Переход с SAP на «1С» к чему готовиться? Подводные камни и решения

Кто сейчас переходит с SAP?

Первая волна миграции с SAP на 1С уже спала. Часть компаний успела осуществить экстренный переход и сейчас занимается доработкой системы.

Другая категория – компании, которые выбрали выжидательную стратегию. По их оценкам, если бизнес не принудят к резкой трансформации, эксплуатация зарубежных систем будет возможна ещё в течение 3–5 лет.

Третья категория находится в состоянии неопределённости.

Это, во-первых, российские подразделения международных корпораций. В любой момент они могут быть отрезаны головной организацией от облака, что приведёт к самым неприятным последствиям – вплоть до потери основной базы, если она хранится за пределами РФ.Во-вторых, это компании с государственным участием. Они могут быть вынуждены экстренно мигрировать на российское ПО, если требования к импортозамещению ужесточатся на законодательном уровне. Ярослав Стеценко, генеральный директор

Мы продолжаем получать запросы от этого сегмента заказчиков и с большим вниманием относимся к их потребностям и специфике.

Количество корпоративных проектов, по оценкам 1С франчайзи, возросло в 2022 г.

Возможные проблемы при переходе

1. Отсутствие альтернатив

Сегодня на российском рынке 1С – единственная замена SAP, сопоставимая с ним по функциональности. Психологически безальтернативный переход на незнакомую систему может даться непросто, но в целом ситуация не так плоха.

Во-первых, продукты «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление холдингом» и «1С:ERP. Управление холдингом» покрывают около 80% всех возможностей зарубежной программы (исключения – отдельные модули: HR, прогнозирование и т.д.). Остальные 20% компенсируются доработками.

Во-вторых, даже с уходом главного конкурента у фирмы «1С» остаётся мотивация развивать и совершенствовать программные решения. Прежде всего она обусловлена притоком крупных корпоративных клиентов, которые будут ставить перед платформой амбициозные задачи. Уже сейчас 1С активно дорабатывает продукты и выпускает новые. Например, «1С:Персонал» – аналог решения Success Factors (релиз запланирован на 2023 г.). Также компания привлекает к работе методологов и разработчиков, ранее специализировавшихся на SAP, что позволяет надеяться на постепенную диффузию опыта.

2. Жёсткие дедлайны и риск сокращения сроков

У предприятий, которые переходят с SAP, ограниченный запас времени. Чтобы ключевые бизнес-процессы не замерли, внедрение нужно осуществить как можно оперативнее.

Несколько советов, как не погореть на сроках:

Применение гибких/гибридных методологий. Многие компании, работавшие с SAP, привыкли к структурному подходу, который предполагает последовательную проработку этапов, формирование артефактов и документации на каждом шаге внедрения. Именно в рамках классической модели Waterfall скорее всего внедрили имеющееся ПО. Фирма «1С», в свою очередь, давно проповедует гибридные методологии (например, «1С:Технология быстрого результата»). В условиях сжатых сроков они особенно актуальны. Работа по гибридной модели позволяет на ранних стадиях корректировать функциональность и быстро вводить в эксплуатацию сырую, но вполне рабочую версию продукта, исключая риск приостановки бизнес-процессов и сокращая срок отдачи инвестиций.

Гибкость исполнителя. Представим, что изначально на проект закладывали год, но обстоятельства сложились иначе – нужно запускаться «по-горячему». Крайне желательно, чтобы подрядчик заранее разработал сценарий ускоренного внедрения и мог перестроиться.

Наличие у исполнителя прикладного опыта. Команда, которая уже работала с клиентами из той же отрасли, быстрее сориентируется в специфике и терминологии. Так, мы реализовали ряд проектов в области пищевого, химического производства, металлургии, машиностроения и можем гарантировать оперативный и качественный результат в этих или схожих отраслях.

3. Нет своих Центров компетенции

В организациях, где прежде использовали 1С, накоплена экспертиза и есть рабочие группы, готовые подхватить обслуживание системы и помочь другим пользователям. Компании, мигрирующие с SAP, лишены этого преимущества. Кто-то из них уже начал формировать собственные Центры компетенции, но о полноценных структурах говорить ещё рано. Отсюда – потребность в сторонней поддержке при запуске и далее. Для таких случаев мы предлагаем услуги корпоративного сопровождения, включающие поддержку и развитие системы – как в первые месяцы эксплуатации, так и на постоянной основе.

Сценарии и стоимость перехода с SAP на 1C

Ориентировочная последовательность этапов внедрения 1С

Шаг № 1

Разрабатываем сценарий проекта на случай экстренного перехода, рассчитываем стоимость развёртывания MVP (Minimal Viable Product – минимально жизнеспособный продукт). MVP – это типовое коробочное решение (почти) без доработок, которое можно запустить «с колёс». Если заказчик столкнётся с необходимостью заместить SAP за 2–3 месяца, мы будем готовы оперативно внедрить коробку.

Шаг № 2

Разрабатываем основной сценарий проекта. Рассчитываем стоимость обследования и моделирования. В ходе короткого обследования определяем цели, задачи, рамки внедрения. Описываем бизнес-процессы заказчика as is. Далее идёт моделирование. В таких проектах оно становится ключевым этапом. Вместо того, чтобы описывать процессы to be на бумаге, мы проектируем их с использованием реальных данных в установленной и настроенной коробке. Совместно с рабочей группой заказчика решаем, где можно оставить имеющуюся функциональность, а где требуется адаптация.

Результат моделирования – развёрнутое типовое решение с готовыми инструкциями, а также перечень функциональных разрывов и доработок (GAP-анализ). При этом важно исключить из списка все второстепенные доработки. Текущая задача – сформировать критическую очередь, т.е. функционал, без которого бесперебойная деятельность предприятия невозможна. Остальное доделывается позже, по мере необходимости.

Шаг № 3

По итогам моделирования рассчитываем стоимость реализации и внедрения системы. Разбиваем эти этапы на блоки: разработка (очереди разработки), перенос начальных остатков и истории, UAT (User Acceptance Testing – тестирование и приёмка, обучение пользователей), ввод в эксплуатацию и дальнейшее сопровождение. Согласуем с заказчиком объём выходных данных на каждом этапе (где нужно много документации, где допустимо ограничиться минимальной) и применяемый подход. Из этого складывается финальная сумма внедрения.

Реальный опыт перехода с SAP на 1С: кейс

Количество сотрудников на предприятии: 2500+.

Количество автоматизированных рабочих мест: 200+.

ПП: «1С:ERP Управление предприятием».

Внедрённые блоки: Управление отношениями с клиентами (CRM), Планирование закупок, Закупки, Управление денежными средствами, Склад, Планирование производства, Управление производством с графиком производства (детализация до операции), Расчёт себестоимости продукции, Внеоборотные активы, Управление договорами, Корпоративное казначейство, Регламентированный учёт, Мониторинг целевых показателей.

В марте 2022 г. к нам обратилась компания, занимающаяся производством хлеба и мучных кондитерских изделий. Клиент хотел перейти с SAP на «1C:ERP» в части закупок, производства и финансов. Внедрить новую систему требовалось как можно быстрее, так как старую у компании должны были изъять.

Мы провели экспресс-обследование процессов заказчика и моделирование по внедряемым блокам. Выполнили настройку программы, максимально задействовав типовой функционал. Частично адаптировали под отраслевую специфику механизм движения СиМ и ГП с учётом графика передачи смен (смещения дат).

В результате удалось за 3 месяца перевести в «1C:ERP» все ключевые бизнес-процессы, избежав тем самым простоев и сбоев в работе предприятия.

***

Вашей компании тоже требуется перейти на 1С c SAP или другого ПО? Мы будем рады обсудить ваши задачи и предложить предварительные решения.

Мы подготовили для вас бонус – калькулятор оценки перехода на «1С:ERP Управление предприятием».

Он поможет: