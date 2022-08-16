Как правильно заключать трудовой договор с трудовым мигрантом, кого и в какие сроки необходимо уведомить

Недавно рассказывали о тонкостях оформления трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от их статуса (Тонкости оформления трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от их статуса (klerk.ru)). В подробной шпаргалке рассказали о возможных статусах иностранцев, приезжающих работать в Российскую Федерацию. Тема оказалась актуальна, тем более, что за последние годы только в клининговой отрасли минимальное количество иностранных граждан, работающих на основании патента трудового мигранта, составляет не менее 30% от общей численности персонала.

Сегодня расскажем об особенностях заключения трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от статуса, а также какие органы необходимо уведомлять, в какие сроки. Вы также найдете ссылку на удобную таблицу, в которой собран полный перечень условий для работы иностранных граждан.

Особенности заключения трудового договора с иностранными гражданами

Трудовой договор с иностранными гражданами, как и с гражданами РФ, по общему правилу заключается на неопределенный срок (ч. 5 ст. 327.1 ТК РФ). Срочный трудовой договор заключается только в случаях, перечисленных в статье 59 ТК РФ. К ним, в частности, относятся:

замещение временно отсутствующего сотрудника;

сезонные работы;

выполнение временных (до двух месяцев) работ.

Условие о наличии патента (с ограниченным сроком действия) у иностранного сотрудника в данном перечне не указаны. Соответственно, если обстоятельства, предусмотренные статьей 59 ТК РФ, отсутствуют, с иностранцем, временно пребывающим в РФ, трудовой договор заключается на неопределенный срок. При этом полис ДМС либо договор на предоставление медицинских услуг, как правило, не являются бессрочными и работодателю необходимо отслеживать срок действия полиса ДМС (договора с медицинской организацией), ведь согласно пункту 8 части 1 статьи 327.6 ТК РФ истечение срока действия данных документов является основанием для прекращения с иностранцем трудового договора. Если срок указанного полиса (или договора) истек, а новый документ еще не получен, работодатель должен отстранить сотрудника от работы. Если по окончании месяца с момента такого отстранения новый документ не получен, сотрудник подлежит увольнению (ст. 327.5, ч. 2 ст. 327.6 ТК РФ).

Таким образом, принимать на работу (в т.ч. на неопределенный срок) временно пребывающего иностранного гражданина правомерно только при условии, что он представит действующий на момент заключения трудового договора полис ДМС либо работодатель заключит в его пользу договор на оказание платных медицинских услуг.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину патента, при продлении срока действия патента или при переоформлении патента (Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021).

Иностранные граждане, временно пребывающие в Российской Федерации, подлежат постановке на временный учет по месту пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания представляется принимающей стороной в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания. Необходимо подать в территориальный орган ГУВМ специальное уведомление о прибытии. Форма уведомления утверждена Приказом № 881. Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 N 9 (ред. от 26.05.2021) "О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

Принимающей стороной может выступать:

физическое лицо (в том числе гражданин Российской Федерации и постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства), в квартире которого остановился и проживает иностранный гражданин (ИГ);

юридическое лицо (в том числе организация или ее филиал (представительство), орган государственной власти, орган местного самоуправления, международная организация или ее представительство в России), которое предоставило жилое или иное помещение для фактического проживания ИГ;

организация, в которой ИГ осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;

в случае если принимающей стороной является организация, уведомление о прибытии в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации представляется (направляется) ответственным лицом организации, сведения о котором указываются в уведомлении о прибытии. п. 22 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.12.2020 N 2038.

Таблицу с полным перечнем условий для работы иностранных граждан в Российской Федерации, в том числе по категории временно пребывающих можно скачать здесь.