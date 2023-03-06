Решения судов: работающему во время больничного «удаленщику» нужно платить зарплату, а не пособие

В период коронавирусных ограничений сотрудника перевели на удаленный режим работы. Ему оформляли больничные, так как он старше 65 лет.

Поскольку он выполнял обязанности дистанционно, то посчитал, что ему должны выплатить за этот период зарплату, а не пособие по временной нетрудоспособности.

Суды поддержали сотрудника. Его допустили к дистанционной работе, а значит, за нее нужно заплатить. На основании листка нетрудоспособности освобождают от обязанностей, он не мешает выполнять трудовую функцию.

На суды не повлияли доводы организации о том, что давались разовые поручения и рабочие часы не посчитать.

Оплатить нужно все дни, в которые сотрудника привлекали к выполнению обязанностей.

Отметим, что организация работодателя находится в г. Москве

(ГБУ «Жилищник района Гольяново»), первоначально иск слушался в Измайловском районном суде г. Москвы, с исковым заявлением обретался работник и просил взыскать с организации зарплату и компенсацию морального вреда.

С делом можно ознакомиться в том числе в картотеке кассационного суда здесь.

Суды первой и апелляционной инстанций частично удовлетворили исковые требования и взыскали с организации зарплату в размере 114 658,83 руб.,

20 000 руб. в качестве компенсации морального вреда, а всего взыскано

134 658,83 руб. в требования работника в части в признании действий незаконными, признании периода дистанционной работой и о взыскании пособий по временной нетрудоспособности было отказано.

С кассационной жалобой обратился работодатель, 24.01.2023 кассационная инстанция отказала работодателю в удовлетворении жалобы.

Нужно отметить, что это не исключение, а правило, в судах работодатели часто проигрывают по многим причинам, в том числе потому что работодатели плохо знают трудовое законодательство и то, что в судах действует так называемая «презумпция виновности работодателя».

Об этом нужно помнить всегда перед тем, как вы соберётесь кого-то наказать или «уволить по статье».

Дело интересно тем, что у работодателей часто возникают вопросы, связанные с тем, когда работник вышел на работу во время больничного.

В этом случае работодатель несет, кроме указанных выше, следующие риски:

административная ответственность по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП – если, например, вы неправильно вели табель учета рабочего времени и не отразили в нем выход работника на работу в период больничного;

административная ответственность по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП (когда эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния по ст. 145.1 УК) – если, например, вы не выплатили работнику зарплату за время, отработанное в период больничного ;

административная ответственность по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП – если, например, вы без соблюдения сроков предупреждения работника досрочно отменили порученную ему дополнительную работу.

Думаем, что бухгалтерам, кадровым работникам нужно внимательно относится к таким ситуациям, правильно заполнять табеля учета рабочего времени, брать объяснения с работников, составлять акты, чтобы снизить риски привлечении работодателя к ответствеенности.

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Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 24.01.2023 по делу № 88-2364/2023.