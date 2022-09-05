Когда ФНС не накажет компании за просрочку отчетности. Но это неточно

Пиковая нагрузка

Организации обязаны представлять отчетность по НДС по ТКС через операторов ЭДО (п. 5 ст. 174 НК). Операторы ЭДО формируют документ «Подтверждение даты отправки». В нем указаны дата и время передачи отчетности налоговикам. Они регистрируются в инспекции (п. 2.11 Методических рекомендаций, утв. приказом ФНС от 31.07.2014 № ММВ-7-6/398@).

Налоговики согласились, что операторы ЭДО в период декларационной компании могут не справляться с нагрузками. И если компания опоздала с отчетность по НДС по этой причине, наказывать ее за это не надо. Жаль только, ничего не сказали, как это должно выглядеть на практике, и как благое пожелание ФНС будут выполнять инспекторы на местах.

Технический сбой

Не за что наказывать компанию, если произошел технический сбой (письмо ФНС от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@). Подтвердите сбой документально. Сделайте это до окончания камеральной проверки.

Доказательства сбоя должен предоставить оператор ЭДО, через которого отправляете отчетность. Ему надо указать, что в период, установленный для отправки отчетности, организация не имела технической возможности сформировать отчет и передать его в инспекцию. Если сбой произошел на стороне оператора, то доказательством невиновности также будет свидетельство об отправке декларации оператору ЭДО, где указаны время и дата ее отправки.

Почему нельзя использовать сервис ФНС

На сайте ФНС есть электронный сервис "Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде". Он создан, чтобы компании могли представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде (приказ ФНС от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@). Однако налоговики признают, что сервис не доделан. Его функционал ограничен. Иногда – временно недоступен. В период сдачи отчетности может «зависнуть». Поэтому использовать этот сервис для сдачи отчетности нельзя (письмо ФНС от 28.07.2022 № ЗГ-2-26/1031@).

Как выбрать оператора ЭДО

Оператор ЭДО оказывает услуги по организации обмена документами в электронной форме по ТКС с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки ЭЦП. Требования к нему прописаны в приказе ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/546@.

Перечень операторов, которые прошли проверку ФНС, можно скачать по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/submission_statements/edo_reestr/

При этом налоговики напоминают, что операторы ЭДО – коммерческие организации. Цены на их услуги ФНС не регулирует. Выбрать себе оператора «по карману» компания должна сама.

Кто может представить декларацию «на бумаге»

﻿Избежать подачи декларации по НДС через ТКС могут не многие. ФНС выделила две категории.

Во-первых, компании, деятельность которых – государственная тайна (п. 3 ст. 80 НК).

Во-вторых, налоговые агенты. Но при условии, что они – не плательщики НДС, или освобождены от НДС на основании статьи 145 НК. При этом им еще нельзя выставлять счета-фактуры с НДС, и вести посредническую деятельность (п. 5 ст. 174 НК).