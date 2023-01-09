Лучшие корпоративные облигации до 3 лет по версии РБК

РБК составил топ-15 облигаций сроком до 3 лет. В принципе, критерии выбора логичные. Рейтинг не ниже ruA-, доходность выше 9,3%.

Главный нюанс – некоторые выпуски с put-офертой, то есть, нужно понимать их нюансы и риски, а если у новичков есть сомнения, то лучше на них не смотреть от слова совсем.

Второй нюанс – разная дюрация. Чем хорош этот список и почему не нужно брать по нему все выпуски?

Нюансы и риски по бондам с put-офертой такие:

нужно следить за офертой, примерно за 1–2 недели до нее можно подавать заявку;

заявку на оферту нужно подавать самостоятельно;

заявка на оферту у брокера платная (тут есть нюансы: услуга может стоить как обычная сделка, может стоить несколько сотен рублей или даже тысяч, но вне зависимости от количества облигаций);

после оферты купон может снизиться вплоть до околонулевого, стоимость облигации упадет, и либо получится убыток при продаже, либо придется держать до конца, теряя доходность;

альтернатива: просто продать перед офертой.

Без оферты

1. Самолет БО-П12, ISIN: RU000A0JXSF8

Срок: 11 июля 2025

Доходность: 13,07%

2. Сэтл Групп БО-001P-03, ISIN: RU000A1030X9

Срок: 17 апреля 2024

Доходность: 11,02%

3. Балтийский лизинг БО-П03, ISIN: RU000A101Z66

Срок: 26 июля 2024

Доходность: 10,84%

4. РН Банк БО-001Р-10, ISIN: RU000A105HN1

Срок: 1 декабря 2025

Доходность: 10,66%

5. Европлан 001P-02, ISIN: RU000A1034J0

Срок: 17 мая 2024

Доходность: 10,55%

6. Позитив Текнолоджиз 001Р-02, ISIN: RU000A105JG1

Срок: 3 декабря 2025

Доходность: 10,46%

7. ПИК 001Р-04, ISIN: RU000A103C46

Срок: 30 июня 2023

Доходность: 10,1%

С офертой

1. О'КЕЙ выпуск 001P-01, ISIN: RU000A105FM7

Срок: 1 ноября 2032, put-оферта 14 мая 2026

Доходность к оферте: 12,07%

2. АФК Система БО 001P-19, ISIN: RU000A102SX4

Срок: 17 февраля 2031, put-оферта 24 февраля 2025

Доходность к оферте: 10,58%

3. Хоум Кредит БО-07, ISIN: RU000A102RF3

Срок: 6 февраля 2026, put-оферта 09 февраля 2024

Доходность к оферте: 11,93%

4. ГИДРОМАШСЕРВИС БО-03, ISIN: RU000A1026H0

Срок: 20 сентября 2030, put-оферта 29 сентября 2023

Доходность к оферте: 11,14%

5. РЕСО-Лизинг БО-П-11, ISIN: RU000A103C53

Срок: 20 июня 2031, put-оферта 28 июня 2024

Доходность к оферте: 11,11%

6. Международный банк экономического сотрудничества 001P-01, ISIN: RU000A100VX2

Срок: 26 сентября 2029, put-оферта 4 октября 2023

Доходность к оферте: 10,47%

7. Биннофарм Групп 001Р-01, ISIN: RU000A1043Z7

Срок: 05 ноября 2036, put-оферта 22 ноября 2023

Доходность к оферте: 10,01%

8. ТМК БО-7, ISIN: RU000A0JXSF8

Срок: 21 мая 2027, put-оферта 26 мая 2023

Доходность к оферте: 9,36%

Что с этим делать

Как по мне, так все выпуски хорошие, если понимать, для чего они нужны в портфеле. Слепо копировать не рекомендуется. Поскольку этот топ составлен все же профессионалами, следует понимать, что он заточен под достаточно активное управление облигационным портфелем.

То есть, тут разная дюрация + большая часть с офертой. Дюрация от 5 месяцев до почти 3 лет, значит стратегия покупки всего списка предполагает регулярное перекладывание заканчивающихся выпусков в другие инструменты. Также купоны размазываются ±равномерно, создавая ежемесячный кэшфлоу, который также можно реинвестировать.

Лично я предпочитаю сейчас не брать облигации с короткой дюрацией, а наоборот выбираю свежие выпуски до 3 лет на размещении, чтобы фиксировать высокую доходность на этот срок.

С другой стороны, эмитенты облигаций на 2023 год с высокой степенью вероятности предложат после оферты хорошие условия, поскольку ставка ЦБ будет все еще высокой. Но это не точно, и за этим необходимо следить, чтобы не было больно.

Например, в 2018 году было как минимум 19 выпусков облигаций, по которым купонная ставка была снижена до минимальной величины после прохождения оферт (0,01% или 0,1%). Держатели этих бумаг, проигнорировавшие данное событие или просто не знавшие об оферте, понесли потери. Падение стоимости облигаций может доходить в таких случаях до 50–70%!

Вот хороший пример того, что может произойти от IF:

Облигация «Банк Зенит» (ПАО) БО-09, цена и доходность

Стоит только надеяться на то, что эксперты РБК знают, что рекомендуют, но гарантии на 100% быть не может. Но в большинстве случаев после оферты купон снижается.

Что я бы взял из списка: все выпуски без оферты кроме ПИК, так как он на полгода. Более того, все эти выпуски есть у меня в портфеле.

Что я бы взял с офертой: О'КЕЙ, Систему, возможно, РЕСО-Лизинг и Хоум Кредит. Главное не забывать про оферту.

Что я бы не стал брать: на 100% воздержался бы от ПИК, ГИДРОМАШСЕРВИС, МБЭС, Биннофарм и ТМК. И оферта, и дюрация. Комбо.

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