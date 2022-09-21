Исполнительное производство

Верховный суд предлагает взыскивать с граждан долги по налогам без суда

Налоговая инспекция сможет направлять документы напрямую судебным приставам.

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Верховный суд предлагает взыскивать с граждан долги по налогам без суда

Верховный суд России собирается внести в Государственную Думу законопроект, который позволит без суда взыскивать с россиян долги по налогам, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя органа Вячеслава Лебедева. По данным газеты, Лебедев рассказал о намерении ВС внести законопроект на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей.

Документ подразумевает, что налоговая инспекция сможет направлять все юридические данные и информацию сразу судебным приставам. Однако граждане будут иметь право оспорить счет — в этом случае налоговая должна будет пойти в суд.

Похожая процедура сейчас предусмотрена для юрлиц и индивидуальных предпринимателей: должник обязан отправить в налоговый орган письменные возражения — только при их поступлении взыскание может быть осуществлено в судебном порядке.

За январь-март в текущем году в консолидированный бюджет России по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) собрано около 1,2 трлн рублей, следует из данных ФНС. При этом темп роста поступающих в казну средств составил 25,44% по отношению к тому же периоду прошлого года.

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