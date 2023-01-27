Заявление о признании должника банкротом

С заявлением о признании банкротом могут обращаться либо кредиторы должника, либо сам должник.
К заявлениям кредитора и должника предъявляются разные требования.
Если заявление подает кредитор, тогда необходимо учитывать следующие ограничения:
- требование к должнику (юридическому лицу) должно составлять не менее 300 000 ₽;
- обязательство или обязанность не исполнены в течение трех месяцев с момента, когда должны были быть исполнены;
- право подтверждено судебным актом или документом, имеющим исполнительную силу;
- право на подачу заявления возникает только при условии предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.
В случае, когда заявление о признании банкротом подаёт сам должник указанные выше ограничения, не применяются, за исключением обязанности опубликовать уведомление.
То есть, если должник решил подать заявление о собственном банкротстве, то совершенно не важно:
- каков размер имеющейся у него задолженности;
- как долго он не исполняет свои обязательства;
- имеется ли вступившее в законную силу решение суда о взыскании долга;
- а также не имеет значение и правовая природа долга (основной долг или финансовые санкции).
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