линейным персоналом договоров ГПХ вместо трудового договора действующим законодательством РФ допустимо.

При этом,договор ГПХ вместо трудового может быть заключен только в случае, если деятельность исполнителя будет направлена на выполнение конкретного задания или конкретных действий, на достижение определенного результата, связана с выполнением разовой работы.

Стоит помнить, что

• деятельность сотрудника не регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка, и не подчиняется установленному режиму труда организации-заказчика, (п. 1 ст. 715 ГК РФ);

• исполнитель организует работу самостоятельно, своими силами и средствами (ст. 704, ст. 783 ГК РФ; п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15).

Целью договора ГПХ, заключенного с линейным персоналом, должно являться не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть передан заказчику. Получение подрядчиком определенного передаваемого (т.е. материализованного, отделяемого от самой работы) результата позволяет отличить договор подряда от других договоров (Определение Верховного Суда РФ от 22.04.2019 № 43-КГ19-2).

Когда договор ГПХ неправомерен

Договор ГПХ, прикрывающий фактические трудовые отношения, неправомерен.

Статьей 15 ТК РФ прямо предусмотрено, что заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

Подтверждением именно трудовых отношений могут быть следующие факты:

• в договоре ГПХ нет указания на индивидуально определенную работу, конкретный и конечный результат работы;

• в договоре ГПХ присутствуют термины «должность», «специальность», «заработная плата», «увольнение», «режим работы»; условия о соблюдении определенного режима работы, правил внутреннего трудового распорядка, о подчинении приказам (распоряжениям) работодателя, о выполнении требований охраны труда и техники безопасности, об обязанности работодателя обеспечить оборудованием, материалами и инструментом, необходимыми для выполнения работ (Письмо ФСС РФ от 20.05.1997 № 051/160-97; Определение Верховного Суда РФ от 16.12.2019 № 44-КГ19-27);

• договор ГПХ заключен на длительный срок, либо неоднократно перезаключается в течение продолжительного периода времени;

• в отношении исполнителя по договору ГПХ в организации-заказчике издаются приказы и распоряжения по работе;

• исполнитель соблюдает установленный у заказчика режим работы, ознакомлен с должностной инструкцией;

• исполнитель получает оплату труда в одно и то же время независимо от объема и характера работы, ему выдаются расчетные листки и пр.

Исполнитель по договору ГПХ лишен прав и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством РФ (отпуск, больничный, сохранение среднего заработка на время простоя в работе и пр.), что в свою очередь существенно повышает риск обращения такого исполнителя в контролирующие органы и обнаружения факта подмены трудового договора договором ГПХ.

Толкование условий договора ГПХ судами

При толковании условий договора суд, руководствуясь ст. 431 ГК РФ, принимает во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, а в случае неясности оно устанавливается путем сопоставления с другими статьями и смыслом договора в целом.

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений (ч. 4 ст. 19.1 ТК РФ).

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что договором ГПХ фактически регулируются трудовые отношения между сторонами, к таким отношениям должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, вследствие чего договор ГПХ будет переквалифицирован в трудовой договор (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).

Возможные неблагоприятные последствия для работодателя

В случае переквалификации для заказчика-работодателя возникает ряд неблагоприятных последствий:

• признание гражданско-правовых отношений трудовыми влечет за собой установление их таковыми со дня фактического допущения исполнителя к выполнению работ по договору ГПХ (ч. 3 ст. 19.1 ТК РФ) – вследствие чего возникает риск взысканиякомпенсации занепредоставленные отпуска, задолженности по оплате сверхурочной работы, если таковая зафиксирована, доплаты в связи с вредными или опасными условиями труда, если применимо, и пр.);

• право исполнителя-работника взыскать проценты в порядке ст. 236 ТК РФ, компенсацию морального вреда;

• доначисление заказчику-работодателю недоимки по страховым взносам в ФСС, а также штрафов и пени за несвоевременную их уплату;

• административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ.