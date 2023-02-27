Меры поддержки ИТ-компаний: нюансы применения льгот в 2023 году (часть 1)

Начатый около десяти лет назад системный подход к улучшению условий для развития отрасли информационных технологий, государство продолжает реализовывать и в наши дни.

Отрасль ИТ – это объединение российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности:

разработку тиражного программного обеспечения;

предоставление услуг в сфере ИТ, в частности заказную разработку программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам информатизации;

разработку аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной части;

удаленную обработку и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Такое определение понятия «отрасль ИТ» содержит Стратегия развития отрасли на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года (утв. распоряжением Правительства от 01.11.2013 № 2036-р).

В актуальном перечне, утвержденном приказом Минцифры от 08.10.2022 № 766, содержится уже более 30 основных видов ИТ-деятельности с кодами от 1.01 до 28.01.

В условиях, введенных год назад, ограничений и во исполнение Указа Президента от 02.03.2022 № 83 был принят дополнительный пакет антикризисных мер.

Теперь организационно-финансовое обеспечение мероприятий по реализации развития ИТ-сферы включает в себя:

мораторий на проверки (налоговые (за отдельными исключениями), в области валютного контроля и других видов государственного и муниципального контроля);

налоговые льготы (по НДС, налогу на прибыль, страховым взносам);

финансовые инструменты господдержки: льготное кредитование компаний, реализующих проекты по цифровой трансформации и внедряющих ИТ-решения; льготный лизинг на внедрение цифровых технологий и платформенных решений на основе программно-аппаратных комплексов (ПАК); грантовое финансирование перспективных разработок отечественных решений в области ИТ; льготную ипотеку для сотрудников;

упрощенный порядок трудоустройства иностранных высококвалифицированных ИТ-специалистов;

отсрочку от службы в армии для работников ИТ-компаний.

Об измененных в текущем году правилах приема Минцифрой заявлений от ИТ-специалистов на отсрочку от весеннего призыва мы уже подробно писали.

Если кратко, то айтишники должны были заполнить на сайте ГИС информацию на отсрочку о себе самостоятельно до 06.02.2023. Тех сотрудников, которые подходят по критериям отсрочки, но не успели отправить свои данные до указанного срока, должны были через ЕГПУ внести в списки работодатели (ИТ-компании).

Сформированный и проверенный список претендентов на отсрочку следовало отправить в Минцифры до 09.02.2023.

Далее Минцифры перенаправит списки в Минобороны до 01.03.2023. Полномочиями по принятию решений об отсрочке наделены призывные комиссии.

Они будут решать кто пойдет служить в весенний призыв, а кто нет, в период с 01.04.2023 по 15.07.2023. Заявления, поданные айтишниками в 2022 году, права на отсрочку от срочной службы в текущем году не дают.

А как изменились другие меры поддержки?

Прежде чем ответить на этот вопрос, напомним еще раз, что все государственные преференции распространяются только на аккредитованные ИТ-компании.

Поэтому нужно учитывать, что с 01.10.2022 действует новый порядок аккредитации (утв. постановлением Правительства от 30.09.2022 № 1729).

А теперь остановимся на нюансах применения некоторых мер поддержки в текущем году.

Проверки: какие «заморозили», а с какими могут нагрянуть

В части выездных (повторных выездных) налоговых проверок (ВНП) в текущем году изменений нет.

Аккредитованные ИТ-компании освобождены от мер налогового контроля на три года (до 03.03.2025 включительно).

До истечения этого срока проверку могут назначить лишь с согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС.

При этом в регионах, в которых установлена двухуровневая система управления, такие решения по ВНП могут принимать МИ ФНС по федеральным округам (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).

В целях снижения административной нагрузки и сглаживания санкционных ограничений аккредитованные ИТ-компании освобождены до 31.12.2024 от валютного контроля.

В рамках своих компетенций ФНС, в частности, контролирует:

открытие, закрытие резидентами счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, а также за изменением реквизитов данных счетов или вкладов (ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ);

представление резидентами налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка за пределами территории РФ (постановления Правительства от 28.12.2005 № 819, от 12.12.2015 № 1365);

осуществление валютных операций между резидентами, между резидентами и нерезидентами (иностранными гражданами или компаниями) при осуществлении ВЭД и (или) при предоставлении резидентами иностранной валюты или валюты РФ в виде займов нерезидентам (ст. 9, 10, 12, 14, 19 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ);

порядок представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля (инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Эти мероприятия валютного контроля в отношении ИТ-компаний не проводятся до конца 2024 года.

Проверки налоговиками соблюдения российского валютного законодательства РФ для всех участников ВЭД были приостановлены до 31.12.2022 в соответствии с постановлением Правительства от 28.05.2022 № 977.

В текущем году валютный контроль для всех, кроме ИТ-компаний, возобновлен. За нарушения валютного законодательства предусмотрена административная (ст. 15.25 КоАП) и уголовная (ст. 193, 193.1 УК) ответственность.

Если нарушения валютного законодательства совершены резидентом в период с 23.02.2022 по 31.12.2022 вследствие недружественных действий иностранных государств, административная ответственность к такому резиденту не применяется (примечание 10 к ст. 15.25 КоАП).

Кроме того, до конца 2023 года для всех участников ВЭД (включая ИТ-компании) продлен мораторий, связанный с либерализацией административной ответственности за осуществление незаконных валютных операций (например, невозврат валютной выручки, ненадлежащее исполнение внешнеторгового контракта и др. (ч. 1, 4, 4.1 и 5 ст. 15.25 КоАП)).

Применять ответственность за перечисленные нарушения не будут, если у компании не было возможности выполнить требования валютного законодательства из-за санкций. Временное неприменение указанных мер ответственности было предусмотрено законом от 13.07.2022 № 235-ФЗ (ч. 3 ст. 2) изначально на период с 23.02.2022 по 31.12.2022. Но законом от 19.12.2022 № 518-ФЗ (ст. 3) действие моратория было продлено до конца текущего года.

При осуществлении иных видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля ИТ-компании освобождены от плановых проверок до конца 2024 года (подп. «б» п. 1 ст. 5 закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ).

Что касается внеплановых видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, проводимого в соответствии с законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ и от 26.12.2008 № 294-ФЗ, то такие виды контроля в текущем и в 2024 году в отношении объектов контроля ИТ-компаний не проводят. Но есть исключения.

Допускаются профилактические мероприятия в виде консультирования, информирования, самообследования.

С внеплановой проверкой ревизоры вправе нагрянуть и в текущем году, и в следующем году в случае установления факта утечки баз данных (или их частей), содержащих персональные данные.

Разрешение на такую проверку дает руководитель (или его зам) Роскомнадзора при условии согласования с органами прокуратуры. Норма действует с 14.02.2023 (постановление Правительства от 04.02.2023 № 161).