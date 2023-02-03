Как изменилась выплата сотрудникам аванса в 2023 году

Если раньше датой получения дохода в виде зарплаты был последний день месяца, то с 1 января 2023 датой получения такого дохода признается день его выплаты, в том числе перечисления на банковский счет. Именно на эту дату нужно исчислить и удержать НДФЛ.

Многие работодатели решили, что в связи с этим с 1 января 2023 года нельзя платить аванс в твердой сумме или процентом от оклада. Однако это не так.

Обязанность платить заработную плату за первую половину месяца с учетом фактически отработанного времени установлена с момента вступления в силу ТК. В этом плане ничего с 1 января 2023 года не изменилось.

В каком размере выплачивать сотрудникам аванс в 2023 году

При расчете аванса необходимо исходить из того, что происходит выплата заработной платы за первую половину месяца. Соответственно, зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени за период с 1-го по 15-е число месяца.

В ТК, который действует с 1 февраля 2002 года, отсутствует такое понятие, как «аванс».

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК, действующей с момента вступления в силу ТК, заработная плата должна выплачиваться сотрудникам не реже чем каждые полмесяца в сроки, установленные работодателем.

Минтруд и Роструд разъяснили, что при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать фактически отработанное сотрудником время.

При этом ведомства не уточняли, что это правило применяется только к зарплате за вторую половину месяца или только за первую.

В июле 2016 года положения ч. 6 ст. 136 ТК были скорректированы. В норме появилось указание на то, что заработная плата выплачивается не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Таким образом, правила выплаты зарплаты конкретизированы: выплата производится в течение 15 дней по окончании половины месяца, за которую она платится.

Минтруд России указывал, что при расчете оплаты труда за первую половину месяца необходимо учитывать оклад работника за отработанное время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда.

К таким надбавкам ведомство относило оплату за работу в ночное время, доплату за совмещение должностей, надбавки за профессиональное мастерство, стаж работы и т. д.

Если помимо перечисленных надбавок в организации предусмотрены другие выплаты стимулирующего характера, размер которых зависит от результата работы сотрудника за месяц, а также выплаты компенсационного характера, размер которых зависит от выполнения работником месячной нормы рабочего времени, то их следует учитывать только при расчете зарплаты за вторую половину месяца.

При этом ведомство отдельно отметило, что уменьшение размера заработной платы за первую половину месяца при начислении может быть рассмотрено как дискриминация в сфере труда и ухудшение трудовых прав работников.

Выплата заработной платы за первую половину месяца должна производиться пропорционально отработанному времени за этот период.

Это правило универсально, оно не зависит от установленной системы оплаты труда для работника. Сотрудникам со сдельной оплатой труда необходимо оплачивать фактически выполненную ими работу за период с 1-го по 15-е число месяца.

При этом если им установлены премиальные выплаты в зависимости от месячной выработки, их можно рассчитывать и выплачивать при выплате зарплаты за вторую половину месяца.

При этом если в первой и второй половине месяца количество рабочих дней различается, размеры первой и второй части заработной платы у работников с повременной системой оплаты труда могут разниться, это не является нарушением трудового законодательства.

Некоторые работодатели устанавливают в локальных нормативных актах размер аванса процентом от оклада.

Такое условие может быть признано нарушающим трудовое законодательство. За выплату заработной платы за первую половину месяца в меньшем размере, чем это необходимо в соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК, трудовая инспекция может привлечь работодателя к ответственности за неполную выплату заработной платы на основании ч. 6 ст. 5.27 КоАП, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа от 10 000 до 20 000 руб. – для должностных лиц, от 1 000 до 5 000 руб. – для предпринимателей, от 30 000 до 50 000 руб. – для организаций.

Указанные выше положения законодательства не являются новшеством 2023 года.

Трудовое законодательство в части начисления и выплаты заработной платы и мер ответственности осталось неизменным. С 1 января 2023 изменился порядок исчисления, удержания и уплаты НДФЛ с заработной платы.

Если раньше датой получения дохода в виде зарплаты был последний день месяца, то теперь датой получения такого дохода признается день его выплаты, в том числе перечисления на банковский счет. Именно на эту дату нужно исчислить и удержать НДФЛ.

Однако обязанность удержать и уплатить НДФЛ в бюджет с заработной платы, выплачиваемой за первую половину месяца, никак не связана с расчетом зарплаты.

Иными словами, удержать НДФЛ необходимо именно с той суммы, которая выплачивается работнику в качестве зарплаты за первую половину месяца.

Налоговая инспекция не имеет полномочий по проверке правильности начисления аванса. Это может проверять только ГИТ.

Налоговая инспекция может привлечь к ответственности, только если работодатель произвел выплаты, но не удержал и не заплатил НДФЛ с этой суммы в бюджет.

Налоговая инспекция не может доначислить НДФЛ на невыплаченные суммы аванса, поскольку при отсутствии фактической выплаты дохода нет обязанности удержать НДФЛ.