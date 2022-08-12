Как управлять финансами бизнеса, чтобы достигать финансовых целей компании

Виды учета

Все знают, что есть учет бухгалтерский, для того, чтобы сдавать бухгалтерскую отчетность, его обязаны вести юридические лица. Есть налоговый учет, его ведут все компании и ИП, этот учет необходим для того, чтобы рассчитать и уплатить налоги. Как мы видим эти виды учета направлены во вне, т.е. они воспринимаются собственниками бизнеса, как необходимые виды учета для внешних пользователей, налоговой, фондов. Так нас обязало государство.

Но есть еще учет, необходимый для себя. Чтобы руководитель знал, сколько его компания зарабатывает прибыли, какая стоимость компании, какая у нее задолженность. И эти данные нужно руководителю компании в постоянном, оперативном режиме. Чтобы принимать управленческие решения. Кажется, что на такие вопросы должен отвечать бухгалтерский учет. Но он слишком жестко регламентирован. Чтобы например, отразить расходную операцию в бухгалтерском учете, необходимо наличие подтверждающих документов, а их иногда сложно получить. И таким образом бухгалтерский учет крайне редко бывает оперативным.

Задачи и принципы управленческого учета

Цель любого бизнеса- это прибыль, и все компании хотят зарабатывать больше прибыли? Как этого достичь? Прекрасным инструментом для этого является управленческий учет. Представим себе цикл управления компанией. Сначала идет постановка целей (мы ставим цель сколько хотим заработать в следующем периоде, например 10 млн чистой прибыли в 2022 году). Далее разрабатывается план по достижению целей. И в первую очередь финансовый план, понятный нам, он должен быть реалистичным. Далее идет исполнение плана, постоянный контроль, сравнение фактического результата с планами. Если есть отклонения, анализируем почему, производим корректировку действий, формируем управленческое воздействие. И так далее по циклу. Т.е. это непрерывный, цикличный процесс управления компанией.

Возникает вопрос, как ставить такие цели и планы, чтобы они достигались? Вот тут и есть частая проблема, с которой сталкиваются многие компании.

Как ни странно, достаточно часто компании не знают точно, сколько они заработали прибыли, и в особенности с разбивкой по направлениям деятельности. Т.к. они ранее не вели управленческий учет. А бухгалтерский им не может дать такой информации.

Управленческий учет – это учет для себя. И управленческий учет – это не только сбор факта, но и планирование, и контроль исполнения планов.

Как управленческий учет помогает достигать финансовых целей

Чтобы поставить цели, надо сначала точно знать свою точку А – текущее финансовое положение компании. Для этого надо собирать управленческие отчеты по фактическому состоянию компании на постоянной основе. Какие это отчеты?

Управленческий учет формирует три главных отчета:

Отчет о прибылях и убытках, в котором мы видим доходы и расходы компании, а также финансовый результат, которые получили за период (прибыль или убыток). Важно, что если у компании несколько направлений деятельности, то доходы, расходы и прибыль должны быть рассчитаны по каждому направлению. Таким образом, мы сможем посмотреть, какое направление прибыльно, а какое возможно убыточно. Отчет о движении денежных средств, в котором отражаются все движения денег компании, а также остатки. И мы видим, откуда деньги приходят, куда мы их тратим и бывает ли нехватка. Управленческий баланс ,в котором мы видим стоимость имущества компании, растет ли оно, соотношение собственного и заемного капитала. Также могут быть составлены вспомогательные отчеты – учет сделок, учет товаров, зарплаты и т.д.

Когда такие отчеты ведутся на постоянной основе, компания всегда точно знает, что с ней происходит, и что будет дальше. И самое главное, можно поставить новые финансовые цели. Но основе данных о факте, разрабатывается финансовая модель достижения нового будущего. Большей суммы прибыли, большего объема выручки.

Приведу примеры, чтобы было понятнее:

Пример 1. Компания не вела управленческий учет, имела выручку около 40 млн рублей в год и при этом прибыль была в районе 1-2 млн руб в год. Не самый лучший результат. Если подумать. Когда собрали управленческие отчеты, увидели, что два направления из 5-ти убыточные, и тянут ресурсы компании. Собственники, одно направление закрыли, второе вывели на небольшую прибыль, и усилили развитие прибыльных направлений. Поставили новую цели, разработали план. Итог: следующий год 50 млн выручки, 10 млн прибыли.

Пример 2. Компания не вела учет доходов и расходов, а вела только учет денег. И денег хватало, но что-то стало не так. Слишком мало денег на счетах. Это стало вызывать беспокойство. Решили внедрить управленческий учет. Посчитали финансовые отчеты. Оказалось, что компания полгода работала в убыток и накопила достаточно серьезный. И деньги, на которые она платила по счетам, это были авансы клиентов и кредит, который в прошлом году взяли. А сейчас с накопленным убытком, даже по кредиту расплачиваться сложно. Срочно урезали расходы, разработали планы по увеличению выручки, и компания за полгода покрыла убытки, заработала прибыль и смогла избежать серьезных финансовых проблем.

Вот именно так работает управленческий учет.

Напомню еще раз его составляющие:

Постоянный, своевременный сбор факта в управленческие отчеты для контроля финансового состояния, чтобы не допускать убытков. Постановка новых финансовых целей, планирование, а далее контроль исполнения планов.

Для усиления можно добавить систему мотивации сотрудников – KPI для достижения финансовых целей.

Полную настройку такого учета – сбор фактических данных, разработка финансовых моделей и планов можно сделать за 2-3 месяца. Далее система будет функционировать в постоянном режиме. После внедрения системы управленческого учета компании начинают расти, становиться более прибыльными, устойчивыми, их финансовые цели начинают достигаться.