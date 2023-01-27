Банкротство

Заявление о признании должника банкротом

Как подать заявление в суд о признании должника банкротом.

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С заявлением о признании банкротом могут обращаться либо кредиторы должника, либо сам должник.

К заявлениям кредитора и должника предъявляются разные требования.

Если заявление подает кредитор, тогда необходимо учитывать следующие ограничения:

  1. требование к должнику (юридическому лицу) должно составлять не менее 300 000 ₽;
  2. обязательство или обязанность не исполнены в течение трех месяцев с момента, когда должны были быть исполнены;
  3. право подтверждено судебным актом или документом, имеющим исполнительную силу;
  4. право на подачу заявления возникает только при условии предварительного опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.

В случае, когда заявление о признании банкротом подаёт сам должник указанные выше ограничения, не применяются, за исключением обязанности опубликовать уведомление.

То есть, если должник решил подать заявление о собственном банкротстве, то совершенно не важно:

  1. каков размер имеющейся у него задолженности;
  2. как долго он не исполняет свои обязательства;
  3. имеется ли вступившее в законную силу решение суда о взыскании долга;
  4. а также не имеет значение и правовая природа долга (основной долг или финансовые санкции).

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Vladimir Belousov
Vladimir Belousov
адвокат
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