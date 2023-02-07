Судебная защита прав самозанятых без регистрации ИП — в какой суд можно обращаться

У ИП может быть статус самозанятого, а самозанятый имеет право осуществлять профессиональную деятельность без статуса ИП. Но наличие регистрации самозанятости с ИП и без него имеет значение в судебных спорах.

В соответствии с общепринятыми правилами любой гражданин-предприниматель обязан зарегистрировать себя в качестве ИП.

Исключением могут являться случаи, предусмотренные законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, который регулирует эксперимент применения специального налогового режима НПД.

Данный законодательный акт разрешает вести отдельные виды бизнеса только с уплатой налога на профессиональную деятельность и позволяет делать это без необходимости регистрировать ИП.

При обращении в суд для защиты собственных прав самозанятого или предъявления претензий плательщику НПД важно помнить, что самозанятый без статуса ИП не может выступать в качестве субъекта предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 2 ГК).

Это означает, что привлечь к разбирательству в арбитражном суде самозанятого, не являющегося индивидуальным предпринимателем, невозможно.

Также и сам самозанятый не имеет правовых оснований подавать иски в арбитраж. Это касается экономических споров и других дел, в которых одной из сторон является юридическое лицо или физлицо со статусом ИП.

В соответствии с правилами, которые установлены частью 2 статьи 27 АПК, в арбитражных судах могут разбираться дела только между субъектами предпринимательской деятельности (юридическими лицами и физическими лицами со статусом ИП).

Ключевыми причинами для принятия заявления в арбитражный суд являются не столько регистрационные данные, сколько связь спора с деятельностью будущих участников разбирательства. Практика показывает, что привлечение самозанятых без статуса ИП к таким спорам не имеет под собой фактической и правовой основы.

В правовом поле законодательства РФ понятия «предприниматель» и «самозанятый» не считаются тождественными.

Поэтому обращаться в арбитраж и участвовать в нем в качестве ответчика самозанятые не имеют права.

Этот факт не ограничивает защиту прав плательщиков НПД в суде.

В письме от 30.04.2021 № 03-11-10/34022 Минфин обращает внимание на то, что физлица со статусом самозанятого без регистрации ИП для защиты своих прав могут обращаться в суды общей юрисдикции.