Риски в сотрудничестве с самозанятыми и способы избегать их

Но так ли все безоблачно на горизонтах найма самозанятых на практике?
Почему бизнес привлекает в компании самозанятых
Необходимость закрывать нехватку кадров – главная причина, по которой компании пользуются услугами самозанятых. Такая необходимость возникает во время сезонного наплыва заказов, при росте и расширении предприятия.
Основные сферы, которые часто пользуются услугами специалистов-плательщиков НДП – розничная торговля, хранение и доставка товаров.
Агропромышленный комплекс также интенсивно привлекает таких исполнителей во время сбора урожая, его сортировки и доставки оптовым и розничным закупщикам.
Кадровую нехватку активно компенсируют за счет самозанятых в таких сферах:
Сферауслуг. Предприятия из этой сферыпериодически привлекают промоутеров и операторов колл-центров.
Общественное питание. Кафе и рестораны пользуются услугами самозанятых поваров и официантов.
Промышленное производство. Заводы и цеха регулярно привлекают на непостоянной основе упаковщиков, мастеров и разнорабочих.
Использование самозанятых актуально для сферы аутсорсинга. Такие специалисты выполняют разовые работы по дизайну, фото- и видеосъемке, рекламе в сети, маркетингу и т.д.
Выгода сотрудничества с самозанятыми
Иногда на время привлечь дополнительных специалистов в налаженную кадровую схему предприятия сложно.
Возникают вопросы о том, как оформлять таких сотрудников, и как платить за них налоги. Привлечение самозанятых просто и выгодно решает эти проблемы.
Простой и удобный документооборот
Для привлечения самозанятого к сотрудничеству достаточно оформить с ним договор ГПХ с минимумом документации.
Если принимать нового сотрудника на работу по трудовому договору, документооборот увеличивается в 3-4 раза.
При оформлении договора с ИП документооборот возрастает в 2-3 раза по сравнению с оформлением самозанятого.
Самозанятый получает оплату только за труд
Привлечение индивидуального профессионала по схеме «компания – самозанятый» не требует дополнительных отчислений за него в пенсионный фонд, оплату его отпуска и больничного. Финансовые расходы предприятия оптимизируются.
Никакой заботы о налогах
Самозанятый сам оплачивает налоги. Ставку 6% такие сотрудники часто включают в стоимость услуг, но вся процедура оплаты налогов лежит на них.
Обширный выбор специалистов
Рынок труда наполнен специалистами самых разных профилей и специальностей.
У компании всегда есть возможность выбрать самого профессионального и выгодного по стоимости исполнителя.
Среди самозанятых масса фрилансеров, которые на высоком уровне выполняют неординарные узкопрофильные задачи (разработка КП, создание сайта, приложения или консультация по правовым вопросам).
Риски
Возможность переквалифицировать отношения с самозанятым в трудовые
Такой риск возникает когда:
Компания привлекает своего бывшего сотрудника ранее, чем по истечению двух лет с момента расторжения трудового договора.
Исполнитель утратил статус самозанятого по любой причине.
Зафиксировано превышение порога дохода самозанятого (порог – 2,4 млн. руб.).
При превышении порога доходов самозанятого, он теряет свой статус, и компания обязана оплатить за него НДФЛ.
Как избежать рисков
Проверяйте статус самозанятого через специальные сервисы или сайт ФНС.
Внимательно составляйте договор и отслеживайте доходы нанятого сотрудника.
Для полного снятия рисков в договоре с самозанятым необходимо уточнить такие моменты:
Нанимаемый сотрудник подтверждает статус плательщика НПД.
Ответственность за снятие с налогового и государственного учета лежит только на нем.
Называть самозанятого в договоре можно только «подрядчик» или «исполнитель».
Четко прописанные задачи и KPI.
Уточнение графика работы – исполнитель должен делать это самостоятельно.
Обязательная выдача исполнителем чека и закрывающих документов.
Контролирующие органы особенно внимательно отслеживают документооборот между компаниями и самозанятыми, чтобы не пропустить возможные схемы мошенничества в уплате налогов со стороны предприятий.
Уход от налогов с помощью найма самозанятых и перевода сотрудников в статус самозанятого могут повлечь за собой штрафы и более серьезные последствия.
Под НДП попадает ограниченное число услуг и видов работ
Наглядный пример – услуги посредника для проведения сделки, поиска товаров и объектов не могут проводиться по документам как услуги подрядчика-исполнителя, работающего по НДП.
Договор комиссии, договор поручения или агентский договор не может быть заключен с самозанятым.
Перепродажа товаров зарегистрировавшими статус самозанятого законодательно запрещена.
Итог
Отношения с работником, оформленным по ГПХ, регулируются гражданским кодексом.
Юридически самозанятый является привлеченным исполнителем, а не работником, с которым компания вступает в отношения по схеме «работодатель – сотрудник».
Самозанятый не является подчиненным руководства компании. Он выступает в роли партнера, который ориентирован на сотрудничество.
Соблюдайте закон. Это главное условие для выгодного и законного развития предприятия с помощью самозанятых специалистов.