Инструкции против (за) манипулятора

В сфере бизнеса, управления, образования, права очень часто встречаются манипуляции, то есть скрытое воздействие на кого-то, чтобы получить больше ресурсов или причинить вред оппоненту.

Иногда манипуляции осуществляются с добрыми намерениями (преподаватели, врачи, психологи), но негативных манипуляций намного больше. Наша задача разобраться, какими бывают негативные манипуляции и что делать, чтобы совладать с ними. Мы будем, в основном, заниматься именно негативными манипуляциями, т.к. за словом «манипуляция» в русском языке закрепился именно такой смысл.

Также мы будем намеренно использовать больше практическим примеров. Использовать теорию и абстракции будем меньше, т.к. формат коротких публикаций не позволяет делать пространные выкладки. Также мы не будем активно комментировать, верней будем стараться вообще этого не делать, публикации, сосредоточимся именно на самом материале.

Просим участников обсуждения придерживаться этики и приводит свои примеры успешного противостояния манипуляторам, это будет полезно и нам и всем читателям.

В качестве основной мы будем использовать книгу Никиты Непряхина "Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию".— М.: Альпина Паблишер, 2018 — 2020. Книга успешно переиздается несколько лет и является бестселлером.

Автор несколько лет совместно с психологом, бизнес—тренером Т. Мужицкой вел на радио передачу по психологии и по данной теме, поэтому накопил много материала. Никита Непряхин детально описывает сценарии 13 самых опасных манипуляций и 30 самых распространенных уловок, постоянно используемых не только СМИ, рекламщиками и политиками, но и, возможно, близкими вам людьми.

В ней Н.Непряхин даёт такое определение понятию:

Манипуляция — это вид скрытого, вопреки воле человека, психологического воздействия, имеющего миф, цель и сценарную линию поведения жертвы.

Психологи, несмотря на то, что тема эта стала только недавно рассматриваться системно, публикуют много литературы, но научной весьма мало. Именно поэтому мы смотрим различную литературу, чтобы увидеть новые тенденции. Поэтому мы также будем использовать материал книги Артёма Сазыкина "Инструкция для манипулятора: Все секреты влияния на людей".— Ростов-на-Дону: Феникс, 2020

В этой книге автор рассказывает о приемах НЛП и эриксоновского гипноза, которые активно задействуются при манипуляциях. Также будут использоваться другие источники по психологии, прежде всего, также по философии, логике и менеджменту, деловой этике и этикету.

Артём Сазыкин дает такое определение слову манипуляция:

Манипуляция — стремление изменить восприятие или поведение людей при помощи скрытой, обманной насильственной тактики

Во второй главе Н.Непряхин говорит о 13 самых распространённых видах манипуляций и способах их противодействия.

Предлагаю рассмотреть эти и другие виды манипуляций с точки зрения психологии, деловой этики и, возможно, дать свои рекомендации, как парировать такой вид манипуляции.

Первый вид манипуляции: ﻿"Плохой человек — плохой аргумент«

Пример. М. Жванецкий: «О чём может спорить человек, который не поменял паспорта? Какие взгляды на архитектуру может высказывать мужчина без прописки? И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется!»

Мы видим, что акцент внимания с предмета обсуждения переводится на какой-то недостаток личности оппонента, т.е. тема обсуждения забалтывается, предмет подменятся (вместо литературы обсуждается сам оппонент).

Кроме того, обычно делается негативный эмоциональный выпад в адрес человека. Это эмоционально дестабилизирует человека. Этот вид манипуляции согласно Н.Непряхину, легко парировать, если перевести разговор в логическое русло.

Примеры отражения манипуляции:

1) А как связан паспорт с предметом нашего спора?

2) Правильно ли я понял, что те люди, у которых волосы до пят, могут с вами спорить и разговаривать?

3) Неужели прямые носы способствуют лучшему обдумыванию в сфере литературы и архитектуры?

Часто такие споры заканчиваются детскими обменами «сам дурак».

Следующий тип манипуляции, который мы разберем: «Несоответствие слов делу».

Рецензия на klerk.ru на книгу Н.Непряхина.