Итоги девятнадцати месяцев инвестиций: стоимость вложений −1,7 млн рублей

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа – красный, Тинькофф – желтый, ВТБ – синий), 1 депозит и 1 краудлендинг.

Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет ) в этом году буду пополнять на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет).

После того, как ИИС будет пополнен под завязку, остальные пополнения будут на 3 БС и крауд. Ну и весной жду вычет по ИИС за прошлый год. Вот такие показатели зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 января 1 670 891 ₽:

Депозит: 928 914 ₽

БС + ИИС (красный): 625 350 ₽

БС (желтый): 61 099 ₽

БС (синий): 19 393 ₽

Джетленд: 36 135 ₽

Собирался на Эльбрус и в чехле от доски обнаружил 5 000 рублей, которые закинул на ИИС. Отпускные были проинвестированы в каталку, так что пришлось довольствоваться в январе малым. Штош, что есть. Также в Пульсе Тинька выиграл 3 000+ рублей за топ контент. Кул.

Распределил уж как смог. Все 100% пошли на покупку рандомных акций, это был ГПН. Купоны и дивиденды от акций, фондов и облигаций реинвестировал в ЗПИФн Атриум и облигации.

Январь показал на удивление хороший результат. Даже та часть, что в акциях, подросла, не говоря уже про облигации, фонды и крауд.

Январь детально так:

Депозит: 928 914 + 8 118 (проценты) = 937 032 ₽

БС+ИИС (красный): 625 350 + 5 000 (пополнение) + 16 210 (рост) = 646 560 ₽

БС (желтый): 61 099 + 0 (пополнение) + 3 565 (рост и подарок) = 64 664 ₽

БС (синий): 19 393 + 0 (пополнение) + 524 (рост) = 19 917 ₽

Джетленд: 36 135 + 0 (пополнение) + 352 (рост) = 36 487 ₽

Суммарно: 1 670 891 + 5 000 (пополнение) + 28 769 (рост) = 1 704 660 ₽

Ставка ЦБ всё ещё 7,5%. Так что на бонды и вклады она не влияла. Акции почему-то растут, ну и хорошо. При этом индекс в боковике. Так что особо радоваться тому, что акции 2 месяца подряд хорошо растут, не стоит.

ВДО тоже растут, но там тоже стоит помнить про риски:

На период отпусков в январе и феврале инвестиции слегка на паузе, пополнения минимальные. Дальше буду действовать по плану: сначала пополнение ИИС на 400к, потом уже остальное. На ИИС буду в основном пока что брать недвижку – ПНК и Атриум, чтобы добиться целевой аллокации. На недвижку планирую выделить от 10% до 20% портфеля.

Итого (за все время): Депозит: 810 000 –> 937 032 (+127 032 или +15,68%)

БС + ИИС (красный): 666 000 –> 646 560 (-19 440 или −2,91%)

БС (желтый): 56 000 –> 64 664 (+8 664 или +15,47%)

БС (синий): 19 000 –> 19 917 (+917 или +4,82%)

Джетленд: 35 000 –> 36 487 (+1 487 или + 4,24%)

Суммарно: 1 586 000 –> 1 704 660 ₽ (+118 660 или +7,48%)

Средняя сумма пополнения: 83 473 ₽ в месяц. Придётся приложить максимум усилий, чтобы вернуть среднее значение к 100 000 ₽ в месяц.

А вот так это выглядит на графике:

Линия стоимости вложений ещё чуть-чуть отрывается от линии внесенной суммы. Будем надеяться, что и дальше разрыв будет увеличиваться (куда ж без надежды).

Доходность января получилась 20,66% в переводе на годовые. Я наинвестировал уже столько, что может хватить на Kia Rio X. А еще это 5,9 метров в Сочи по цене объявлений 287к за метр! А в реальности – еще больше метров;)

Моя стратегия

Поскольку цель – покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость.

В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Советам чувака с пропеллером не следую, но мем про него сделал всё равно:

Если смотреть на распределение портфеля без учета депозита, то планирую привести к такому: облигации 60–65%, фонды недвижимости 10–20%, акции 15%, краудлендинг 10%. Пока что недвижка и крауд меньше, чем нужно.

Один отпуск позади, впереди второй, хорошо, что уже оплачены отель и билеты, но всё равно предстоит много трат. Красная Поляна сильно дороже Эльбруса, но оно и понятно.

Там больше трасс, солиднее инфраструктура, больше соблазнов. По книгам писать не буду, поскольку читал только художественную литературу (а именно старые книги Пелевина повторно) и ещё перечитывал «Деньги без дураков». Повторение – мать учения.

Что ещё

Откатал Эльбрус. Снега было мало, так что никакого фрирайда, только трассы. Но всё равно очень понравилось, буду ждать расширения курорта, обещают скоро открыть новый склон. Кормят в КБР отлично, рекомендую. Подробнее про Эльбрус читайте тут.

Телеграм-канал подрос с 1900 до 2100 подписчиков (+200). Норм, учитывая праздники и перерыв на отпуск. Преодолел психологическую отместку в 2000.

Продолжается челленджи. Обезьяний портфель растет. Скидки на Озоне копятся. Отчёты – позже.

У моего стикерпака уже более 7200 установок (+800). Вот бы канал так быстро рос)

Планы на февраль: сгонять покататься в Сочи. Инвестиции в вялом режиме. Привести портфель к нужной аллокации активов, хотя бы приблизиться. Читать книжки. Пить пивко, пока зима.

А это все еще мой телеграм-канал – подписывайтесь;)

В нем я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего еще, даже мемы есть.