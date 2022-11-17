Имущество при банкротстве: что реализуют, а что можно сохранить?

Конкурсная масса при банкротстве физических лиц

Конкурсная масса ‒ это имущество должника, которое имеется у него на момент введения процедуры банкротства.

Постановление Пленума Верховного суда №48 от 25.12.2018 г. («О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан») разъясняет, что по общему правилу, в конкурсную массу гражданина включается:

движимое и недвижимое имущество, кроме единственного жилья

зарплата и иной доход

совместно нажитое имущество

залоговое имущество и т.д.

В конкурсную массу не могут быть включены:

прожиточный минимум

пособия на детей

социальные выплаты

другие меры социальной поддержки

Все вопросы, связанные с исключением из конкурсной массы указанного имущества (в том числе денежных средств), и с невключением в конкурсную массу всех социальных и страховых выплат, самостоятельно решает финансовый управляющий во внесудебном порядке. В том числе, финансовый управляющий вправе направить лицам, производящим денежные выплаты должнику (например, работодателю), уведомление с указанием сумм, которые должник может получать лично, а также периода, в течение которого данное уведомление действует.

Какое имущество при банкротстве физических лиц нельзя реализовать?

Цель должника, проходящего процедуру банкротства – списать долги, а цель кредитора в этом случае – получить удовлетворение своих требований за счет конкурсной массы.

На конкурсную массу выставляется имущество должника, принадлежащее ему на день признания его банкротом. Например, деньги на счетах, драгоценности, машина, земельный участок, дом, квартира и т.д.

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 Закона об исполнительном производстве). А значит у должника в собственности точно останутся:

единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено (за исключением жилого помещения, которое является предметом ипотеки)

предметы обычной домашней обстановки:

холодильник, кровать, телевизор, стулья вещи индивидуального пользования: одежда и обувь (за исключением драгоценностей и предметов роскоши)

имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, стоимостью не более 10 тыс. руб.

продукты и деньги на сумму не менее прожиточного минимума должника и лиц, находящихся на его иждивении

транспорт и другое имущество, находящееся в собственности у должника-инвалида

алименты на несовершеннолетних детей

страховая пенсия по случаю потери кормильца, назначенная ребенку

пособие на ребенка

выплаты, установленные для детей-инвалидов, и т.д.

Самой важной гарантией является сохранение единственного жилья. Единственным жильем признается дом, квартира или помещение, где зарегистрирован и живет должник, если в собственности нет других объектов жилой недвижимости. При наличии двух или несколько объектов недвижимости в собственности должника суд учитывает интересы должника и членов его семьи при определении имущества для реализации. В собственности должника после банкротства должна остаться недвижимость, пригодная для постоянного проживания, площади которой должно хватать на каждого члена семьи.

Из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 Закона об исполнительном производстве). Таким образом, единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено, сохраняется за должником и членами его семьи.

Какое имущество могут реализовать при банкротстве?

Имущество, относящееся к конкурсной массе, может быть реализовано в процедуре банкротства (ст. 213.25 Закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). К такому имуществу могут быть отнесены:

другое имущество, кроме единственного жилья

залоговое жилье (ипотечная квартира)

земельные участки, дачи, гаражи, паи

автомобиль (в том числе автомобиль, взятый в кредит, а также совместно нажитое авто, даже если владельцем автомобиля является супруг/супруга)

Все это имущество выставляется на торги и проходит три этапа:

определение стартовой цены

снижение цены на 10-15%: повторные торги

снижение цены до 50%: публичное предложение

Единственное жилье, которое было приобретено в ипотеку, не погашенную на момент процедуры банкротства, включается в конкурсную массу и подлежит реализации независимо от того, кто в ней проживает.

При этом, если на торги выставляется ипотечная квартира или автомобиль, взятый в кредит, то объявление должно быть обязательно с отметкой «залоговое имущество». Если имущество продается на торгах, то полученная сумма делится на кредиторов, финансового управляющего и другие расходы, связанные с проведением процедуры банкротства. Если на имущество не нашлось покупателя, по итогам трех этапов торгов, выставленное имущество остается в собственности у должника.

Как сохранить жилье при банкротстве физических лиц?

Сохранить свое имущество при процедуре банкротства все же можно. Существуют легальные способы, как оставить все в собственности. Один из способов - договориться с кредитором. В этом случае можно обратиться в банк, в котором была оформлена ипотека, с просьбой переадресовать требования к поручителю, третьему лицу, а во время процедуры банкротства не заявляться в качестве кредитора. С согласия банка ипотечные требования могут быть погашены созаемщиком, поручителем или третьим лицом.

Существует еще ряд возможностей сохранения имущества при процедуре банкротства физических лиц. С помощью юристов ЮК Легион вы можете пройти процедуру банкротства, которая позволит после решения суда сохранить максимальное количество имущества и списать долги.

Что происходит с имуществом при разных вариантах списания долгов:

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