Когда ФНС не накажет компании за просрочку отчетности. Но это неточно

Пиковая нагрузка
Организации обязаны представлять отчетность по НДС по ТКС через операторов ЭДО (п. 5 ст. 174 НК). Операторы ЭДО формируют документ «Подтверждение даты отправки». В нем указаны дата и время передачи отчетности налоговикам. Они регистрируются в инспекции (п. 2.11 Методических рекомендаций, утв. приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@).
Налоговики согласились, что операторы ЭДО в период декларационной компании могут не справляться с нагрузками. И если компания опоздала с отчетность по НДС по этой причине, наказывать ее за это не надо. Жаль только, ничего не сказали, как это должно выглядеть на практике, и как благое пожелание ФНС будут выполнять инспекторы на местах.
Технический сбой
Не за что наказывать компанию, если произошел технический сбой (письмо ФНС от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@). Подтвердите сбой документально. Сделайте это до окончания камеральной проверки.
Доказательства сбоя должен предоставить оператор ЭДО, через которого отправляете отчетность. Ему надо указать, что в период, установленный для отправки отчетности, организация не имела технической возможности сформировать отчет и передать его в инспекцию. Если сбой произошел на стороне оператора, то доказательством невиновности также будет свидетельство об отправке декларации оператору ЭДО, где указаны время и дата ее отправки.
Почему нельзя использовать сервис ФНС
На сайте ФНС есть электронный сервис "Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде". Он создан, чтобы компании могли представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде (приказ ФНС от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@). Однако налоговики признают, что сервис не доделан. Его функционал ограничен. Иногда – временно недоступен. В период сдачи отчетности может «зависнуть». Поэтому использовать этот сервис для сдачи отчетности нельзя (письмо ФНС от 28.07.2022 № ЗГ-2-26/1031@).
Как выбрать оператора ЭДО
Оператор ЭДО оказывает услуги по организации обмена документами в электронной форме по ТКС с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭЦП. Требования к нему прописаны в приказе ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/546@.
При этом налоговики напоминают, что операторы ЭДО – коммерческие организации. Цены на их услуги ФНС не регулирует. Выбрать себе оператора «по карману» компания должна сама.
Кто может представить декларацию «на бумаге»
Избежать подачи декларации по НДС через ТКС могут не многие. ФНС выделила две категории.
Во-первых, компании, деятельность которых – государственная тайна (п. 3 ст. 80 НК).
Во-вторых, налоговые агенты. Но при условии, что они – не плательщики НДС, или освобождены от НДС на основании статьи 145 НК. При этом им еще нельзя выставлять счета-фактуры с НДС, и вести посредническую деятельность (п. 5 ст. 174 НК).