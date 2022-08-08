Застройщик многоквартирного жилого дома и НДС

Более года назад я уже пытался привлечь внимание коллег к сложившейся схеме налогообложения застройщиков, возводящих многоквартирные жилые дома и привлекающих средства других лиц по договорам участия в долевом строительстве (И ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО НАЗЫВАТЬ ИХ ДОГОВОРАМИ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ!!!).

Минфин России с тех пор не дремал, и опубликовал еще пару писем, которые вновь подтверждают сложившуюся его стараниями схему налогообложения застройщика.

То, что она противоречит всем законодательным и нормативно-правовым актам в области капитального строительства, значения не имеет. Подумаешь, какие мелочи! Главное, что руководство считает именно так.

Ну, начнем с того, что застройщик заключает договор с участником долевого строительства (то бишь, дольщиком) от своего, и только от своего имени (ст. 4 Закона № 214-ФЗ).

Точно также именно застройщик подписывает акт приема-передачи объекта долевого строительства дольщику (ст. 8 Закона № 214-ФЗ).

Возводит многоквартирный жилой дом застройщик, или привлекает он для этого других лиц, ни на условия договора, ни на его цену (ст. 5 Закона № 214-ФЗ) никак не влияет.

Таким образом, и налогообложение застройщика не должно зависеть от того, как и чьими силами возводится этот дом.

Но этого, исходя из требований законодательства, логики и здравого смысла.

Но вот, к примеру, недавние письма Минфина России от 01.06.2022 № 03-07-07/51372, и от 22.06.2022 № 03-07-07/59478.

В них много-много ссылок на НК РФ и весьма неожиданный вывод: денежные средства, получаемые застройщиком от участников долевого строительства в порядке возмещения затрат застройщика на строительство объекта долевого строительства, не подлежат включению у застройщика в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость при условии, что строительство осуществляется генеральным подрядчиком либо подрядными организациями без выполнения строительно-монтажных работ силами застройщика.

А если застройщик какие-то строительные работы выполняет своими силами, то в цену договора включен, получается, и налог на добавленную стоимость.

Почему? А вот потому.

И что такое услуги застройщика? Где же можно найти их определение?