Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: автоматизация казначейства и управления проектами на базе единой информационной системы

Цели перехода на «1C:ERP»:

построение современной комплексной системы управления предприятием на основе сбора и систематизации результатов учета хозяйственных операций по основным бизнес-процессам;

унификация закупочной деятельности, консолидация в единой базе процесса закупок по всем направлениям деятельности;

улучшение управления мастер-данными;

централизация процессов казначейства и управления финансами;

снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;

ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;

автоматизация оперативного, производственного, складского учета, процессов сбора заказов и логистики;

создание единой автоматизированной учетной системы, которая отвечает требованиям предприятия.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в старой УПП, доработки которой стали занимать слишком много времени и денег. В УПП накопилось очень много доработок, что сказалось на производительности программного продукта. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием.

Для получения консолидированной управленческой отчетности и организации контроля за движением денежных средств возникла необходимость в создании централизованной системы. Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается. Выбор был также обусловлен тем, что типовые функциональные возможности «1C:ERP» в части объемно-календарного планирования, казначейства, бюджетирования, управления инвестициями позволяют покрыть большинство потребностей предприятия без существенных доработок.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP. Управление холдингом» и программа «1С:Документооборот 8 КОРП».

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

5. Тестовая эксплуатация.

6. Ввод в промышленную эксплуатацию.

7. Обучение и поддержка пользователей.

Были проведены следующие работы

1. Новые справочники. Были разработаны новые справочники, функционал которых ранее был использован в рамках таблиц Excel. Этот функционал был автоматизирован и связан с блоком «Бюджетирования».

2. Интеграция. Реализована интеграция с «1С:Документооброт».

3. Операционный план. Реализовано формирование операционного плана из формы финансового плана проекта. Имеющиеся денежные средства отображаются в «1С:ERP. Упрвление холдингом», а расходы приходят из локальных баз подразделений. Оборотно-сальдовая ведомость по всем предприятиям холдинга загружается в «1С:ERP. Упрвление холдингом» и используется в дальнейшем для бюджетирования и в частности для инвестиционных проектов. Механизмами интеграции выгружаются из локальных баз объекты и нужные справочники, а затем в «1С:ERP. Упрвление холдингом» привязываются к проектам. Реализована связка – подтягиваются основные средства, объекты строительства, РБП и номенклатура, и жестко указывается, к какому проекту это относится.

4. Унификация нормативно-справочной информации и построение системы по управлению мастер-данными. Была спроектирована и разработана система по управлению данными. Так, пользователь одной из локальных баз при необходимости заведения нового элемента справочника, заходит в «1С:ERP. Управление холдингом» и создает элемент интересующего справочника. Для каждого справочника можно задать гибкие настройки реквизитов, обязательных к заполнению.

5. Новые рабочие места. Были разработана рабочие места для администратора мастер-данных, в которых он может получать оперативную информацию об отклоненных заявках, доступности информационных баз, ошибках обменов.

6. Консолидация процессов казначейства. Ведение операций по управлению денежными средствами было полностью переведено в систему «1С:ERP. Управление холдингом». Для отражения фактического движения денежных средств были разработаны интеграционные механизмы с локальными базами. С помощью типового функционала организован сбор и согласование заявок на оплату всех юридических лиц холдинга, формирование реестров платежей и управление денежными средствами с помощью платежного календаря.

7. Автоматизация учета. Была существенно доработана нормативно-справочная информация, разработана карточка проекта, а также механизмы планирования проекта. Для получения фактических данных по исполнению проекта были настроены интеграционные механизмы с локальными базами, а также удобные аналитические отчеты, что позволило получать информацию консолидировано в информационной системе.

Были достигнуты следующие результаты

1. Оперативное управление компанией за счет автоматизации основных бизнес-процессов стало более осознанным, информация для принятия управленческих решений стала качественнее.

2. Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

3. Регламентированный и управленческий учет ведется в единой базе. Ускорение получение управленческой отчетности. Ускорение получение регламентированной отчетности.

4. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

5. Трудозатраты в подразделениях сократились на 25%.

6. Получение управленческой отчетности ускорилось на 45%.

7. Сокращение производственных издержек на 10%.

Итоги: в результате перехода предприятие получило современный инструмент консолидации и управления движением денежных средств. После внедрения трудозатраты в подразделениях сократились на 20%, а получение управленческой отчетности ускорилось на 40%.