13 самых опасных манипуляций: несоответствие слов делу

В прошлой публикации мы рассмотрели первый вид манипуляций «Плохой человек – плохой аргумент», его еще называют прямой атакой.

Универсальным способом отражения манипуляции всегда будет возврат к теме обсуждения или цели обсуждения. Можно всегда напомнить собеседнику, что тема обсуждения такая-то и мягко предложить вернуть к ней.

Второй вид манипуляции «Несоответствие слов делу»

Как и при предыдущем виде манипуляций в случае «несоответствия слов делу» оппонент подменяет тему, тезис обсуждения, только при прямой атаке оппонент пытается очернить, дискредитировать своего собеседника, при «несоответствии слов делу» оппонент переключает внимание на поведение собеседника, его действия, находя в них несоответствие заявленным тезисам и аргументам.

Такой вид манипуляций весьма разнообразен и может легко вывести из равновесия, т.к. рассуждение манипулятора кажется весьма логичным.

Примеры:

1. «Вы сначала научитесь сами по-русски без ошибок говорить, а потом и делайте замечания, как мне ставить ударения!»

2. «Вы выступает против жестокости обращения к животным, а сами пришли в натуральной кожаной крутке к нам!»

3. «Вы тут рассуждаете о моде, а сами пришли в стоптанной грязной обуви, неясно какого производства! Не смешите меня!»

4. Диалог отца и сына. Отец: «Сын, ты должен бросить курить! Это точно вредного для здоровья!» Сын: «Папа, но ты же сам куришь, причем много лет, почему же ты мне запрещаешь курить!?»

5. Руководитель бухгалтеру: «Вы настаиваете за приобретение дорогой программы для учета, а при этом до сих пор мало используете компьютер, иногда вот считаете на калькуляторе».

Для отражения такого рода манипуляции используется рефрейминг, т.е. смеша логической рамки замена минуса на плюс, также обязательно согласие с аргументом оппонента, чего он не ожидает.

При этом нельзя заниматься самобичеванием или как-то принижать себя. В этом случае в ответе часто используется лингвистическая фраза «именно поэтому». Еще можно сказать, что при парировании такой манипуляции, мы должны выйти на позицию эксперта, т.е. занять не свою (первую позицию), не позицию атакующего вас оппонента (вторую позицию), а позицию эксперта, аналитика, думающего человека, «над схваткой» (третью позиция).

Примеры ответов:

1. «Именно потому что я изучаю русский язык и хочу знать его еще лучше, для меня очень важно, чтобы, чтобы все ударения были правильными, как и правильность русской речи!»

2. «Именно потому что я узнал, уже после приобретения этой куртки, как производится натуральная кожа и каким издевательствам подвергаются животные, я занял последовательную позицию против жестокости обращения к животным».

3.. «Именно потому, что я сейчас выбираю новую модную обувь, я изучаю тщательно рынок не только обуви, но и одежды и поэтому могу легко и свободно рассуждать о моде».

4. Отец сыну: «Так вот именно поэтому, что я курю, я тебе и говорю это! Не бабка с соседнего полсъезда, не кто-то посторонний, а я. Я знаю, к чему это может привести!»

5. Бухгалтер руководителю: «Именно потому, что, изучая новые функции программы, посетив в свой выходной семинар на тему этой программы, хотели бы больше применять современные способы и методы учета, чтобы максимально эффективно вести учет, выдавая максимально быстро нужную информацию вам, владельцам бизнеса и по запросам ФНС, не перепроверяя все время итоги на калькуляторе».

Предупреждаю читателей, что в примерах ответов есть, конечно, небольшое утрирование, так лучше принимать принципы отражения манипуляторных выпадов.

И, думаю, что вы обратили внимание на то, что в ответах нигде мы не применяем самобичевания, принижения нашего уровня, которого часто ждет манипулятор. Мы должны чётко следовать своим целям оптимальным путем, сохраняя уважения к себе.

Приводите свои примеры успешного отражения манипуляций.

Следующий тип манипуляции: «Личная выгода».