Самозанятые

Могут ли самозанятые устраиваться на работу по трудовому договору

Схема налогообложения самозанятых специалистов актуальна для всех граждан, осуществляющих профессиональную деятельность на территории России. Оказание услуг в режиме самозанятого специалиста – легальный способ развивать собственный бизнес без необходимости регистрировать ИП.

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Могут ли самозанятые устраиваться на работу по трудовому договору

Около 60% плательщиков НПД имеют возможность или планируют устроиться на работу с оформлением по трудовому договору (ТД).

Разрешено ли законом одновременно иметь основную работу и быть самозанятым?

Основной закон, регулирующий деятельность плательщиков НПД (№ 422-ФЗ), устанавливает запрет на оформление специалистов со статусом самозанятого по ТД.

Но это касается только тех случаев, когда между исполнителем и работодателем могут возникать трудовые отношения.

Если самозанятый оказывает услугу заказчику, работы проводятся исключительно по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

Плательщик НПД не может оформиться к заказчику на работу с записью в трудовой книжке.

Запрет на оформление самозанятого к своему заказчику по трудовому договору – причины

Сотрудник, оформленный по трудовому договору, требует от работодателя массу финансовых затрат.

В них входят:

  • Ежемесячная выплата заработной платы (два раза в месяц)

  • Выплата страховых взносов (30% от зарплаты)

  • Оплата ежегодного отпуска

  • Оплата больничного в случае болезни работника

  • Затраты на организацию рабочего места специалиста

  • Расходы на обеспечение сотрудника инвентарем, инструментарием и прочими условиями для выполнения работником своих обязанностей.

Еще одна особенность найма сотрудника – трудовой договор не имеет срока, за исключением особых случаев. Процедура увольнения строго определена законом и имеет много условий и оговорок.

Для снижения ответственности, финансовых затрат и уменьшения объемов работ по оформлению/увольнению специалистов работодатели предпочитают пойти обходным путем. Для любого предпринимателя проще и выгоднее оформить со специалистом не трудовые, а гражданско-правовые отношения с помощью договора (ГПХ). Вместо приема на работу взаимодействие с сотрудником оформляется по схеме «заказчик-исполнитель», где в качестве исполнителя выступает самозанятый.

При заключении такого договора за плательщика НПД не требуется выплачивать налоги и страховые взносы. Самозанятый лечится и организовывает свое рабочее место за свой счет. Чтобы недобросовестные работодатели не злоупотребляли схемой подмены трудовых отношений гражданскими, Роструд и ФНС ввели систему штрафов.

Законодательные нормы запрещают массовый перевод работников в статус самозанятых, чтобы продолжать пользоваться их трудом с минимальными затратами для предприятия. Заказчиком услуг специалистов, выплачивающих НПД, может быть только лицо, которое не является нынешним работодателем самозанятого и не было таковым в течение последних двух лет.

Что можно

Любой работник, нанятый в штат организации или предприятия, имеет право зарегистрировать статус самозанятого и оказывать услуги заказчикам, если они не связаны с его текущим работодателем.

Например, бухгалтер имеет право консультировать и вести другие предприятия на аутсорсинге.

Государственные служащие этой возможности лишены. Они могут работать в режиме плательщика НПД с недвижимостью – сдача домов и квартир в аренду.

Самозанятый и официальное трудоустройство

Зарегистрировавший статус плательщика НПД имеет законное право совмещать деятельность в режиме самозанятого и наемного работника, оформленного по ТД.

В отдельных случаях работодатель может требовать у такого сотрудника информацию о размерах и источниках дополнительного дохода при приеме на работу и на регулярной основе после оформления с ним трудовых отношений. Это делается, чтобы самозанятый не оказывал услуги конкурентам работодателя.

Плательщик НПД не обязан предоставлять информацию о своих дополнительных доходах при приеме на работу. Но работодатель может самостоятельно получить необходимые сведения о самозанятом в ФНС.

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