Тонкости оформления трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от его статуса

Многие компании давно использует иностранных наемных работников, особенно велика их доля в клининге, ритейле, строительстве. Комитет по стандартам и образовательной деятельности СРО АКФО подготовил наиболее полную «шпаргалку» по статусам иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации. Она пригодится кадровым и бухгалтерским службам при приеме на работу при начислении пониженных страховых взносов для иностранных граждан, временно пребывающих в Российской Федерации. (Речь, конечно же, идет о добросовестных компаниях, официально оформляющих персонал в штат.

Статус иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации.

Права и обязанности иностранцев на территории РФ регулируются Федеральным законом от 25.07.02 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В пункте 1 статьи 2 Закона № 115-ФЗ установлены три статуса иностранцев и лиц без гражданства:

1. Постоянно проживающие. Такие лица имеют документ под названием «Вид на жительство иностранного гражданина».

2. Временно проживающие. У них имеется паспорт с отметкой «Разрешено временное проживание». Еще одним доказательством этого статуса может быть документ под названием «Разрешение на временное проживание» (как правило, его имеют лица без гражданства).

3. Временно пребывающие. Право на пребывание в РФ должно подтверждаться паспортом с открытой визой или миграционной картой. В последнем случае речь идет об иностранце, который прибыл из страны, не имеющей с Россией визового режима. В некоторых особых ситуациях могут быть и другие документы (например, временное удостоверение личности лица без гражданства). Компании могут привлекать на работу иностранцев, в том числе временно пребывающих в России в безвизовом режиме, при наличии у них патента на работу по найму и полиса договора ДМС п.10 ст.13, п.1 ст.13.3 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ.

Патент выдается иностранному гражданину на определенный срок от 1-го до 12-ти месяцев, по истечении которого работодатель должен расторгнуть трудовой договор с сотрудником-иностранцем п.5 ст.13.3 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ, п.5 ч.1 ст.327.6 ТК РФ. При этом трудовой договор прекращается по окончанию одного месяца со дня истечения срока действия патента ч.2 ст.327.6 ТК РФ.

Срок действия патента может продлеваться, но при этом общий срок действия патента иностранного сотрудника с учетом всех продлений не может превышать одного календарного года со дня выдачи патента п.5 ст.13.3 Закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ.

Согласно законодательству РФ с иностранцем, имеющим патент, можно заключать трудовой договор либо договор гражданско-правового характера (ГПХ). Гражданин СНГ может быть трудоустроен по основному трудовому договору без окончания срока действия. При этом оформлять срочный контракт можно только в случаях, перечисленных в ст. 59 ТК РФ, например, при сезонных работах. То, что патент на работу действует ограниченное время, не дает право работодателю оформить с иностранцем срочный договор. Это прописано в ст. 327.1 ТК РФ.

В ситуации, когда у иностранца закончился патент на работу, что делать работодателю, указано в Трудовом кодексе: такого мигранта необходимо отстранить от работы, а по истечении 30 дней уволить в порядке п. 5 ст. 327.6 ТК РФ. Пауза в 30 дней дана работнику для продления или оформления заново разрешительных документов.

Разъяснение Минтруда РФ в отношении особенностей заключения трудового договора с иностранными гражданами с миграционным статусом временно пребывающих на территории РФ представлена в письме Минтруда России от 26.09.2016 № 16-4/В-465. Минтруд России уточнил, что срок действия полиса ДМС или договора с медучреждением не может быть менее срока действия трудового договора с временно пребывающим на территории РФ иностранным работником.

Таким образом, в законодательстве РФ отсутствуют требования к иностранному работнику менять свой статус с временно пребывающего на временно проживающего для работы на территории Российской Федерации, это в свою очередь позволяет начислять для этой категории работников пониженные страховые взносы. Таблицу для расчета можно скачать в специализированном канале.

В следующей публикации расскажем об особенностях заключения трудового договора с иностранными гражданами. Подписывайтесь на блог @АКФО и задавайте вопросы.