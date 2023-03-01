Меры поддержки ИТ-компаний: нюансы применения льгот в 2023 году (часть 2)

Начатый около десяти лет назад системный подход к улучшению условий для развития отрасли информационных технологий, государство продолжает реализовывать и в наши дни.

Налоговые льготы

Важным фактором для успешной работы ИТ-компаний является благоприятный фискальный режим.

Поэтому в рамках налогового маневра ИT-компаниям предоставлены льготы по НДС, налогу на прибыль и страховым взносам.

Освобождение от НДС

НК (подп. 26 п. 2 ст. 149) освобождает от НДС передачу исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ (далее – единый реестр) для данной категории прав. Освобождением могут пользоваться не только правообладатели, но и прочие участники цепочки поставки программного обеспечения.

Но до начала текущего года льгота не применялась в отношении операций по передаче исключительных прав на ПО для ЭВМ и базы данных, связанных с обеспечением обороны и безопасности. Сведения об этих программных продуктах могут быть отнесены к гостайне, а это налагает запрет на их включение в единый реестр российского ПО.

Но задачи обеспечения обороноспособности страны, ее безопасности и конкурентоспособности в области технологий двойного назначения ставят перед государством задачи развития отечественной микроэлектроники и продукции на ее основе.

Учитывая в т. ч. этот фактор, с 01.01.2023 неравенство условий налогообложения, а точнее, условий освобождения от налогообложения устранено. Законом от 19.12.2022 № 520-ФЗ в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК внесено дополнение.

Оно с текущего года освобождает от обложения НДС российские программы для ЭВМ и базы данных, в т. ч. включенные единый реестр результатов НИОКР и технологических работ военного, специального или двойного назначения.

Условие для применения льготы общее: ПО для ЭВМ оборонного назначения должно быть включено в единый реестр и не должно использоваться клиентом для размещения рекламы и поиска продавцов (покупателей).

Нулевая ставка по налогу на прибыль

В соответствии с п. 1.15 ст. 284 НК российские ИТ-компании вправе применять ставку по налогу на прибыль 0 % в 2022-2024 годах.

Такое право у организации возникает при одновременном выполнении ряда условий, в частности, ей необходимо иметь документ о госаккредитации, а доля профильной выручки по итогам отчетного (налогового) периода должна быть не менее 70 % от общей суммы доходов компании (за незначительным исключением), учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 248, п. 2 и 11 ч. 2 ст. 250, п. 4 ст. 271 НК).

В качестве доходов от ИТ-деятельности в состав 70 % выручки могут быть включены доходы от модификации или адаптации как программ для ЭВМ (баз данных), разработку которых для заказчика услуг (работ) компания осуществляла, так и тех, разработкой которых компания не занималась (п. 2 письмо ФНС от 25.01.2023 № СД-4-3/763@).

В этом же письме налоговая служба разъяснила, что при определении доли профильных доходов в 70 %, в эту долю можно включать выручку от оказания услуг (выполнения работ) по тестированию и сопровождению любых ПАКов, включенных в единый реестр, в том числе программно-аппаратных комплексов, разработку которых организация не осуществляла.

Выполняя условие об аккредитации и доле профильной выручки, организация не должна подпадать под запрет на применение нулевых ставок (абз. 19-21 п. 1.15 ст. 284 НК).

Налоговую ставку 0 % не вправе применять ИТ-организация:

созданная в результате реорганизации в форме слияния, разделения или выделения после 01.07.2022;

реорганизованная в форме присоединения к ней другого юрлица после 01.07.2022;

реорганизованная в форме выделения из ее состава одного или нескольких юрлиц после 01.07.2022;

в которой прямо и (или) косвенно доля участия РФ составляет 50 % или более. По разъяснению Минфина (письмо от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96128) доля участия 50 % или более, принадлежащая субъекту РФ или муниципальному образованию, не препятствует ИТ-компании применению нулевой ставки по налогу на прибыль.

ИТ-компания, получившая аккредитацию в июле 2022 года, может применять нулевую ставку по налогу на прибыль ретроспективно с 01.01.2022.

Другими словами, если в полугодии у организации не было аккредитации и условие о 70 % профильной выручки организация не выполняла, права на льготную нулевую ставку у нее не было.

Но если, получив аккредитацию в июле 2022 года (или позже до конца года), организация получила нужную долю выручки, она вправе применить нулевую ставку по итогам 9 мес. и 2022 года.

Лишившись госаккредитации или не выполнив по итогам года условие о доле доходов, ИТ-компания должна пересчитать налог на прибыль с начала года 2022 года по обычным ставкам (п. 1.15 ст. 284, п. 1 ст. 285 НК).

Изменения в ст. 257 НК и 259.3 НК

Дополнения, внесенные законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ в ст. 257 НК, направлены на стимулирование практического внедрения отечественных технологических решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

С 2023 года вводится новое правило об ускоренной амортизации:

НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, относящихся к сфере ИИ;

основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере ИИ.

Право использовать ускоренный коэффициент амортизации 1,5 распространяется только на те объекты основных средств и НМА, которые введены в эксплуатацию после 01.01.2023.

С 01.01.2023 начала действовать еще одна поправка, внесенная законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ в подп. 6 п. 2 ст. 259.3 НК.

Норма устанавливает привилегии, в частности, для радиоэлектронной продукции и позволяет плательщикам налога на прибыль применять к основной норме амортизации специальный коэффициент (не выше 3) в отношении НМА в виде исключительных прав на ПО для ЭВМ и базы данных на основе ИИ, включенные в единый реестр.

Исходя из своих экономических потребностей, налогоплательщики самостоятельно будут определять конкретный коэффициент, который будет применяться при расчете сумм амортизации.

Пониженные тарифы по страховым взносам

В соответствии с НК (подп. 3 п. 1 и подп. 1.1 п. 2 ст. 427) для российских ИТ-компаний установлены пониженные тарифы страховых взносов:

на ОПС в размере 6,0 %;

на обязательное социальное страхование на случай ВНиМ – 1,5 %;

на ОМС – 0,1 %.

Таким образом единый тариф для ИТ-компаний с 01.01.2023 составляет 7,6 % (вместо общепринятого тарифа в 30 %). Из условий применения пониженных тарифов с 01.01.2022 исключено ограничение по численности работников (прежде это было 7 чел.).

Значение выручки от профильного вида деятельности (как и для нулевой ставки по налогу на прибыль) с 01.01.2022 года (задним числом) установлено в размере 70 % от общего объема доходов.

Учитывая тот факт, что две трети расходов ИТ-компаний составляют расходы на оплату труда, принятые меры направлены на то, чтобы размер социальных отчислений позволял обеспечивать конкурентоспособность России для бизнеса в сфере ИТ в сравнении с другими странами, включая страны СНГ. По данным Всемирного банка (по состоянию на 2020 г.) РФ занимала 28 место в мире (из 190 стран) в рейтинге по общим условиям видения бизнеса.

Исчисленные по единому пониженному тарифу взносы ИТ-компании перечисляют с 01.01.2023 на ЕНС в составе ЕНП. Впервые подать уведомление по взносам нужно не позднее 27.02.2023 (25.02.2023 – суббота).

Налоговиков нужно уведомить о сумме взносов, исчисленных за январь. В уведомлении нужно указать код периода – 21/01.

В обновленном перечне КБК есть коды по видам взносов:

182 1 02 01010 01 1000 160 – для взносов на ОПС;

182 1 02 01020 01 1000 160 – для социальных взносов;

182 1 02 01030 01 1000 160 – для взносов на ОМС.

Но в уведомлении делить платеж по этим кодам не нужно.

Для страховых взносов в составе ЕНП установлен КБК 182 1 02 01000 01 1000 160.

ИТ-компания могла воспользоваться отсрочкой по взносам в соответствии с постановлением Правительства от 29.04.2022 № 776.

В 2023 г. наступают перенесенные на год сроки уплаты взносов:

за апрель – июнь 2022 г. – для организаций из перечня в приложении 1 к постановлению № 776;

за июль – сентябрь 2022 г. – для организаций из перечня в приложении 2 к постановлению № 776.

Но отсроченные взносы уже попали в соответствующие РСВ, и на основании расчета налоговики отразили обязанность по ним в сальдо на 01.01.2023.

Спишут средства с ЕНС в уплату этой обязанности не ранее установленного срока уплаты.

Например, взносы за апрель 2022 г. подлежат уплате не позднее 29.05.2023 (28.05.2023 – воскресенье).

А вот взносы на страхование от НСП и ПЗ в ЕНП не входят. Их платят в СФР по-прежнему обычными платежными поручениями. Администратором доходов по этим взносам является СФР (код 797 (введен приказом Минфина от 22.11.2022 № 177н).

В платежке в 2023 году по этим взносам нужно указывать новый КБК 797 1 02 12000 06 1000 160.

ОКТМО ИТ-компании указывают по месту своего нахождения.

Точные реквизиты размещены на сайтах региональных отделений СФР.