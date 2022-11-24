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Новые обязанности налоговиков и банков

Обнародованный недавно Федеральный закон от 18.11.2022 № 438-ФЗ внес изменения в ряд законов.

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Новые обязанности налоговиков и банков
Иллюстрация: Sora Shimazaki/Pexels

Два взаимосвязанных дополнения внесено в законы:

  • от 21.03.1991 № 943-1, которым определены задачи, права, обязанности, ответственность и иные вопросы деятельности налоговых органов;
  • от 02.12.1990 № 395-1, регулирующий банковскую деятельность в РФ.

Снижение риска противоправных действий с деньгами граждан

Дополнения закрепляют новые полномочия налоговиков и обязанности кредитных организаций, касающиеся сведений о снятии с налогового учета граждан. Речь идет о такой причине снятия с учета как смерть физического лица.

Как известно с 01.10.2018 на территории РФ в федеральной государственной информационной системе ведется государственный реестр «ЗАГС» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»). Реестр включает в себя сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния с 1926 года по текущий момент. Оператором реестра «ЗАГС» является ФНС России. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:

  • рождение;
  • смерть;
  • перемена имени;
  • заключение и расторжение брака;
  • установление отцовства;
  • усыновление (удочерение).

Услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния оказывают ЗАГСы, МФЦ, Консульства. Налоговая служба, выполняя функции оператора ФГИС «ЕГР ЗАГС», обеспечивает бесперебойную работу системы, наличие в ней всей необходимой функциональности для оказания услуг органами ЗАГС. Наряду с этим налоговики обеспечивают защиту сведений, содержащихся в реестре ЗАГС, и предоставляют эти сведения в электронном виде уполномоченным органам.

Закон № 438-ФЗ закрепляет новую обязанность налоговых органов. Суть этой обязанности в том, чтобы направлять в электронной форме сведения о снятии с учета физических лиц в связи со смертью в банки, которые в свое время информировали налоговые инспекции о счетах (вкладах), открытых такими гражданами.

В составе сведений налоговики будут указывать:

  • реквизиты записи акта о смерти (наименование органа ЗАГС или МФЦ, которые зарегистрировали данный факт), дату составления и номер акта;
  • дату смерти;
  • номера счетов физического лица, открытых в вышеуказанных банках;
  • иную информацию (в случае необходимости).

Состав сведений, формат и порядок их представления, должна определить ФНС.

На представление сведений в банки налоговикам отведено два рабочих дня. Отсчет срока ведется с момента снятия физического лица с учета в ИФНС в связи со смертью.

Для чего это нужно?

Во-первых, чтобы защитить налоговиков от претензий, связанных с разглашением налоговой тайны. Ведь большинство сведений о налогоплательщиках классифицируются как составляющие налоговую тайну (ст. 102 НК РФ). ФНС обязана защищать эту информацию от распространения и несанкционированного доступа. Исключение из этого правила делается для случаев, специально предусмотренных федеральными законами. Закон № 438-ФЗ как раз и является таким законом.

Во-вторых, по мнению законодателя, информирование сократит срок получения банками юридически значимых сведений о смерти клиентов. А имея новые полномочия, банки смогут оперативно приостанавливать прижизненные операции по счетам клиентов, снижая риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших граждан.

После получения сведений от налоговиков банк обязан прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче денежных средств со счета, вклада (депозита) клиента. Исключение сделано для завещательных и иных распоряжений в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Не коснется новый порядок также распоряжений, возможность исполнения которых подтверждена получателю денежных средств и (или) обслуживающему его банку, если такое подтверждение представлено до получения кредитной организацией сведений о снятии физического лица с налогового учета по причине смерти.

Реализация рассмотренных норм потребует доработки программного обеспечения АИС «Налог-3». По этой причине статьи 1 и 2 закона № 438-ФЗ имеют отложенный срок вступления в силу, а именно 18.05.2023 – по истечении 180 дней со дня официального опубликования закона.

Подтверждение сведений о мобилизованных для предоставления кредитных каникул

Законом № 438-ФЗ (ст. 3, 4 и 5) внесены изменения в федеральные законы:

  • от 03.04.2020 № 106-ФЗ;
  • от 07.10.2022 № 377-ФЗ;
  • от 20.10.2022 № 406-ФЗ.

Эти законы регулируют предоставление кредитных каникул по кредитным договорам (договорам займа). Это касается, в том числе, кредитных каникул лицам, призванным на военную службу по мобилизации в ВС РФ.

Новые нормы указанных законов обязывают налоговую службу подтверждать сведения о факте мобилизации единственного участника (учредителя) общества, а также мобилизованных граждан, по запросу кредитора (кредитной или некредитной финансовой организацией). Речь идет о банках (некредитных финансовых организациях), которые предоставили кредитные каникулы:

  • юридическому лицу (субъекту МСП), либо
  • гражданину (в т. ч. ИП).

Чтобы приостановить исполнение кредитных обязательств перечисленных заемщиков, банку нужны актуальные сведения о текущем статусе военнослужащего, о дате начала и завершения его участия в спецоперации, об истечении срока контракта и мобилизации и др. Законодательно нормы о кредитных каникулах не регулируют порядок получения такой информации.

Согласно поправкам, внесенным в законы № 106-ФЗ (ч. 5 ст. 7.3), № 377-ФЗ (п. 2 ч. 1 ст. 1, ч. 21 и 22 ст. 1) и № 406-ФЗ (ч. 3 ст. 7), ФНС будет получать запрашиваемые сведения от Минобороны. В течение 5 дней со дня получения запроса налоговики обязаны будут подтвердить банку факт мобилизации. Общение ФНС и банков будет осуществляться по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Все эти меры должны снизить нагрузку на банки и обеспечить их достоверной информацией.

Если заемщик имеет несколько кредитов в разных банках, как будет действовать правило о кредитных каникулах? Согласно разъяснению, данному на платформе «Объясняем. РФ», заемщик имеет право получить кредитные каникулы по каждому кредиту.

Нормы, касающиеся подтверждения ФНС фактов мобилизации субъектов МСП и граждан вступают в силу 23.11.2022.

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