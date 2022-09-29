Пять законных способов снижения НДС

Не буду оригинальной, если скажу, что НДС самый сложно оптимизируемый налог и самый контролируемый налоговой службой. Тем не менее существует около 50 локальных вариантов его снижения. Речь идет о кейсах без сотрудничества с техническими компаниями и покупки «бумажного НДС». Специально для скептиков отмечу, цифра 50 названа не из головы, а из арсенала кейсов, которые собираются ни один год.

Но как бы вы не намеревались оптимизировать НДС, важно соблюдать элементарные правила безопасности. К ним, например, относится не превышение доли вычетов НДС 89% по отношению к налогу, начисленному с реализации.

Итак, поехали.

Способ № 1 Перевод части выручки на ПСН

Кому подойдет?

ИП, которые совмещают общий режим налогообложения с патентной системой. Чаще всего применяют те, кто торгует оптом и в розницу.

Суть экономии

Сразу скажу способ неновый, раньше им грешили компании и ИП совмещающие ЕНВД с ОСНО. Но после отмены вмененки возможность применять его осталась только у предпринимателей. Ведь только они могут купить патент.

Если ИП на розничную торговлю купил патент, а с оптовых продаж платит НДС, то чем больше доля розничной торговли, тем меньше налогов он заплатит на ОСНО.

Налоговики строго относятся к тому, чтобы оптовые продажи не попали в розницу. В тоже время имеются свежие разъяснения чиновников, согласно которым патент на розничную торговлю действует, даже если покупатель — юридическое лицо (письмо Минфина России № 03-11-11/8265 от 09.02.2021 года).

Кроме того, считается розницей, если подотчетник приобрел в магазине товары для организации, в которой он работает.

Как избежать рисков

Первое важное условие — договор. Чтобы налоговики не переквалифицировали розничные продажи в оптовые не оформляйте с покупателями договоры поставки со специальными условиями, ценами и пр.

Второе важное условие — цель использования товара покупателем. Даже реализацию партии товаров суд может признать розницей. Например, продажу подарков к празднику или комплектов елочных украшений. Если покупатель не использовал их в коммерческих целях (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа № Ф07-224/2015 от 18.03.2015 года по делу № А26-3492/2014).

Допускается применение ПСН при реализации товаров, работ, услуг коммерческим или бюджетным организациям (письмо Минфина России № 03-11-11/9798 от 12.02.2021 года).

Способ станет опасной налоговой схемой, если ИП необдуманно и грубо начнет перемещать часть выручки под патентную деятельность, чтобы не платить НДС и налог на прибыль.

Способ № 2 Экономия НДС при аренде недвижимости

Кому подойдет?

Арендаторам, на общей системе налогообложения, которые не хотят терять входной НДС со стоимости коммуналки.

Суть экономии

Вопросы, связанные с возмещением коммунальных услуг, поступают ко мне довольно часто. Несмотря на то, что разъяснений чиновников и коллег по этому поводу было немало, некоторые бухгалтеры до сих пор путаются в каком случае допустим вычет НДС с суммы возмещения коммунальных расходов.

Если в договоре аренды компенсацию коммунальных услуг включена в сумму арендной платы и является переменной частью стоимости услуг аренды, то арендатор имеет право на возмещение НДС (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ).

Чиновники с таким подходом солидарны (письмо Минфина России № 03-07-11/85932 от 25.10.2021 года со ссылкой на письмо ФНС от 04.02.2010).

Другой способ не потерять НДС со стоимости коммуналки — перевыставление арендодателем коммунальных услуг через агентский договор. В этом случае придется установить в договоре небольшое вознаграждение, что влечет за собой дополнительную налоговую нагрузку у арендодателя и оформление дополнительной первички. Поэтому вариант менее привлекательный.

Как избежать рисков

Как и в ситуации с первым кейсом важно правильное составление договора. В нем нужно четко указать, что арендная плата формируется ежемесячно из суммы фактических коммунальных расходов в этом месяце и постоянной платы за пользование объектом недвижимости.

Арендатор будет нести высокие налоговые риски, если он компенсирует коммунальные расходы арендодателю сверху, т.е. не в составе арендной платы.

Дело в том, что доходы, связанные с предоставлением коммунальных услуг, являются выручкой ресурсоснабжающих организаций и предприятий ЖКХ. Поэтому арендодатель не вправе от своего имени выставлять на них счета-фактуры арендатору. А тот в свою очередь не может заявить вычет НДС.

Способ № 3 Товарный кредит

Кому подойдет?

Торговым организациям и ИП.

Суть экономии

В условиях пролонгированного кризиса кейс не теряет актуальности. Продавая товар в рассрочку, можно часть его стоимости не облагать НДС, если перенести ее на проценты по коммерческому кредиту. Необходимо договориться с покупателем о том, что общая стоимость товара будет складываться из двух составляющих: основной цены за товар и процентов за товарный кредит (подп. 15 п. 3 ст. 149 НК, письма Минфина Росии № 03-03-07/74528 от 27.09.2019 года, № 03-07-05/29303 от 21.05.2015 года, № ГД-4-3/13219 ФНС от 08.07.2014 года).

Как избежать рисков

Договор товарного кредита следует заключать обязательно в письменной форме (ст. 820 ГК РФ). При этом размер процентов нужно прописать в договоре (ст. 823 ГК РФ).

Сэкономить этим способом много не получится. Если размер процентов по договору товарного кредита превышает их размер, рассчитанный по ставкам рефинансирования ЦБ РФ, актуальным на дату предоставления товарного кредита, то придется начислить НДС на сумму такого превышения (пп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ ).

НДС, к уплате в бюджет = Сумма процентов по договору — Сумма процентов, рассчитанная исходя из ставки рефинансирования Х 20% : 120%.

Когда ключевая ставка была 20% выгода от этого способа была максимальной. В сентябре действует ставка рефинансирования — 7,5 %.

Способ № 4 Оптимизация за счет межценовой разницы

Кому подойдет?

Организациям и ИП, которые совмещают облагаемые и необлагаемые НДС операции.

Суть экономии

Можно сэкономить НДС при реализации имущества, даже если вы частично использовали объект в облагаемых НДС операциях. Подсказку дал Минфин России в письме № 03-07-05/08 от 26.03.2012 года.

НДС в таком случае рассчитывайте исходя из межценовой разницы. Оптимизируют налог, если искусственно создают ситуацию, которая позволит включить в стоимость объектов часть НДС.А затем занизить налог при его реализации.

В этом случае налоговая база определяется как разница между ценой реализации и остаточной стоимостью объекта.

Как избежать рисков

При грамотном применении способ может позволить существенно снизить налог, особенно у объектов с невысокой остаточной стоимостью. В тоже время, если контролеры докажут искусственную природу подобных манипуляций, то после налоговой проверки возможны доначисления, штрафы и пени.

Способ № 5 Перераспределение НДС

Кому подойдет?

Группе компаний или ИП на ОСНО.

Суть экономии

Если бизнесом занимаются несколько партнерских организаций или ИП, то вычеты по НДС можно перебрасывать. Такой способ оптимизации налога позволит избежать уплаты налога в бюджет одним участником группы за счет входного налога своего партнера.

Допустим, по итогам квартала у одной из компаний получилась в декларации по НДС значительная сумма налога к уплате, а у другой, наоборот, возмещение НДС. Достаточно лишь перечислить аванс контрагенту, у которого много входного НДС, что позволит «поделиться» вычетами за счет переброски.

При наличии надлежащим образом оформленного счета-фактуры, цель по снижению налога у плательщика аванса будет быстро достигнута.

Как избежать рисков

Риски возникнут, если поставщик не предоставит счет-фактуру. А также если вы часто будете использовать этот способ, а потом без поставки и наличия договора возвращать авансы.

И еще один способ № 6 от меня бонусом

Отказ от взаимозачета поможет сэкономить НДС

Этот кейс может стать как продолжением способа № 5, так и использоваться самостоятельно. Считать универсальным его точно нельзя. Но в качестве разовой превентивной меры может вполне сработать.

Его идею подсказало Постановление Восемнадцатого ААС № А76-11718/2020 от 03.09.2020 года.

Если по истечении срока исковой давности перечисленный аванс поставщику так и не вернуть, то его можно списать. Отсутствие зачета позволит покупателю не восстанавливать НДС, который он принял к вычету с уплаченных авансов (п. 8 ст. 171 НК РФ).

Аналогичная позиция изложена в АС ПО № Ф06-51971/2019 от 01.10.2019 года; АС ЗСО № Ф04-6237/2017 от 12.03.2018 года.

Следует учитывать, что контролеры могут с такой позицией не согласиться. Ведь Минфин считает иначе и настаивает на восстановлении НДС с безнадежной дебиторки (письмо Минфина № 03-07-11/5018 от 28.01.2020 года). Так что способ экономии можно советовать только тем, кто при необходимости готов посудиться с налоговиками.

На этом на сегодня все. До новых встреч на трибуне Клерка.

Анонс следующего моего поста: «Как экономят налоги выводят наличные с помощью криптовалют». Не пропустите!