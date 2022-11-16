Законопроекты

Закон «О занятости населения» увеличили до 180 страниц. Предусмотрели все: безработных, самозанятых, платформы занятости и многое другое

В Министерстве труда подготовили проект новой редакции закона «О занятости населения». Если в 90-е годы, когда закон был впервые издан, он занимал всего 16 страниц, то сейчас его расширили до 180 страниц. В данной статье мы подробно рассмотрим, какие новшества появятся в последней редакции.

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Закон «О занятости населения» увеличили до 180 страниц. Предусмотрели все: безработных, самозанятых, платформы занятости и многое другое
Иллюстрация: mos.ru

Закон уже отправлен на согласование с экспертами, а до начала 2023 года он будет вынесен на общественное обсуждение. По предварительным данным новая редакция вступит в силу лишь с 2024 года, но надо знать заранее, к чему следует готовиться.

В Министерстве труда пока предупреждают, что это не итоговая версия закона и она будет редактироваться в дальнейшем, однако какие-то основные моменты уже можно выделить.

Итак, ключевые новшества в законе «О занятости населения»:

  • Индивидуальные предприниматели и плательщики НПД получат возможность постановки на биржу труда, а также смогут получать пособие, но только в том случае, если ликвидируют свой прежний статус. Рассчитывать величину пособия будут по размеру среднего дохода в найме (необходимо отработать не менее полугода перед постановкой на биржу) или в зависимости от средней величины уплаченных налогов при ИП и работе в качестве самозанятого более года. Если соблюдены оба условия, то гражданин имеет право выбрать способ начисления самостоятельно, иначе пособие будет начислено в минимальном размере.
  • Работодатели, которые не нанимают своих сотрудников официально, теперь будут записаны в открытый реестр. Правительством РФ будет утверждаться План по борьбе с теневой занятостью, а в обязанности региональных властей будет входить строгий контроль за выполнением плана.
  • Правовой статус самозанятых будет официально закреплен. На данный момент это всего лишь режим налогообложения – плательщик НПД.
  • Пособие по безработице будет связано с индивидуальными планами реализации мероприятий в области содействия занятости населения. Невыполнение плана повлечет отказ в начислении пособия.
  • Будет регламентирована платформенная занятость, то есть взаимодействие самозанятых и индивидуальных предпринимателей с такими компаниями, как «Яндекс» или «Сбер».
  • Появится Совет цифровых платформ занятости, функции которого будут связаны с рассмотрением жалоб работников, с созданием и внедрением определенных стандартов качества оказания услуг, а также с мониторингом цен.
  • Платформы занятости получат больше прав, например:
  • вводить ограничение на количество рабочих часов;
  • выступать в роли налогового агента, то есть удерживать часть доходов работников с целью дальнейшего отчисления налогов;
  • поощрять тех работников, которые самостоятельно подписали договор с НПФ или решили подключиться к системе соцгарантий.

Федор Прокопов, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, высказался о таком увеличении закона в негативном ключе и назвал его избыточно разбухшим.

Александр Сафронов, профессор кафедры управления персоналом и психологии в Финансовом университете при правительстве РФ, наоборот, высказался в пользу нововведений, отметив большое количество положительных и даже интересных новшеств. Однако он считает, что доработки все-таки требуются, особое внимание следует уделить мнению профессионального сообщества.

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Законопроекты

Закон «О занятости населения» увеличили до 180 страниц. Предусмотрели все: безработных, самозанятых, платформы занятости и многое другое

В Министерстве труда подготовили проект новой редакции закона «О занятости населения». Если в 90-е годы, когда закон был впервые издан, он занимал всего 16 страниц, то сейчас его расширили до 180 страниц. В данной статье мы подробно рассмотрим, какие новшества появятся в последней редакции.

Закон «О занятости населения» увеличили до 180 страниц. Предусмотрели все: безработных, самозанятых, платформы занятости и многое другое
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