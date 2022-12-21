Риски увольнения работника: что надо знать

Что говорит закон

Трудовые взаимоотношения начинаются, протекают и завершаются на основании положений Трудового Кодекса РФ. В главе 13 перечислены все возможные причины и действия работодателя при прекращении трудового договора. К таким основаниям в статье 77 законодатели относят:

обоюдное соглашение сторон. Здесь играет важную роль человеческий фактор;

окончание срока действия трудового договора. При его заключении обязательно указываются сроки действия документа и возможные варианты пролонгирования. Обычно это происходит в автоматическом режиме и не требует повторного оформления;

расторжение отношений по инициативе работника;

расторжение по инициативе работодателя;

перевод;

волеизъявление сотрудника не продолжать работу с новым руководством;

отказ сотрудника от работы в связи с изменением условий труда;

отказ от перевода;

разрыв отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;

отказ сотрудника переезжать в другой населенный пункт;

нарушение правил заключения трудового договора, если дальнейшая работа невозможна.

Рассмотрим самые распространенные из случаев, поскольку действия работодателя и пакет документов зависят от обстоятельств увольнения.

По собственному желанию или соглашению сторон

Соглашение сторон имеет ряд плюсов для обеих сторон. Инициатором такого вида увольнения чаще всего становится сам сотрудник. При этом разница с увольнением по инициативе сотрудника состоит в необязательности оповещать за две недели до увольнения работодателя. В обязанность работодателя в данном случае входит выплата компенсации сотруднику.

ВАЖНО! В данном случае в трудовую книжку вносится п.1 ч.1 ст. 77 ТК.

Единственным документом при увольнении является соглашение сторон. Формуляр такого соглашения законодательно не определен и создается в произвольной форме. В текст соглашения включаются все сведения о сотруднике, информация о трудовом договоре, дата и причина увольнения, передача дел, обязательность выплат компенсации сотруднику по ТК.

ВАЖНО! Если выплаты являются инициативой работодателя и не предусмотрены законом, то составляется дополнительное соглашение, в котором прописывается этот момент. Выплаты оформляются под грифом «выходное пособие».

Сам трудовой договор при таких обстоятельствах переделывать не надо. Необходимо только подготовить уведомление о расторжении трудового договора на имя увольняющегося.

Процесс оформления увольнения по соглашению сторон и большинству иных оснований:

Принять от сотрудника заявление; Издать приказ об увольнении; Оформить справку о зарплате за два года, предшествовавших увольнению; Оформить документы персучета для ПФР (с 2023 года СФР – Социальный фонд России); Произвести с работником окончательный расчет; Сделать запись в трудовую книжку или заполнить форму СТД-Р.

С 2023 года СЗВ-ТД, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ объединены в новую единую форму ЕФС-1, которая разработана в связи с объединением ПФР и ФСС.

Окончание срока договора

Если в трудовом договоре не прописано, что трудовые отношения заканчиваются с истечением срока, то он считается автоматически продленным на тот же срок.

Работодатель обязан уведомить сотрудника за три дня о наступлении окончания договора. В остальном порядок действий такой же, как при соглашении сторон.

По инициативе работодателя

Данная категория увольнения имеет несколько форм:

истечение испытательного срока;

нарушение дисциплины или прогул;

сокращение штата или ликвидация предприятия.

На предприятии работодатель обязан вести учет рабочего времени. Это может быть график дежурств или выхода на работу, с которым знакомят под роспись, табель учета рабочего времени или автоматическая система «вход/выход».

Отсутствие сотрудника на рабочем месте влечет документирование факта прогула. Здесь действия зависят от внутренних порядков предприятия. Это может быть наложение штрафа, вынесения взыскания, лишение премии или увольнение. Порядок оформления дисциплинарного проступка или прогула следующий:

фиксация отсутствия на рабочем месте или нарушения дисциплины путем подачи непосредственным руководителем должностной записки, в которой указываются обстоятельства;

получение от сотрудника пояснений о причинах его действий;

инициация проведения внутренней служебной проверки;

вынесение решения руководителя с вытекающими последствиями.

ВНИМАНИЕ! Нельзя зафиксировать прогул, если он был осуществлен по уважительной причине: лицо находилось в отпуске, больничном или командировке.

Сотрудник обязан предоставить пояснения в течении двух рабочих дней (ст. 193 ТК РФ). Но нередко случается, что увольняемый идет на конфликт и что-либо пояснять отказывается. Выход – письменное требование дачи пояснений. В случае отказа при должностных лицах составляется соответствующий Акт.

Сокращение штата – мера вынужденная и не всегда зависящая от работодателя. В обязанность работодателя входит уведомление сотрудника, подлежащего сокращению, не менее чем за два месяца от начала процедуры. С момента уведомления до увольнения работник выполняет свои обязанности и должен получать заработную плату. Не подлежат сокращению:

беременные женщины;

женщины с детьми до трех лет;

одинокие матери с детьми до 14 лет;

единственные кормильцы в семье;

родители или опекуны детей-инвалидов.

Сокращенному сотруднику под роспись выдается для ознакомления перечень вакантных рабочих мест. При нежелании занимать вакантную должность принимается отдельное заявление о том, что от предлагаемой должности лицо отказывается. При согласии запускается процесс оформления на новую должность через принятие двух заявлений: об освобождении от занимаемой должности и о принятии на предлагаемую. В трудовой книжке делается соответствующая запись.

Утрата доверия

Сравнительно недавнее и самое опасное для карьеры увольнение. Оно применимо к должностным лицам и фактически приравнивается к «волчьему билету». При увольнении по утрате доверия сотрудник вряд ли найдет новую работу.

Увольнение возможно за проступок и наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Здесь важно заключение служебной проверки. Оно инициируется самим руководителем.

При увольнении по утрате доверия выдается помимо общих обязательных документов:

копия служебной проверки;

приказ об увольнении (копия);

трудовая книжка.

Какие – либо выплаты в данном случае не требуются.

Документы, выдаваемые на руки при увольнении

К обязательным документам, которые выдаются увольняемому, относятся:

трудовая книжка или сведения СТД-Р, если сотрудник от трудовой отказался;

медицинская книжка, если она предусмотрена функциональными обязанностями (например, работа в общепите);

бухгалтерский расчетный лист, в котором указываются полностью все выплаты по окончательному расчету: заработная плата, больничные, удержанные и компенсационные суммы;

СЗВ-СТАЖ*. Она выводится в автоматическом режиме и выдается под роспись. Поскольку нередки случаи привлечения сотрудника не по профилю, а это влечет изменение норм расчета стажа. Сведения указываются за год;

выписка СЗВ-М за месяц. Сотрудник самостоятельно предоставляет ее в Пенсионный Фонд.

*С 2023 года – ЕФС-1.

ВАЖНО! Все документы выдаются в оригинале, с подписями должностных лиц и печатями предприятия.

По запросу сотрудника для предоставления по новому месту работы или в социальные службы выдается:

справка по форме 6 НДФЛ за последние шесть месяцев;

выписка о средней заработной плате;

копия приказа об увольнении или соглашения сторон.

Электронный вариант трудовой книжки

Активный переход на электронные трудовые книжки начался еще в 2020 году, но до сих пор бумажные трудовые книжки актуальны, поскольку сотруднику важнее доказательства в письменном виде, чем в электронном. Это вопрос доверия к технологиям.

Переход на ЭТК является добровольным. Вместе с тем для тех, кто впервые принят на работу после 2021 года, ведение бумажного варианта документа не предусмотрено.

Работодатель обязан предложить перейти на электронную трудовую путем принятия заявления от сотрудника. В случае отказа работодатель формирует электронный файл для ПФР и ведет его параллельно с бумажным носителем. В любом случае сведения поступят в Пенсионный Фонд и налоговую в электронном виде.

Алгоритм действий с ЭТК при увольнении прост:

в день увольнения сотруднику выдается заверенная и подписанная выписка СТД-Р, но лишь при наличии письменного отказа от ведения бумажной трудовой книжки и получения ее на руки работником;

не позднее рабочего дня, который следует за днем увольнения, подать СЗВ-ТД (с 2023 года – ЕФС-1).

ВАЖНО! Выписка СТД-Р может быть подписана персонифицированной электронной подписью руководителя. В этом случае «мокрая» печать не обязательна.

Если СТД-Р не выдана на руки, это влечет штраф для предприятия или ИП. Этот документ не обязательно регистрировать, но для перестраховки стоит завести отдельный журнал или учет выдачи таких документов. Желательно это осуществлять с подписью увольняемого.