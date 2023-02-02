Как избежать разрывов по НДС в 2023 году

На связи Ольга Ульянова – аудитор и налоговый консультант.

Как показывает статистика прошлых лет, февраль – месяц, в который происходят какие-то тревожные события, будь то шокирующее начало пика пандемии или объявление СВО.

Лично у меня есть внутреннее беспокойство, что назревает-то и в этом 2023 году. Хотя надеюсь, что опасения не подтвердятся. А что думаете по этому поводу вы, расскажите в комментариях?

Мой пост сегодня о том, как подстраховаться бизнесменам и бухгалтерам на фоне противоречивой информации о второй волне мобилизации. Ведь осторожность никогда не бывает лишней.

Вначале разберемся с терминологией

Разрыв НДС – ситуация, при которой автоматическая система контроля налоговиков СУР АСК НДС-2 не нашла операцию, отраженную в декларации покупателя, в отчетности его поставщика.

Разрыв НДС

Иными словами, вы в декларации НДС вычет налога заявили, а контрагент в своей декларации реализацию не показал. В результате налог к возмещению предъявляется, а в бюджет его никто не заплатил.

Причем речь может идти не только о прямом поставщике, но и о контрагентах по всей цепочке движения товаров (работ, услуг).

Если возникает разрыв НДС компания получит из ФНС требование с ошибкой «с кодом 1» в разделе 8. Из-за чего, вам придется предоставить пояснения или сдать уточненный расчет по НДС, доплатив перед этим налог на сумму не подтвержденного вычета.

Основание – п. 3 ст. 88 НК, письмо ФНС №ЕД-4-15/23367@ от 03.12.2018 года.

В каком случае возможен риск потери НДС

В условиях СВО не защищены от неприятных неожиданностей покупатели, работающие с компаниями, у которых директор – единственный учредитель один и тот же гражданин.

Вторая категория рискованных контрагентов – ИП на ОСНО призывного возраста.

Обязанность бизнесмена встать на защиту родины может обернуться тем, что работа компании будет временно или постоянно парализована. Как следствие – не вовремя или неправильно сданная отчетность в налоговую инспекцию.

Конечно, вы не можете угадать, когда и кого из контрагентов призовут на военную службу, тем не менее определенные механизмы страховки возможны.

Как снизить налоговые риски

Дайте задание бухгалтеру или юристу провести инвентаризацию ваших контрагентов, посмотрев по ИНН в каких компаниях совпадает директор и учредитель, а также нужно выделить всех мужчин ИП, работающих с НДС.

С ключевыми поставщиками свяжитесь и уточните, нет ли планов у владельца бизнеса добровольно участвовать в СВО в ближайшее время.

А также позаботился ли коммерсант о ведении бизнеса, если на военную службу ему придется отбыть в рамках мобилизации.

Есть вероятность, что не все будут готовы охотно обсуждать эту тему, но выступить с такой инициативой для защиты собственных интересов целесообразно.

Что важно при оформлении документов

ИП или директору-учредителю в такой ситуации необходимо оформить нотариально заверенную доверенность, на того, кто будет его замещать. Проверить доверенность контрагента можно на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Бланк документа можно подготовить уже сейчас, ведь на сборы дается мало времени.

Если владелец фирмы не успел передать дела, предусмотрено оформление доверенности прямо из части, в которой служит предприниматель.

Тогда ее подпишет старший по званию (п. 2 ст. 185.1 ГК). Хоть доверенность и не заверяется нотариально, юридическую силу она будет иметь.

Из хороших новостей по теме

В Госдуму внесли законопроект № 278782-8 об освобождении от мобилизации ИП и ГФХ. За его судьбой можно следить здесь.

Сразу возникает интересный вопрос: сколько надо быть в статусе ИП, чтобы тебя не призвали? В противном случае у нас появится много новоиспеченных «бизнесменов», если законопроект примут.

Как человек, который любит «все и сразу» делюсь с вами информацией, которая дополнительно поможет защитить риски, связанные с вычетами НДС.

Чек-лист на что обращать внимание, чтобы не потерять вычеты НДС

следите за безопасной долей вычетов НДС и старайтесь не допускать превышения среднего значения – 89%;

в спорной ситуации опирайтесь на максимально свежие разъяснения ФНС, Минфина и Верховного суда, потому что старые могут быть неактуальными;

проверяйте ИНН в счете-фактуре поставщика, особенно если он для вас новый (определение ВАС № ВАС-10258/12 от 06.08.2012 года);

в общем случае в вычете НДС откажут, если из-за ошибки в счете-фактуре невозможно идентифицировать: продавца, покупателя, наименование покупки, поэтому данные реквизиты в документах важно контролировать;

проверяйте контрагента на благонадежность с помощью специальных сервисов, в том числе являются ли актуальными его сведения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

сверяйте, чтобы название товара, работы или услуги соответствовало договору и первичным документам (письмо Минфина № 03-03-06/1/47252 от 14.08.2015 года);

следите за трехлетней возможностью принятия НДС к вычету;

не забывайте о том, что вычет возможен по товарам, работам услугам, связанным с деятельность облагаемой НДС (к ней, например, не относится строительство загородного дома директора и т.д.);

в зависимости от того, кто везет товар следите за наличием правильных транспортных накладных или путевых листов;

не принимайте НДС к вычету по кассовому чеку без счета-фактуры, это может вызвать претензии со стороны ФНС.

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До новых встреч в Трибуне Клерка! В ближайшее время я расскажу, что думаю об «ипотечном пузыре» на рынке недвижимости и какие последствия возможны, если он лопнет.

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