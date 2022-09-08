Какой налог следует уплатить от инвестирования в акции

Многие инвесторы задаются вопросом о том, нужно ли платить налог на прибыль от ценных бумаг, какова ставка НДФЛ и как идет уплата. Здесь будет рассказано обо всем.

Сразу стоит сказать, что уплата налога — это обязанность гражданина. Уклонение является незаконным, и не приведет ни к чему хорошему.

Доход от инвестирования тоже облагается налогом. В данном случае физлицо платит 13% НДФЛ. Хотя в раде случаев есть возможность заметно уменьшить налогооблагаемую базу, либо вообще исключить налог на доход.

Налоги при инвестировании в акции

Фактически после покупки акций человек становится в определенной степени совладельцем компании-эмитента. Организации платят владельцам своих акций дивиденды — выплаты из прибыли, полученной за финансовый период. Конечно, дивиденды иногда не являются гарантированными. Тем не менее, выплаты в пользу акционеров являются доходом, с которого необходимо платить налог.

Доход от инвестирования в акции не ограничивается получением дивидендов. Дело в том, что рыночная цена бумаг на фондовой бирже всегда меняется. Соответственно, продажа уже подорожавших акций тоже является доходом. И здесь также может быть налог, но не всегда.

С прибылью за счет дивидендов все просто: за инвестора платит налог сама компания или депозитарий. Т. е. на брокерский счет акционера поступает сумма, уже очищенная от НДФЛ.

С налогом после продажи акций дела обстоят чуть сложнее.

Дело в том, что от НДФЛ есть возможность избавиться при следующих условиях:

• Акции куплены после 1 января 2014 года.

• Бумаги были в собственности акционера не менее 3 лет.

• Цена акций выросла не более чем на 3000000*N (где N — количество лет владения ценными бумагами).

Т. е. если бумаги были проданы в переделах 3 лет после покупки, то нужно будет уплатить 13% от положительной разницы между ценой покупки и продажи акций. Купил бумаги за 100 т. р., продал — за 120 т. р., например. Прибыль составила 20 т. р. Если акции продавались менее чем через 3 года после покупки, то нужно будет уплатить налог в размере 2 600 р.

Если же акционер все-таки дождался истечения 3 лет после покупки, то налог можно избежать вообще. Однако есть формула «3 миллиона, умноженные на количество лет владения». Например, если владеть бумагами 5 лет, то льготная сумма налогообложения составит 15 млн руб. Эта сумма (3*5) освобождается от налогообложения. Поэтому если доход после продажи бумаг на рынке не превышает эту сумму, то инвестор не платит налог.

Но если сумма окажется выше, то придется платить налог. Например, акционер купил акции за 100 млн рублей и потом продал через 3 года за 110 миллионов. Прибыль тогда составит 10 млн руб.

Так как он владел бумагами 3 года, то необлагаемая сумма составит 9 млн руб. (3*3), и заплатить придется из разницы. Прибыль инвестора (10 миллионов рублей) минус необлагаемая сумма (9 млн рублей). Т. е. налог инвестор в данном примере заплатит из 1 000 000 р.

Как правило, брокер сам платит налог за своих клиентов. Но если акции покупались не через лицензированного посредника, то акционер обязан самостоятельно рассчитать свой налог и подать в ФНС налоговую декларацию. После проверки налоговая служба обяжет инвестора уплатить конкретную сумму налога в конкретный срок.

Вместо вывода

С этого года ставка НФДФЛ может меняться, исходя из размера прибыли. Если вся прибыль физлица составляет не больше 5 млн рублей, то налог составит 13%. А если прибыль будет больше 5 млн р., то ставка повышается до 15%. Важно понимать, что учитывается весь доход физлица: заработная плата, депозиты, инвестиции, другие источники дохода.