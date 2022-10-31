Налоги физических лиц в Сербии: детальный FAQ

На примере вопросов от живых клиентов составили FAQ, чтобы вам проще было разобраться с налоговыми обязательствами в Сербии. Да и сам формат FAQ, по нашему опыту, нравится читателям. На слайде мы расположили основную информацию по налогам в Сербии.

В следующих статьях мы в формате FAQ осветим налоги физлиц в других популярных странах, таких как Германия, Испания, Португалия, Кипр, Греция, Венгрия, Нидерланды, Индонезия. Уже выложен FAQ по Турции и FAQ по Армении.

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Когда я стану налоговым резидентом Сербии?

Физическое лицо признается налоговым резидентом Сербии, если соблюдается любое из следующих условий:

Лицо фактически находится на территории страны не менее 183 дней в течение календарного года ;

; Центр его жизненных интересов находится в Сербии.

В Сербии свой вклад в признание страны центром жизненных интересов могут вносить любые из следующих обстоятельств:

Приобретение недвижимости на территории Сербии; Проживание семьи в Сербии; В Сербии учатся несовершеннолетние дети.

Резиденты Сербии уплачивают налог со своих мировых доходов, нерезиденты – только с доходов от источников в Сербии.

Я начал работать в Сербии по трудовому договору. Где я должен платить налоги и сколько?

Нерезиденты платят НДФЛ в Сербии, только если работают на сербскую компанию. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства (например, если удаленно работают в Сербии, продолжая оставаться российскими налоговыми резидентами). Если нерезиденты Сербии работают на иностранную компанию, то помимо уплаты налогов в стране своего резидентства может также потребоваться заплатить налоги в стране регистрации компании.

Резиденты платят НДФЛ в Сербии, даже если трудовой договор у них с иностранной компанией. Если договор с иностранной компанией, налоги также может потребоваться платить в стране регистрации иностранной компании.

Минимальная ставка НДФЛ в Сербии составляет 10% (часть дохода в размере 19 300 динаров не облагается налогом).

В Сербии де-факто сложная прогрессивная шкала налогообложения: если годовой доход физического лица превышает сумму трех среднегодовых зарплат в Сербии (около $30,650 в 2021 году), такое лицо дополнительно (и самостоятельно) обязано уплатить по итогам года подоходный налог в размере 10% (тем самым налоговая нагрузка на сумму превышения вырастает до 20%).

Физические лица, годовой доход которых превышает сумму шести среднегодовых зарплат в Сербии (около $61,300), уплачивают дополнительно (и самостоятельно) по итогам года подоходный налог по ставке 15% (тем самым налоговая нагрузка на сумму дохода свыше указанного размера вырастает до 25%).

Налоговые ставки одинаковы для резидентов и нерезидентов.

Взнос на социальное обеспечение состоит из двух частей: 1) суммы, удерживаемой работодателем из заработной платы работника, и 2) суммы, выплачиваемой работодателем за счет собственных средств.

Ставки для работника:

Пенсионное страхование и страхование по инвалидности – 14%;

Медицинское страхование – 5.15%;

Страхование на случай безработицы – 0.75%.

Ставки для работодателя:

Пенсионное страхование и страхование по инвалидности ­ – 11%;

Медицинское страхование ­– 5.15%.

Совокупно взносы на социальное обеспечение составляют 36.05%.

Минимальная налоговая база для взносов на социальное обеспечение – 35% от среднемесячной заработной платы, максимальная – ограничена размером пятикратной среднемесячной заработной платы (на практике это означает, что если зарплата превышает эквивалент $4,257 в месяц, то взносы на социальное обеспечение с суммы превышения платить не нужно).

Я работаю в Сербии как фрилансер. Где я должен платить налоги и сколько?

Фрилансеры, работающие в Сербии, уплачивают подоходный налог по таким же ставкам, как в найме.

Нерезиденты платят НДФЛ, если получают вознаграждение от сербских заказчиков. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства (например, если удаленно фрилансят в Сербии, продолжая оставаться российскими налоговыми резидентами). Если нерезиденты Сербии фрилансят на иностранного заказчика, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, откуда происходит заказчик.

Резиденты платят НДФЛ, если получают вознаграждение от любых заказчиков. Если договор с иностранным заказчиком, налоги также может потребоваться платить в стране, откуда происходит заказчик.

Фрилансеры также уплачивают взносы на социальное обеспечение в Сербии:

Накопительные взносы на обязательное пенсионное страхование и страхование по инвалидности – ­­25.5%;

Медицинское страхование – 10.3%;

Страхование на случай безработицы – 0.75%.

Есть ли в Сербии льготы для иностранцев или иностранцев-учредителей бизнеса?

Если ваш годовой доход составляет от трех до шести среднегодовых зарплат в Сербии и вам меньше 40 лет, то можно претендовать на освобождение от самостоятельной уплаты дополнительного налога 10% НДФЛ (тем самым налоговая нагрузка вместо 20% становится 10%).

Если вы учреждаете инновационную компанию (стартап) в Сербии и сами работаете в нем по трудовому договору, то часть вашего годового дохода в размере 1 800 000 сербских динаров (около $16,000) полностью освобождается от НДФЛ и уплаты социальных взносов на период до 3 лет.

Также для вновь прибывших квалифицированных иностранцев с зарплатой свыше трех среднегодовых зарплат в Сербии снижаются ставки НДФЛ, удерживаемого работодателем (точнее – 70% их дохода освобождается от налогообложения и начисления страховых взносов). Такую льготу можно применять до 5 лет. От этого правила выигрывают в первую очередь работодатели, а косвенно – сотрудники, поскольку работодатель может им больше платить.

У меня есть недвижимость, которую я сдаю. Где я должен платить налоги и сколько?

Доход от сдачи недвижимости в аренду в Сербии облагается налогом по фиксированной ставке 20%. В отношении расходов, связанных с эксплуатацией такой недвижимости (например, расходы на ремонт), предусмотрен налоговый вычет в размере 25%.

Нерезиденты платят налог на доход от сдачи недвижимости в аренду в Сербии, если сдают сербскую недвижимость. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты сдают иностранную недвижимость, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, где находится недвижимость.

Резиденты платят налог на доход от сдачи недвижимости в аренду в Сербии, если сдают любую недвижимость. Если недвижимость иностранная, налоги также может потребоваться платить в стране, где недвижимость расположена.

У меня есть недвижимое имущество в Сербии. Должен ли я платить налог на имущество и сколько?

В Сербии налог на расположенную на территории страны недвижимость платит каждый собственник, независимо от статуса резидентства. Налоговой базой является кадастровая стоимость недвижимости, установлена ставка 0.4%.

Я получил наследство или подарок на большую сумму. Где я должен платить налоги и сколько?

В Сербии существует налог на наследство и подарки. Его не платят, только если получают наследство или подарок от супруга, детей или родителей.

Если наследство или подарок получаете от братьев, сестер, бабушек или дедушек, то ставка составляет 1.5%. Для всех остальных случаев ставка составляет 2.5%.

При этом резиденты и нерезиденты Сербии могут быть обязаны заплатить налоги в стране, откуда происходит наследство или выплаты. Нерезиденты могут быть обязаны также заплатить налоги в стране своего резидентства.

Декларацию нужно подать в течение 10 дней с даты дарения или даты, когда решение органа о передаче наследства вступает в силу. Сам налог нужно заплатить в течение 15 дней с момента, как налоговый орган вынес решение об оценке суммы налога.

Я получаю дивиденды. Где я должен платить налоги и сколько?

Налог на дивиденды в Сербии составляет 15% для резидентов и 20% для нерезидентов.

Нерезиденты платят налог на дивиденды в Сербии, если получают дивиденды от сербских компаний. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты получают дивиденды от иностранной компании, то может потребоваться заплатить налоги также в стране регистрации компании.

Резиденты платят налог на дивиденды в Сербии, если получают дивиденды от любых компаний. Если дивиденды поступают от иностранной компании, налоги также может потребоваться платить в стране регистрации компании.

Я получаю проценты. Где я должен платить налоги и сколько?

Налог на проценты в Сербии составляет 15% как для резидентов, так и для нерезидентов.

Нерезиденты платят налог на проценты в Сербии, если получают их от сербских источников. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты получают проценты из-за рубежа, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, откуда происходят проценты.

Резиденты платят налог на проценты в Сербии, если получают их от любых источников. Если проценты поступают из-за рубежа, налоги также может потребоваться платить в стране, откуда они поступают.

Я получаю роялти. Где я должен платить налоги и сколько?

Налог на роялти в Сербии составляет 20% как для резидентов, так и для нерезидентов.

В зависимости от типа роялти, можно применять вычет и освобождать определенный процент дохода от налогообложения:

Доход от использования авторских прав – 50% освобождается; Доход от использования смежных прав – 43% освобождается; Доход от использования прав промышленной собственности (патенты, товарные знаки, промышленные образцы и т.п.) – 34% освобождается.

Нерезиденты платят налог на роялти в Сербии, если получают их от сербских источников. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты получают роялти из-за рубежа, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, откуда происходят роялти.

Резиденты платят налог на роялти в Сербии, если получают их от любых источников. Если роялти поступают из-за рубежа, налоги также может потребоваться платить в стране, откуда они поступают.

Я продал имущество. Где я должен платить налоги и сколько?

Доход от продажи имущества в Сербии (например, недвижимости, прав на интеллектуальную собственность, долей в юридических лицах) облагается налогом в размере 15%. Доход от продажи имущества, которым налогоплательщик владел не менее 10 лет, освобождается от налогообложения.

Работники освобождаются от уплаты налога и взносов на социальное обеспечение при продаже акций, если они приобрели акции бесплатно либо по льготной цене. Существуют исключения, когда сотрудник заплатит НДФЛ в Сербии по ставке 15% и социальные взносы:

Работник продает акции до истечения 2 лет с момента приобретения;

Работник продает акции самой компании (т. н. buyback);

Трудовые отношения прекращаются до истечения 2 лет с момента приобретения работником акций, за исключением случаев, когда увольнение произошло независимо от воли работника или работодателя.

При этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты продают имущество за рубежом, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, на территории которой расположено имущество.

Если резидент продает имущество за рубежом, налоги также может потребоваться платить в стране, на территории которой расположено имущество.

Я участвовал в программе мотивации и приобрел акции стартапа. Где я должен платить налоги и сколько?

Доход от приобретения акций считается в Сербии доходом, относящимся к доходам от найма, поэтому к нему применяются ставки НДФЛ и ставки взносов на социальное обеспечение.

При этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты приобретают акции иностранной компании, то может потребоваться заплатить налоги также в стране регистрации компании.

Если резидент приобретает акции иностранной компании, налоги может потребоваться платить в стране регистрации компании.

В сравнении с другими странами, иностранная компания может предлагать опционы сотрудникам своего сербского филиала или дочерней компании с существенными ограничениями. Рекомендуем прояснить условия и процедуру предоставления опционов отдельно.

Как подавать налоговую декларацию и платить налоги?

Физическое лицо обязано по итогам года подать годовую налоговую декларацию в Сербии и заплатить дополнительный налог, как мы писали выше в вопросе про ставки НДФЛ, если его доход в календарном году в три раза превысил размер среднегодовой заработной платы в Сербии. Если при выплате дохода налоговый агент не удерживал налог или источник доходов находится за рубежом, то подавать декларацию и уплачивать налог нужно независимо от того, превышен порог в 3 средних годовых зарплаты или нет.

Налоговым периодом является календарный год. Крайний срок подачи годовой налоговой декларации за предыдущий год – 15 мая. Налог также платится до 15 мая.

Подать декларацию в электронной форме можно на сайте Министерства финансов Республики Сербия (подробная инструкция на видео).

Слышал что-то про двойное налогообложение, для Сербии применимо и как мне грозит?

У Сербии заключены соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со множеством стран, в том числе и с Россией. СИДН нужны для того, чтобы в ситуации, когда две страны претендуют на взимание налога, налог нужно было уплачивать только в одной стране или в обеих, но так, чтобы общая налоговая нагрузка не превышала общую налоговую нагрузку при уплате всех налогов в стране с наибольшими ставками.

Если вы сомневаетесь, в какой стране уплачивать налог или можно ли будет зачесть налоги, уплаченные в одной из стран, в качестве расходов в другой стране, изучите положения соответствующего СИДН или обратитесь к налоговому консультанту.

Слышал что-то про договоры о социальном обеспечении (ДСО), для Сербии применимо и как мне поможет?

Обычно СИДН не регулируют социальные выплаты в пользу граждан (в таком случае они могут облагаться налогами в обеих странах) и обязанности по уплате разного рода социальных взносов (в таком случае может возникнуть риск уплаты в обеих странах). ДСО нужны для того, чтобы социальные выплаты облагались налогом и социальные взносы уплачивались только в одной стране. Если вы сомневаетесь, в какой стране уплачивать налог или в бюджет какой страны делать социальные взносы, изучите положения соответствующего ДСО или обратитесь к специалисту по социальному обеспечению.

Между Сербией и Россией заключен Договор о социальном обеспечении.

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Автор статьи – Егор Ларичкин из юридической фирмы Larmann Legal, которая помогает стартапам, инвесторам, традиционным компаниям и частным лицам по множеству вопросов. Чтобы не пропустить следующие статьи, шаблоны документов, презентации или вебинары, добавляйтесь в наш канал в Telegram.