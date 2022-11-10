Общепроизводственные затраты

В октябрьской публикации я уже писал о праве подрядчика (даже без уведомления заказчика) привлечь к выполнению строительно-монтажных работ других исполнителей – субподрядчиков.

При этом для субподрядчика генеральный подрядчик является заказчиком.

И генеральный подрядчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренным заключенным с субподрядчиком договором, передавать ему в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, оказывать другие услуги (п. 2 ст. 747 ГК РФ).

Такими услугами, в частности, могут быть:

— административно-хозяйственные затраты генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых субподрядчиком, приемкой от субподрядчика и сдачей заказчику результата работ, выполненных субподрядчиком;

— разрешение вопросов материально-технического снабжения;

— затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраной, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда;

— затраты по обеспечению субподрядчика нетитульными временными зданиями и сооружениями;

— затраты по благоустройству строительной площадки.

И договором может быть предусмотрено, что субподрядчик должен компенсировать генеральному подрядчику оказание таких услуг.

Определить их фактическую стоимость даже теоретически невозможно, и обычно генподрядчик их компенсирует в процентах от стоимости выполненных работ за месяц*.

*На одном из семинаров, который я проводил несколько лет назад (то ли в Калининграде, который Кёнигсберг, то ли в Хабаровске, точно не помню) одна из слушательниц заметила, что, в однобортном уже никто не воюет , такой способ заработка на субподрядчиках уже давно никем не применяется. Все обходятся, при перевыставлении заказчику актов субподрядчика от своего имени, увеличением накладных расходов и плановых накоплений. Однако мои разъяснения по генуслугам выслушала внимательно и задала несколько толковых вопросов.

В настоящее время нет действующих законодательных и нормативных документов, кроме положений главы 37 ГК РФ, регулирующих взаимоотношения генерального подрядчика и работающих с ним субподрядчиков.

Однако в свое время (и уже довольно давно) постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 03.07.87 № 132/109 было утверждено Положение о взаимоотношениях организаций – генеральных подрядчиков с субподрядными организациями. Этот документ был принят во исполнение ныне уже не действующего постановления Совмина СССР от 26.12.86 № 1550 «Об утверждении правил о договорах подряда на капитальное строительство».

И данным Положением был тогда установлен следующий размер услуг:

— по монтажным и специальным строительным работам – 4%;

— по монтажу конструкций из сборного железобетона – 3%;

— по специальным сооружениям из монолитного бетона и железобетона – 2%;

— по монтажным и специальным строительным работам (осуществляемым вне строительной площадки), а также на объектах линейного строительства – 2%;

— по монтажу металлических конструкций – 1%;

— по теплоизоляционным обмуровочным и антикоррозийным работам, выполняемым с лесов, возводимых генподрядчиком – 3%;

— по теплоизоляционным, обмуровочным и антикоррозийным работам – 2%.

В письме Госстроя России от 17.03.2000 № 10-92 было сказано, что применение отдельных статей «Положения о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями», утвержденного Постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 03.07.87 № 132/109, возможно по взаимной договоренности и в случаях, когда указанные статьи не противоречат действующему законодательству. Порядок оплаты субподрядчиком стоимости и полноты оказываемых генподрядчиком услуг устанавливается в заключаемых между сторонами договорах.

И постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 № 857 (в рамках действия так называемой «регуляторной гильотины») вышеуказанное Положение № 132/109 официально(с 20.06.2020) утратило силу.

Но еще раз повторю, что если в договоре между генподрядчиком и субподрядчиком предусмотрено взимание с субподрядчика стоимости услуг, то за руководство к действию генеральный подрядчик может взять это самое Положение № 132/109.

И стороны при заключении договора субподряда могут самостоятельно* определить размер отчислений либо установить, что генеральный подрядчик услуги субподрядчику на строительной площадке не оказывает.

*Мне как-то попался один такой договор, где генподрядчик, пользуясь своим ну, почти монопольным положением в данном регионе (плюс имея хороший административный ресурс) беззастенчиво драл (по иному не назвать) со своих субподрядчиков от 10% до 17% генуслуг.

Таким образом, для генерального подрядчика возмездное оказание услуг субподрядчикам является еще одним видом деятельности и признается реализацией, как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения прибыли.

Если заключенным договором субподряда предусмотрено ежемесячное предъявление услуг субподрядчику, то первичными документами для генерального подрядчика будут являться:

документ, подтверждающий выполнение ( только выполнение , а не обязательно передачу их результата) субподрядчиком объема строительно-монтажных работ;

, а не обязательно передачу их результата) субподрядчиком объема строительно-монтажных работ; составленный на его основании акт оказания услуг.

Выручка от реализации оказанных услуг в регистрах бухгалтерского учета генерального подрядчика должна быть отражена записями:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02.

Возмещение услуг субподрядчиком, по сути, является компенсацией части понесенных генеральным подрядчиком общепроизводственных затрат по данному договору (заказу).

Таким образом, генеральный подрядчик имеет право уменьшить выручку от реализации услуг на величину части понесенных им общепроизводственных затрат*:

Дебет счета 90.02 Кредит счета 25.

*В старые добрые времена, когда деревья были большими, трава зеленее, вода мокрее, а одноклассницы (или однокурсницы)… , то генеральный подрядчик уменьшал не общепроизводственные затраты (счет 25), а общехозяйственные расходы (счет 26). Это, по-видимому, связано с тем, что во всех вышеуказанных документах речь шла о накладных расходах. А накладные расходы у всех ассоциируются с 26 счетом. Я и сам раньше тоже так считал, что генуслуги – это 26 счет. Но вот когда стал более детально разбираться, то пришлось признать, что некоторые искренние убеждения оказались несколько ошибочными.

На практике обычно списывают сумму затрат в процентах от сметной стоимости выполненных работ, которую и предъявили субподрядчику.

В результате генеральный подрядчик уменьшает в итоге себестоимость строительно-монтажных работ, предъявляемых (подлежащих предъявлению) заказчику.

Для целей налогообложения прибыли ситуация аналогична.

У субподрядчика принятие услуг, оказанных ему генеральным подрядчиком, увеличивает величину его общепроизводственных затрат.

И записи у него будут следующими:

Дебет счета 25 Кредит счета 60.01;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Чаще всего, по условиям договора, стоимость оказанных генподрядчиком услуг засчитывается в счет оплаты стоимости выполненных работ. Однако мне попадались варианты, когда кто-то один из субподрядчиков гасил возникшую задолженность перечислением средств на расчетный счет генподрядчика, хотя остальные пять или шесть — погашали зачетом.

Почему для него были такие условия, я и спрашивать не стал. Там были свои игры, к бухучету и налогообложению отношения не имеющие.

Если генуслуги выставлены по выполненным работам, результат которых еще не передан субподрядчиком (а генподрядчиком, соответственно не принят), то их зачет в счет будущей оплаты работ можно признать частичной предварительной оплатой в недежной форме.

Это уже было рассмотрено в публикации от 28 октября.

Если же генуслуги предъявлены по переданному (и принятому) результату работ, то зачет их стоимости уменьшает величину дебиторской задолженности генерального подрядчика:

Дебет счета 60.01 Кредит счета 62.01.