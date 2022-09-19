Требования от налоговой инспекции: пошаговый разбор действий

ШАГ 1. Понять, что мы всегда должны отвечать на требование налоговой

Имеет ли право налогоплательщик проигнорировать требование от налоговой инспекции?

- Нет, так как последствия отказа в представлении документов/информации влечет за собой последствия в виде штрафа: 200 руб за документ (п.1 ст. 126 НК РФ), 5.000 руб. (ст. 129.1 НК РФ), 10.000 руб (п.2 ст. 126 НК РФ), а также вплоть до выемки документов (ст. 94 НК РФ).

Должен ли налогоплательщик отвечать на требование, которое поступило в рамках проверки, но в период действия срока ответа на требование, проверка приостановлена?

- Да, так как требование было направлено и получено в периоде, когда проверка действовала. Приостановление проверки не отменяет обязанности по предоставлению документов.

Должен ли налогоплательщик отвечать на требование, если оно противоречит законодательству?

- Да, в таком случае необходимо в ответе на требование аргументировать свою позицию, обосновав причины незаконности требования. При этом важно понять причину запроса и подготовиться к ответу, т.к. в результате может последовать либо звонок из инспекции, либо появится повторное требование.

ШАГ 2. Определить срок ответа на требование

Срок ответа на требование указан в самом требовании.

Стандартные сроки это 5 или 10 дней (ст. 93 НК РФ, ст. 93.1 НК РФ).

Сроки исчисляются в рабочих днях, если не указано напрямую обратное. Если последний день срока ответа приходится на выходной, нерабочий или праздничный день то срок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 6.1 НК РФ).

Срок предоставления документов по требованию исчисляется в рабочих днях со дня, следующего за указанным в квитанции об отправке

В какой срок налогоплательщик имеет право подтвердить получение требования?

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ, в течение шести рабочих дней с момента отправки вышеуказанного документа налоговым органом, налогоплательщик обязан передать в адрес налогового органа квитанцию о приеме данного документа в электронной форме.

Как продлить срок ответа на требование?

1. Направить уведомление необходимо в течение суток после получения требования.

2. Уведомление обязательно направляется письменно, чтобы был юридический документ, подтверждающий продление.

3. Обосновать причины: отпуска, больничные, командировки, загруженность бухгалтерии, период отчетности, большой объем запрашиваемых документов, нахождение документов в архиве, удаленность обособленных подразделений или офиса компании, время для консолидации документов и т.п.

4. Указать срок, в который будут представлены документы.

5. Налоговая инспекция в течение двух дней с момента получения ходатайства (заявления) о продлении срока предоставления документов в налоговый орган, выносит решение. В случае продления, в решении будет указан новый срок предоставления документов.

ШАГ 3. Определить объем представляемых документов и информации

Определяя объем предоставляемых документов, придерживаемся стратегии: предоставить максимум документов, которые обосновывают нашу добросовестность и помогают избежать негативных последствий в виде претензий и т.п.

Налогоплательщик не вправе за инспекцию определять какие документы необходимы для проверки.

Надо ли предоставлять аналитические таблицы?

- Обязанность налогоплательщика - представить документы и информацию, а задача инспекции - провести анализ и сделать выводы (Письмо ФНС от 13.09.2012 N АС-4-2/15309@).

Всегда есть вариант, что суды поддержат инспекцию, поэтому корректнее предоставить выписки из регистров, которые перечислены в запрошенных таблицах. В сопроводительном письме можно сделать оговорку, что, опасаясь неверно истолковать заполнение таблицы, мы предоставили регистры, на основании которых налоговый орган может провести анализ.

Надо ли предоставлять бухгалтерские регистры?

- Да, которые предусмотрены учетной политикой (Письмо Минфина России от 11.05.10 № 03-02-07/1-228). Если счета в силу специфики учета не ведутся, то при ответе важно обосновывать их непредставление.

Если запрашиваются регистры в отношении конкретной сделки/контрагента, то можно предоставить выписку из регистра.

Надо ли предоставлять карточки счетов, связанные с начислением и уплатой налогов?

- Да, должны. Определение ВС РФ от 18 сентября 2020 г. N 307-ЭС20-12414.

Документы за пределами трех лет?

- Да, если сами обязательства возникли за пределами трех лет, то эти документы обязаны представить, например, договор займа.

- Срок три года не действует при требованиях по встречной проверке, вне рамок проверок или по конкретной сделке. При таких запросах опираемся на сроки хранения документов, т.е. если на момент получения требования сроки, установленные для хранения этих документов не истекли, то налогоплательщик должен их представить.

Предоставлять ли документы относительно конкретной сделки, если в требовании не указаны реквизиты и другие индивидуализирующие признаки документов (информации)?

- Да, так как если указан период времени, за который запрашиваются документы/информация и перечень документов/информации, то это является достаточным для идентификации запроса. Основание - решение Центрального аппарата ФНС от 23.09.2019 КЧ-4-9/19237@.

При каких условиях налогоплательщик может воспользоваться правом не представлять документы, которые ранее отправлялись в инспекцию?

- Наличие подтверждения предоставления этих документов в налоговый орган, а именно, сопроводительное письмо с перечнем документов с детализацией реквизитов каждого документа.

При обнаружении ошибок, которые являются основанием для признания требования недействительными, есть риски, если налогоплательщик займет абсолютно формальную позицию.

В определении Верховного суда РФ от 17 мая 2022 г. N 304-ЭС22-8043 суд посчитал, что налогоплательщик должен был исполнить требование.

Разберем аргументы налогоплательщика и налогового органа подробнее.

По мнению налогоплательщика, выставленное требование не подлежало исполнению в соответствии с п.11 ст.21 НК РФ, предоставляющим налогоплательщикам право не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие НК РФ или иным федеральным законам.

Причина - исходя из текста требования, невозможно идентифицировать конкретные сделки, по которым налоговым органом запрашиваются документы.

В тоже время суд поддержал налоговый орган, который в обоснование апелляционной жалобы указал на то, что основания возникновения права у налогового органа истребовать документы (информацию) определены в статье 93.1 НК РФ, при этом положения НК РФ не предусматривают отражение в требовании обоснования необходимости истребования документов (информации). Истребование документов по конкретной сделке вне рамок налогового контроля может быть предпроверочным анализом деятельности налогоплательщика для включения его в план проверок, а также быть связано с установлением следующего звена цепочки контрагента.

Подводя итог вопросу предоставления информации на требования налогового органа, еще раз отметим, что в интересах налогоплательщика рассматривать свой ответ как возможность лишний раз доказать, что хозяйственная деятельность ведется в рамках налогового законодательства.