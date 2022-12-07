Планирование производства и контроль управления операциями в «1С:ERP»: кейс внедрения на лакокрасочном предприятии

Общая численность компании: 300+

Количество площадок: 2 производственные площадки, 5 складов по всей территории России

Количество АРМ: 100+

Внедрённые блоки: Бюджетирование, Казначейство, Продажи, Планирование продаж, Закупки, Планирование закупок, Склад, Планирование производства, Расчёт себестоимости продукции.

Предыстория

Один из наших клиентов – современное лакокрасочное производство в Санкт-Петербурге, входящее в состав международного холдинга.

Программный продукт «1С:ERP Управление предприятием» компания приобрела ещё в 2017 г., однако полноценное внедрение не состоялось. Было сделано несколько попыток, которые оказались неудачными: клиенту не удалось органично встроить ПО в структуру деятельности. Функциональность системы не была осмыслена в контексте потребностей предприятия, а пользователи работали в ней неохотно и не всегда корректно. Как это часто бывает в таких ситуациях, программа превратилась в примитивную записную книжку хозяйственных операций.

С 2020 г. в компании сменилось высшее руководство. Новые руководители хорошо понимали возможности конфигурации и её типовые механизмы. Чтобы настроить и адаптировать решение под требования бизнеса, а также запустить процесс эксплуатации на уровне компании, они обратились к нам.

Предстояло реализовать в программе приём и обработку заказов клиентов, управление ценами и скидками, отгрузку заказов, бюджетный процесс, факторный анализ финансового результата и управление производством.

Какие задачи были выполнены:

сбор и анализ требований к программе;

планирование этапов и составление календарного плана работ;

анализ и устранение неэффективных доработок;

создание интерфейсов и наборов прав пользователей;

методическое обеспечение и техническая реализация в программе специфических особенностей учёта и управления (адаптация);

подключение специализированного оборудования;

дистанционное обучение пользователей.

После того, как заказчику удалось перестроить сквозные бизнес-процессы, сотрудники производственных отделов смогли увидеть своё место в общей системе: когда они принимают решения, а когда они этого делать не должны, какую информацию и в какие сроки они получают от других подразделений, а какую предоставляют сами и т.п. Появилась возможность перейти к основному запросу клиента – внедрению сквозного производственного процесса: от планирования производства продукции под потребность/под заказ на день/неделю/год до управления фактически выполняемыми операциями и регистрации выпуска.

Как реализован производственный процесс компании в 1С

Планирование

На предприятии комбинированная система планирования. Есть номенклатура, которая выпускается как страховой запас с учётом динамики уходимости и сезонности бизнеса. Данный блок планирования задействует функционал «1С:ERP» «Настройка обеспечения потребностей» и «Настройка поддержания запасов номенклатуры». Помимо регулярных отгрузок дистрибьюторам и локальным строительным точкам, есть проектные и тендерные отгрузки для крупных DIY-сетей*, объёмы и частоту которых нельзя предсказать заранее. Этап планирования проектных и тендерных отгрузок затрагивает функционал «1С:ERP» «План продаж по номенклатуре» с детализацией по клиентам, соглашениям, складам. В комбинации страховых запасов и оценки проектных объёмов формируется совокупный План потребности в выпуске продукции.

*DIY-сети – магазины в формате гипермаркетов с широким ассортиментом товаров для строительства, дома и сада (такие, как Леруа Мерлен, Петрович, Максидом).

Следующий шаг – разделение совокупного Плана потребности в выпуске продукции между производственными площадками по принадлежности номенклатуры к площадке выпуска. Таким образом, «1С:ERP» создаёт План производства по площадкам. Он составляется автоматически по формулам, заложенным в программу. Или, если компания не готова к формульному расчёту, информацию можно загружать из Excel.

Далее алгоритмы «1С:ERP» разбивают План производства по рабочим дням. Диспетчер производства (производственный планер = человек, не алгоритм) выбирает дни и комплектность номенклатуры, а потом создаёт Заказы на производство.

При наличии Плана производства и ресурсных спецификаций «1С:ERP» автоматически формирует План потребления сырья и материалов под выпуск. Это очень удобно: потребности не надо рассчитывать отдельно, все необходимые материалы видны сразу.

Когда жизнь вносит коррективы в сформированный План производства, мастер смены указывает причины отмены выпуска конкретных позиций (отсутствовало сырьё, встало оборудование и т.д.). В «1С:ERP» есть отчёт, который помогает анализировать объём, частоту и причины недопроизводства, выявлять проблемы и осуществлять корректирующие мероприятия.

Реализация производственного заказа

Технологический процесс производства довольно прост: это последовательное смешивание компонентов в течение определённого времени. Но, чтобы работники не запутались в шагах и материалах, их дневные задания декомпозируются на операции.

Прежде чем внедрить типовые инструменты управления операциями «1С:ERP», были реализованы два промежуточных этапа:

Выведение списка операций в печатную форму**. Это помогло сотрудникам не только привыкнуть к обязательной регистрации своих действия, но и упорядочить работу, сократить количество ошибок в технологии производства и информировать другие подразделения об израсходованном на выпуск сырье. Этот этап был необходимым, но при этом очень трудоёмким. На заполнение одной формы у технолога могло уходить полчаса, а на формирование задания производству на следующую неделю – целый рабочий день.

**Печатная форма – электронная версия документа, которая может автоматически заполнять параметры (поля) данными из информационной базы для печати или сохранения в электронном виде.

Автоматизация заполнения печатных форм. Формирование задания производству на неделю занимало уже несколько часов, а сотрудники смогли втянуться в регистрацию производственных операций. Теперь это делается автоматически: мы занесли данные о технологических процессах в Маршрутные карты и внедрили на производстве адаптированное мобильное приложение 1С на базе типового. Около всех рабочих центров по изготовлению ЛКМ были установлены экраны. На экранах отображаются операции, которые должны быть выполнены на данном оборудовании. На текущий момент аппаратчики отмечают взятие в работу и факт завершения операций на планшете с помощью штрих-кода сотрудника. Информация о выполнении мгновенно попадает в «1С:ERP». «1С:ERP» контролирует нормативное время и последовательность операций, поэтому в каждый конкретный момент можно выполнять только те из них, которые разрешены.

Итоги внедрения

Ранее процессам в компании не хватало системности и прозрачности. Информация хранилась в головах ответственных лиц или в громоздких Excel-таблицах. Теперь все процессы отображаются в программе и последовательно вытекают один из другого. Такая связность обеспечивает высокую степень прослеживаемости и точность планирования, а также позволяет автоматизировать ключевые участки деятельности предприятия.

В результате клиент:

оперативно получает информацию о сроках исполнения заказов и узких местах при их отгрузке;

планирует процесс производства и эффективно управляет им на межцеховом и внутрицеховом уровне;

контролирует и прогнозирует изменения себестоимости продукции.

Сейчас мы продолжаем сотрудничать с компанией, сопровождаем и развиваем имеющуюся систему.