Налоговые проверки

Незаконный отказ в налоговой реконструкции c помощью возбуждения уголовного дела по статье 199 УК

Как грамотно защититься в суде при отказе в проведении налоговой реконструкции с помощью возбуждения уголовного дела при выездной налоговой проверке.

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Незаконный отказ в налоговой реконструкции c помощью возбуждения уголовного дела по статье 199 УК

В нашей 15 летней юридической практике защиты по налоговым делам имеются весьма интересные эпизоды действий налоговиков.

Так, в процессе сопровождения выездной налоговой проверки (ВНП) нами были выявлена сомнительная защитная схема налоговиков.

Итак, как налоговики пытаются закрепить сумму доначислений налогов по результатам ВНП.

В арсенале выездников (отдела выездных налоговых проверок) имеется профессиональная хитрость.

Чтобы закрепить сумму доначислений, указанную в Решении по ВНП, налоговики умышленно отказывают налогоплательщику в проведении налоговой реконструкции на стадии ВНП.

Налоговики используют такой вариант «закрепления» суммы вменяемой налоговой недоимки с помощью возбуждения уголовного дела, в котором данная сумма будет указана и документально подтверждена.

По сути, аналогичная история сложилась с подачей неуполномоченными лицами нулевых деклараций (так называемое обнуление). Многие из нас, уверен, понимают, кто является инициатором и выгодоприобретателем подобных случаев.

В результате, сумму доначислений становится невозможно законно и обоснованно снизить на стадии ВНП.

А это грубое ущемление и нарушение прав налогоплательщика, который имеет законное право на налоговую реконструкцию при ВНП.

После чего налоговики отправляют материал в СК для возбуждения уголовного дела. УЭБиПК (полиция) проводит быструю и формальную доследственную проверку, выявляет признаки преступления ст.199 УК.

Затем СК возбуждает уголовное дело с указанием суммы, которая прописана в Решении по ВНП.

При этом, все вышеуказанные ведомства получают желаемый результат (налоговики закрепляют сумму налоговых начислений, а УЭПиПК имеет результативность за возбуждения уголовного дела, а СК благополучно расследует и отправляет в суд уголовное дело для вынесения приговора с возможностью предъявления гражданского иска к генеральному директору, учредителям, бухгалтеру и др.).

Надо отметить, что делается это как в «возможном сговоре» с местным УЭПиПК, так и без осведомлённости последнего.

Формированию подобной незаконной практики способствует «кадровый голод» сотрудников как в МВД, так и в СК по расследованию налоговых преступлений.

Полагаю, немногие даже налоговые юристы и адвокаты имеют опыт решения подобных ситуаций.

Поэтому очень важно найти знающего и понимающего юриста, который будет скрупулёзно и профессионально отстаивать ваши прав и защищать интересы.

Статья написана с целью привлечения внимания к проблеме злоупотреблений налоговиков, выстраивания эффективной защиты прав налогоплательщиков и формирования в будущем невозможности подобных нарушений.

Уверен вместе мы победим!

Надо отметить, что своевременная и оперативная правовая защита может привести к снижению сумм необоснованных доначислений. Лучше, проще и эффективней добиваться налоговой реконструкции на стадии ВНП. Хотя в суде шансы всё же есть.

Последующим и желаемым результатом, в некоторых случаях, будет прекращении уголовного дела по ст.199 УК по причинам снижения суммы недоимки и истечения срока давности.

Рекомендации:

  1. Помните: Уведомления по телефону не имеют юридической силы, т.к. невозможно установить законность действий, полномочий и личность сотрудника налоговой.

  2. Избегайте провокаций (дача взятки).

  3. Не подписывать документы без консультации с адвокатом, т.е. отказываться от подписания любых документов и уведомлений.

  4. Активно принимайте участие во всех мероприятиях налогового контроля (допросы, выемки, экспертизы, предоставление документов, ознакомление с материалами и рассмотрение материалов налоговой проверки).

  5. Не соглашайтесь на допрос без своего адвоката. Не давайте показания на работе, дома, во дворе и т.д.

  6. Напишите жалобу на незаконные действия проверяющих (запугивании, давлении и пр.)

  7. Соблюдайте бдительность и внимание ко всем действиям налоговиков.

  8. Не доверяйте словам и обещаниям проверяющих, они имеют свой профессиональный интерес. Просите закрепить достигнутую законную договорённость и компромиссный вариант в надлежащей юридической форме.

  9. Очень внимательно отнеситесь к выбору адвоката или юриста. Обратите внимание на специализацию адвоката или юриста, учитывайте наличия опыта защиты именно по налоговым делам.

  10. Выберите и свяжитесь с адвокатом для получения юридической помощи.

  11. Выработайте с адвокатом правовую позицию и линию защиты.

  12. Обжалуйте незаконные действия налоговиков.

Помните эффективность защиты зависит от времени и вашего оперативного обращения за юридической помощью!

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Альберт Ханов
Альберт Ханов
Налоговый адвокат в Адвокат

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