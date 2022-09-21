Взаимозависимые лица: как соблюдать безопасные границы?

В своей работе мы часто встречаемся с запросами клиентов на налоговое сопровождение проверок и споров о доначислениях в связи с необоснованной налоговой выгодой, переквалификацией сделок и прочих последствиях.

В данной статье мы разберем какие лица относятся к данной категории, увидим налоговые риски и обозначим правила безопасности.

Часть 1. Понятие и критерии взаимозависимости

Понятие взаимозависимости обозначено в различных федеральных законах, например, через такие понятия как аффилированные лица, контролирующее лицо и т.п.

Согласно ст. 105.1 НК РФ под взаимозависимостью понимаются отношения между лицами, позволяющие оказывать влияние на условия, последствия совершаемых сделок, а также на экономические результаты деятельности этих лиц или представляемых ими лиц.

Например:

у компании А и Б общий учредитель

у компании А и Б руководители состоят в родственных связях (муж, жена, родитель, брат и т.д.)

компания А и Б зарегистрированы по одному адресу

Сама по себе взаимозависимость не является нарушением, а привлекает внимание к:

условиям сделки

последствиям сделки

экономическим результатам деятельности

Цель выявления взаимозависимости — обнаружить операции, в которых существует риск отхода от деловых целей каждого субъекта, то есть присутствует принятие решений по причине прямого или косвенного вмешательства, что было бы исключено при наличии автономии контрагентов:

компания А оказала услуги спецтехники компании Б, но в учете данная сделка не отражена

компания А отражает в документах сумму аренды для компании Б по цене выше фактической

компания А выплачивает вознаграждение компании Б за услуги управления, хотя фактически функции выполняют работники компании А

Для подтверждения взаимозависимости опираются на ст. 105.1 НК РФ.

Самым широким является основание — признание судом по иным основаниям (п. 7 ст. 105.1 НК РФ).

Как правило, выводы о взаимозависимости производятся налоговым органом еще на этапе контрольных мероприятий.

Рассмотрим признаки взаимозависимости с точки зрения налогообложения по обычным сделкам, которые не признаются контролируемыми в силу ст. 105.14 НК РФ, и анализируются территориальными налоговыми органами.

Критерии, прямо обозначенные НК РФ в ст. 105.1 НК РФ. Они связаны с наличием подчиненности, участия, контроля и влияния:

через подчинение единому лицу,

руководство,

родственные связи

и т.п.

Подробнее о признаках умышленного дробления бизнеса и методику самодиагностики рассказано в статье «Дробление бизнеса от умышленного до экономически обоснованного».

Факторы, которые не указаны в НК, но по факту используются как доказательство взаимозависимости:

единый IP-адрес организаций, обслуживающий банк, юридический адрес, близкое местоположение офиса, торговой точки

идентичный или схожий товарный знак, логотип, элемент наименования

совпадение трудовых ресурсов, агентов, исполнителей, поставщиков, покупателей

подконтрольность, то есть нахождение под прямым или косвенным юридическим, экономическим и иным контролем (Письмо ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@):

длящиеся деловые отношения с одним и тем же посредником

принадлежность единому холдингу, подчиненность, связанность с единым центром

контрагент основной или единственный источник дохода организации

выдача беспроцентных займов

Поняв какие лица являются взаимозависимыми, необходимо обратить внимание на совершаемые между ними операции. Рассмотрим самые популярные из них и акцентируем внимание на важных моментах.

Часть 2. Операции между взаимозависимыми лицами

Виды сделок между взаимозависимыми лицами. Важные аспекты.

1. Привлечение управляющей организации в качестве единоличного исполняющего органа

Важно:

в основе должен быть договор, в котором подробно расписан объем оказываемых услуг, порядок определения цены и форм отчетности

при определении объема услуг контролировать отсутствие дублирования функций с персоналом

при обосновании размера вознаграждения необходимо выбрать сбалансированный способ расчета

Риски при плавающем размере в зависимости от прибыли.

Например, 100% прибыли после уплаты налогов, расходов и иных обязательных платежей.

Риск признания выплат дивидендами при фиксированном размере.

Например, ежемесячное вознаграждение устанавливается в размере 500.000 рублей.

Риск исключения расходов как не соответствующих рыночным, так как при расчете не учтен объем оказанных услуг, нет зависимости от объективных факторов или финансово-экономических показателей. Следовательно, необходимо выбрать объективный и экономически обоснованный способ расчета.

2. Договор займа

Беспроцентный займ является косвенным признаком взаимозависимости, что имеет налоговые последствия (раздел III статьи)

Риск переквалификации сделки в договор купли-продажи и т.п.

3. Выплаты по договорам на оказание услуг (проведение работ)

Важно:

оплата

реальность исполнения подтверждена соответствующими отчетами

надлежащим образом оформленные первичные документы

контроль возможности поставщика исполнить обязательства, при необходимости подтвердить обстоятельства и т.п.

Риск переквалификации сделки в дивиденды, оспаривания цены сделки и т.п.

4. Выплата дивидендов

Плательщик дивидендов нераспределенную прибыль должен подтвердить отчетностью.

5. Прочие способы, при выборе которых важно проверять соответствие уставу компании, обозначать деловую цель

Мы разобрались кто будет признан взаимозависимым лицом и критически взглянули на сделки между ними.

Рассмотрим теперь какие риски несет налогоплательщик при недобросовестной работе со взаимозависимыми лицами.

Часть 3. Налоговые последствия выявления прямой или косвенной взаимозависимости

Налоговый контроль за ценой сделки между взаимозависимыми лицами.

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации«, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017 обозначается следующее:

1. Налоговый контроль применяется в случаях использования рыночных цен при исчислении налогов по отдельным операциям налогоплательщика.

Например, в целях НДС при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе.

2. Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции.

Как правило, для доказывания необоснованной налоговой выгоды налоговая инспекция признает существенным отклонение сделки более чем на 20% от рыночной.

3. Взаимозависимость участников сделки может являться основанием для корректировки их доходов (прибыли, выручки) если в отношении этой сделки соблюдается вся совокупность условий, при наличии которых она признается контролируемой.

В спорах, связанных с корректировкой налоговой базы, признается надлежащим доказательством отчет об оценке рыночной стоимости. Есть риск формального подхода, не учитывающего все обстоятельства сделки.

Нередко компании считают, что обезопасят сделки от мероприятий налогового контроля, если применят принцип «зеркальности». Давайте разберемся в этом вопросе.

Защищает ли принцип «зеркальности» от внимания к сделкам и от рисков их оспаривания?

Принципом зеркальности считают факт отражения совершенной операции в отчетности всеми сторонами и уплаты налогов в бюджет по сделке.

Например, покупатель А отразил сделку в расходах, а поставщик Б — в доходах. Поставщик Б оплатил возникающие налоги.

Согласно НК РФ, в правилах для отражения расходов по налогу на прибыль и в признаниях вычетов по НДС, нет условий об уплате налогов контрагентами.

В Постановлении 9ААС от 16 декабря 2009 г. N 09АП-24949/2009-АК по делу N А40-74606/09-4-550 говорится:

«Также отклоняется довод инспекции о не соблюдении заявителем принципа «зеркальности».

Законодательством Российской Федерации о налогах и сборах принцип «зеркальности» не закреплен.

Принцип «зеркальности» применяется инспекциями в анализе НДС при контроле факта отражения сделки у продавца и покупателя, в том числе при наличии суммы восстановления и начисления НДС по авансовым платежам.

Следовательно, факт уплаты налогов, не исключает исследования сделки на документальное подтверждение, реальность, деловую цель и т.п.

Таким образом, искажая результаты совместной деятельности взаимозависимых лиц, налогоплательщик рискует встретится с налоговыми рисками.

Последствия признания лиц взаимозависимыми

1. Взыскания с одного лица задолженности другого лица (банкротство, привлечение к субсидиарной ответственности), в том числе в случаях перевода бизнеса на другое лицо.

2. Выявление необоснованной налоговой выгоды.

Подробнее про умышленное дробление бизнеса рассказано в статье «Дробление бизнеса от умышленного до экономически обоснованного».

3. Взыскания недоимки с взаимозависимых лиц должника. Происходит в обход запрета на взыскание налоговой задолженности если нарушение совершено на втором и далее звене цепочки контрагентов.

Определение ВC РФ N 302-ЭС14-1472 от 15 февраля 2018 г:

«О наличии подконтрольности, в частности, могли свидетельствовать следующие обстоятельства: действия названных субъектов синхронны в отсутствие к тому объективных экономических причин; они противоречат экономическим интересам должника и одновременно ведут к существенному приросту имущества лица, привлекаемого к ответственности; данные действия не могли иметь место ни при каких иных обстоятельствах, кроме как при наличии подчиненности одного другому и т.д.»

Проанализировав основные риски работы со взаимозависимыми лицами, мы можем вывести главные правила, которые помогут защитить бизнес от обвинений в недобросовестности и получении необоснованной налоговой выгоды.

Часть 4. Снижение налоговых рисков

ФНС России выпустило письмо от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации», в котором рассмотрено в том числе доказывание получение необоснованной налоговой выгоды. Опираясь на указанную в нем информацию, можно обозначить основные рекомендации по снижению налоговых рисков в сделках между взаимозависимыми лицами:

1. Наличие деловой цели, экономического смысла, т.е. основной целью совершения операции либо их совокупности не являлось уменьшение налоговой обязанности.

2. Соответствие условий сделки рыночным, в т.ч. с учетом гл. 14.3 НК РФ

3. Реальность операции, т.е. имела ли место операция в действительности и получено ли исполнение по сделке налогоплательщиком

4. Отсутствие формального документооборота и условий в договорах, отличающихся от существующих правил делового оборота. Оформление сделки с соблюдением внутренних процедур согласования, наличие всех необходимых документов, т.е. качественное документальное оформление сделки.

Взаимозависимость сама по себе не является нарушением. Главное — знать и соблюдать основные правила безопасности. В данной статье мы подробно осветили важные аспекты и дали ценные рекомендации. Воспользуйтесь ими и защитите свой бизнес.

Работайте со взаимозависимыми лицами? Что уже применяйте в своей деятельности? Сталкивались ли с налоговыми запросами по сделкам с ними?