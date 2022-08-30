Сотрудник шантажирует увольнением

Наверное, каждый руководитель хоть раз слышал угрозы от своих подчиненных по поводу грядущего увольнения. Не дадите отпуск - уйду! Не увеличите зарплату — начну искать новую работу! Не повысите в должности — уведу с собой весь отдел! Это натуральный шантаж, который необходимо пресекать еще на корню.

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Сотрудник шантажирует увольнением

Да, бывают ситуации, когда в компании происходит массовое увольнение. Но это уже говорит о нестабильности самой фирмы, а не о прихотях сотрудников.

Но что делать, если работник в нормальной рабочей обстановке старается манипулировать руководством? Некоторые топ-менеджеры соглашаются на условия подчиненного.

Но это происходит лишь в том случае, если репутация сотрудника в компании безупречная. Он приносит прибыль фирме, он отличный специалист, он прекрасно руководит собственным отделом. Заменить такого работника не всегда просто.

А сроки горят, проекты стоят, работа пошла наперекосяк. В такие жаркие денечки топ-менеджер может пойти на поводу у манипулятора и выполнить все его требования. Но раз за разом такая ситуация точно повторяться не будет.

Как только в компании наступят стабильные и спокойные времена, заявление на увольнение даже самого распрекрасного работника будет подписано. И это правильно.

Во-первых

Уступки со стороны руководства могут спровоцировать волну подобных ультиматумов. Что получится, если к начальству потянется вереница недовольных и требующих?

Во-вторых

Авторитет шефа будет подорван в том случае, если манипулятор добьется своего. Подчиненные просто начнут “прыгать через голову” такого руководителя, игнорировать его, будут пытаться выдвигать свои условия. Хаос!

Именно поэтому нельзя допускать никаких уговоров, разговоров и уступок. Хочет уволиться? Пусть ищет работу.

А шефу рекомендуется собрать коллектив и популярно объяснить то, по какой причине был уволен бунтарь. Никого пугать не стоит, просто люди должны знать о том, к чему приведет подобная ситуация. В этом случае все эмоции надо отбросить, стоит учитывать исключительно интересы компании.

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Мария Башмакова
Руководитель в ИП Башмакова М.А.

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