НДФЛ

Дважды применен вычет по налогу на доходы физических лиц при выплате зарплаты за один месяц - ошибка или нет

Расчет и удержание НДФЛ из начисленной заработной платы в 2023 году в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

Версия для печати
Дважды применен вычет по налогу на доходы физических лиц при выплате зарплаты за один месяц - ошибка или нет

В 2023 году изменился порядок налогообложения НДФЛ, что отразилось в программе 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Для корректной работы программы необходимо установить актуальные обновления.

По действующему законодательству заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, например 16 числа текущего месяца – за первую половину месяца, 1 числа следующего месяца – за вторую половину. Это должно быть отражено в учетной политике организации:

Меню Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Порядок учета зарплаты – Настройки учета зарплаты

2023-01-31_14-33-36.png
Установите даты выплаты зарплаты сотрудникам в учетной политике компании

Перед выплатой аванса необходимо сформировать документ «Начисление заработной платы» с типом «Аванс». В нем обязательно корректно отразить дату выплаты аванса.

В конце месяца, перед расчетом заработной платы необходимо проверить корректность и полноту проведения документов по выплате заработной платы и авансов в текущем месяце, документов кадрового учета – прием, увольнение сотрудников, начисление отпусков и больничных и т.д., в том числе «административных» отпусков без сохранения заработной платы.

Иными словами, в базе данных организации должно быть отражено верное количество отработанных сотрудниками рабочих дней (часов).

Начисление заработной платы отражается одноименным документом с типом «Окончательный расчет».

Предположим, на 1 января 2023 года у компании нет долгов по зарплате перед сотрудниками (зарплата за декабрь выплачена в декабре).

Рассмотрим два варианта удержания НДФЛ, в зависимости от даты выплаты заработной платы сотруднику.

Вариант 1. Окончательный расчет по заработной плате – в следующем месяце

В нашем примере заработная плата за вторую половину января выплачивается 1 февраля.

При выплате аванса в январе уже был применен вычет по НДФЛ (за ребенка по коду 126,127,128), т.к. это была первая выплата дохода сотруднику в расчетном месяце.

2023-01-31_14-41-29.png
Дата выплаты дохода – следующий месяц

При выплате заработной платы за январь, 01.02.2023 программа снова применила вычет по НДФЛ, т.к. расчетный месяц – февраль – исходя из даты выплаты заработной платы.

Поэтому так важно проверить правильность отражения этой даты в документе начисления. По умолчанию программа подставит дату выплаты из учетной политики.

Таким образом, двукратное применение вычета при расчете заработной платы в нашем примере не является ошибкой, т.к. по новым нормам законодательства с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (п.п.1.п.1 ст. 223 НК).

В справке 2-НДФЛ заработная плата за январь в таком случае будет отражена по двум строкам – январь и февраль. Вычет будет применен дважды.

Вариант 2. Окончательный расчет по заработной плате – в последний день месяца

В нашем примере заработная плата за вторую половину января выплачивается 31 января.

При выплате аванса в январе уже был применен вычет по НДФЛ (за ребенка по коду 126,127,128), т.к. это была первая выплата дохода сотруднику в расчетном месяце.

При выплате заработной платы за январь, 31.01.2023 программа применила вычет по НДФЛ в однократном размере, т.к. и аванс, и зарплата выплачены в одном месяце – в январе.

2023-01-31_15-20-21.png
Выплата зарплаты – в текущем месяце

Нужно вручную поправить дату выплаты зарплаты в документе начисления. При сохранении данных программа пересчитает НДФЛ.

Этот вариант подходит только в случае, если заработная плата действительно выплачена в январе. Если руководитель подпишет подготовленные бухгалтером документы на следующий день – 1 февраля, то расчет уже не будет корректным.

В документы нужно будет внести правки в соответствии с вариантом 1, рассмотренным выше.

Вероника Бойко
Вероника Бойко
Директор в ООО Альба Групп

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все
Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
Читать еще