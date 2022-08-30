ЦБ смягчил правила продажи банками наличной валюты населению

Таким образом регулятор хочет мотивировать кредитные организации к ввозу евро и долларов в Россию

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ЦБ смягчил правила продажи банками наличной валюты населению
Фото: Екатерина Невская

ЦБ хочет увеличить предложения наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков. Если раньше кредитные организации могли продавать валютный «кэш», лишь поступивший в кассы от физлиц после 9 апреля, то теперь — при сохранении временного порога — они могут продавать и наличные доллары и евро, полученные из других источников. Единственным ограничением остается запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ, следует из письма Банка России, разосланного по банкам (с ним ознакомились Frank Media, его аутентичность подтвердили в двух кредитных организациях).

Согласно документу, новая норма действует с начала этой недели и до 9 сентября. В ЦБ подтверждают рассылку письма. «Это дополнительная настройка уже действующих мер», которая, как ранее объяснял регулятор, будет действовать до 9 марта 2023 года, уточняют в Банке России. Расширение возможности продаж гражданам долларов и евро коснулось, например, случаев, когда банк получил в кассу деньги «от сделок с банками-нерезидентами» или же в результате зачисления валюты от компаний «по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», перечисляет представитель ЦБ.

После начала специальной военной операции России на территории Украины и введения в связи с этим против России санкций со стороны ряда стран ЦБ 9 марта ввел запрет на продажу банками любой иностранной валюты. С 18 апреля ЦБ в рамках смягчения валютного контроля разрешил продажу валюты физлицам, ограничив ее той, которая поступила в кассы банков от физлиц после 9 апреля. А уже с 20 мая он снял все ограничения по продаже гражданам валютного «кэша», оставив лишь прежние ограничения для долларов и евро, которые действовали до 9 сентября. В начале августа эти ограничения были продлены до 9 марта 2023 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно говорила о том, что введенные валютные ограничения должны быть сняты по мере стабилизации ситуации. «Мое мнение, что они (валютные ограничения. – FM) должны быть сняты, большинство из них во всяком случае», — в частности, заявляла она в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Наличная валюта на руках населения достигла минимума с начала 2020 года. Частично это, конечно, объясняется целенаправленной политикой девалютизации, проводимой ЦБ, а частично – затрудненным доступом граждан к наличной валюте (держать безналичную валюту сейчас для физлиц стало дорого)», — говорит независимый банковский эксперт Ольга Ульянова. Таким образом, по ее словам, ЦБ пытается мотивировать (или как минимум — не демотивировать) банки, которые способны найти определенные каналы поставок наличных долларов и евро, к ввозу этой валюты и ее перераспределению внутри страны, в том числе и населению. «Это, в свою очередь, должно привести к росту наличной денежной массы евро и долларов в целом по стране, что позволит снизить напряжённость вокруг дефицита валютной ликвидности», — отмечает она.

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