Риски в сотрудничестве с самозанятыми и способы избегать их

Но так ли все безоблачно на горизонтах найма самозанятых на практике?

Почему бизнес привлекает в компании самозанятых

Необходимость закрывать нехватку кадров – главная причина, по которой компании пользуются услугами самозанятых. Такая необходимость возникает во время сезонного наплыва заказов, при росте и расширении предприятия.

Основные сферы, которые часто пользуются услугами специалистов-плательщиков НДП – розничная торговля, хранение и доставка товаров.

Агропромышленный комплекс также интенсивно привлекает таких исполнителей во время сбора урожая, его сортировки и доставки оптовым и розничным закупщикам.

Кадровую нехватку активно компенсируют за счет самозанятых в таких сферах:

Сферауслуг . Предприятия из этой сферыпериодически привлекают промоутеров и операторов колл-центров.

Общественное питание . Кафе и рестораны пользуются услугами самозанятых поваров и официантов.

Промышленное производство. Заводы и цеха регулярно привлекают на непостоянной основе упаковщиков, мастеров и разнорабочих.

Использование самозанятых актуально для сферы аутсорсинга. Такие специалисты выполняют разовые работы по дизайну, фото- и видеосъемке, рекламе в сети, маркетингу и т.д.

Выгода сотрудничества с самозанятыми

Иногда на время привлечь дополнительных специалистов в налаженную кадровую схему предприятия сложно.

Возникают вопросы о том, как оформлять таких сотрудников, и как платить за них налоги. Привлечение самозанятых просто и выгодно решает эти проблемы.

Простой и удобный документооборот

Для привлечения самозанятого к сотрудничеству достаточно оформить с ним договор ГПХ с минимумом документации.

Если принимать нового сотрудника на работу по трудовому договору, документооборот увеличивается в 3-4 раза.

При оформлении договора с ИП документооборот возрастает в 2-3 раза по сравнению с оформлением самозанятого.

Самозанятый получает оплату только за труд

Привлечение индивидуального профессионала по схеме «компания – самозанятый» не требует дополнительных отчислений за него в пенсионный фонд, оплату его отпуска и больничного. Финансовые расходы предприятия оптимизируются.

Никакой заботы о налогах

Самозанятый сам оплачивает налоги. Ставку 6% такие сотрудники часто включают в стоимость услуг, но вся процедура оплаты налогов лежит на них.

Обширный выбор специалистов

Рынок труда наполнен специалистами самых разных профилей и специальностей.

У компании всегда есть возможность выбрать самого профессионального и выгодного по стоимости исполнителя.

Среди самозанятых масса фрилансеров, которые на высоком уровне выполняют неординарные узкопрофильные задачи (разработка КП, создание сайта, приложения или консультация по правовым вопросам).

Риски

Возможность переквалифицировать отношения с самозанятым в трудовые

Такой риск возникает когда:

Компания привлекает своего бывшего сотрудника ранее, чем по истечению двух лет с момента расторжения трудового договора.

Исполнитель утратил статус самозанятого по любой причине.

Зафиксировано превышение порога дохода самозанятого (порог – 2,4 млн. руб.).

При превышении порога доходов самозанятого, он теряет свой статус, и компания обязана оплатить за него НДФЛ.

Как избежать рисков

Проверяйте статус самозанятого через специальные сервисы или сайт ФНС. Внимательно составляйте договор и отслеживайте доходы нанятого сотрудника.

Для полного снятия рисков в договоре с самозанятым необходимо уточнить такие моменты:

Нанимаемый сотрудник подтверждает статус плательщика НПД.

Ответственность за снятие с налогового и государственного учета лежит только на нем.

Называть самозанятого в договоре можно только «подрядчик» или «исполнитель».

Четко прописанные задачи и KPI.

Уточнение графика работы – исполнитель должен делать это самостоятельно.

Обязательная выдача исполнителем чека и закрывающих документов.

Контролирующие органы особенно внимательно отслеживают документооборот между компаниями и самозанятыми, чтобы не пропустить возможные схемы мошенничества в уплате налогов со стороны предприятий.

Уход от налогов с помощью найма самозанятых и перевода сотрудников в статус самозанятого могут повлечь за собой штрафы и более серьезные последствия.

Под НДП попадает ограниченное число услуг и видов работ

Наглядный пример – услуги посредника для проведения сделки, поиска товаров и объектов не могут проводиться по документам как услуги подрядчика-исполнителя, работающего по НДП.

Договор комиссии, договор поручения или агентский договор не может быть заключен с самозанятым.

Перепродажа товаров зарегистрировавшими статус самозанятого законодательно запрещена.

Итог

Отношения с работником, оформленным по ГПХ, регулируются гражданским кодексом.

Юридически самозанятый является привлеченным исполнителем, а не работником, с которым компания вступает в отношения по схеме «работодатель – сотрудник».

Самозанятый не является подчиненным руководства компании. Он выступает в роли партнера, который ориентирован на сотрудничество.

Соблюдайте закон. Это главное условие для выгодного и законного развития предприятия с помощью самозанятых специалистов.