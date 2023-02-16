Камеральные налоговые проверки

Учимся давать пояснения в налоговую

Моих клиентов-предпринимателей налоговая просит предоставить пояснения. Декларацию сдали, начинается камеральная проверка. В ее рамках налоговики присылают требование. Как ответить на требование?

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Моих клиентов-предпринимателей налоговая просит предоставить пояснения.

Декларацию сдали, начинается камеральная проверка. В рамках неё налоговики присылают требование.

Как ответить на требование?

Внимательно читаем требование.

Если просят дать документы, то знайте, что имеете право их не давать. Речь идет только о пояснении

  • Ищем фразу в требовании: «....при выявлении ошибок и противоречий».

Проверяем, есть ли ошибки по факту. При наличии – исправляем отчетность.
Пояснения уже можно не давать.

Но в каждом случае смотрим отдельно. Можно к уточненке приложить пояснения, чтобы не было еще одного запроса от налоговиков.

  • Если ошибки не указаны, требование не игнорируем.

Но пишем ответ: «просим уточнить ваше требование, какие конкретно ошибки и противоречия выявлены».

  • Смотрим в требовании на какую отчетность ссылаются.

Если прошёл 3 месячный срок проверки, то готовим грамотный ответ об окончании срока и ссылаемся на статью НК РФ. Пояснения предоставлять не надо.

Пояснения можно передать в местную налоговую или по электронным каналам связи.

Важно! Пояснения – это не предоставление документов, а письменных пояснений. Никаких документов не предоставляем. Действуйте по этой инструкции и все будет хорошо!

Буду благодарна за лайк!

Остались вопросы по теме, задавайте в комментариях!

nalogi39
nalogi39
налоговый консультант

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