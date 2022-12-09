Нововведения по спецрежимам в 2023 году

Изменения по УСН

С 2023 года налоговые платежи необходимо перечислять до 28 числа следующего месяца, после окончания квартала. Это правило действует для авансовых платежей по налогу при упрощенке. Для итоговой суммы налога, рассчитанной по итогам года, срок уплаты сократили: предприниматели должны платить до 28 апреля, организации – до 28 марта.

Другое ключевое изменение для налогоплательщиков, применяющих УСН, изменение сроков сдачи налоговой декларации по итогам года. Изменения в Налоговый кодекс сократили период подготовки этого отчета: компании обязаны направить декларацию в ИФНС до 25 марта, а предприниматели – до 25 апреля.

Много изменений для упрощенцев будет по страховым взносам. В новом году бизнес будет обязан перечислять все типы страховых взносов – за работника и за себя (включая 1% при превышении лимита) с помощью единого налогового платежа. Отдельных платежей по каждому типу взносов не будет, все суммы будут перечислять одной суммой, а затем – ИФНС будет зачитывать ее в счет погашения налоговой задолженности.

Платежи на социальное страхование предпринимателей с 1 января составят 45.842 рубля за полный 2023 год. Из них на пенсионное страхование пойдет 36 723 рубля, а на обязательное медицинское страхование – 9 119 рублей. Также с 1 января вступят в силу значительные нововведения по социальному страхованию работников: будут унифицированы льготы, изменяется порядок уплаты, а также – правила администрирования платежей.

С 1 января 2023 года на экспериментальный налоговый режим АвтоУСН смогут перейти большее количество организаций и предпринимателей. Бизнес из 4-х регионов (Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан) при соблюдении установленных критериев и подав заявление смогут начать применять автоматизированную УСН.

С 2023 года изменятся коэффициенты-дефляторы, которые оказывают влияние на предельные базы по доходам для получения и сохранения права на применение УСН. Лимит для перехода на упрощенку будет установлен 141,41 млн рублей (ниже этого дохода за 9 месяцев можно будет подать заявление на применение спецрежима). Для применения УСН в текущем режима новые лимиты составят: 188,5 млн рублей (для «классической» УСН) и 251,4 млн рублей (для УСН с повышенными ставками).

Одновременно с расширением диапазона доходов, с нового года будет действовать запрет на применение упрощенки налогоплательщиками, которые относятся к ювелирному бизнесу. Ограничения будут как для производителей, так и для продавцов (оптовых и розничных).

Изменения по ЕСХН и ПСН

Для налогоплательщиков, которые уплачивают единый сельскохозяйственный налог, с 2023 года изменится срок уплаты годового налога: его необходимо перечислять до 28 марта следующего года. Важно: дату оплаты авансового платежа за полугодие не изменили, заплатить надо 25 июня. Дополнительно изменен срок сдачи декларации по этому спецрежиму: отправить его в ИФНС необходимо до 25 марта следующего года.

Для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, будет минимум новаций в 2023 году. Единственное изменение – запрет на применение ПСН для ювелирных компаний (производителей и продавцов ювелирных изделий). В остальном порядок налогообложения не изменится.

НДФЛ и взносы за работников

Наступающий год принесет изменения по налогам и сборам, которые компании (ИП) уплачивают/удерживают за своих работников.

Например, важные изменения коснуться НДФЛ:

изменяться сроки перечисления налога в бюджет; отчетность по налогу нужно будет сдавать по новой форме и в новые сроки; налог придется удерживать с каждой выплаты работнику (даже с авансов по зарплате); НДФЛ можно будет перечислять за счет собственных средств налогового агента.

Существенные изменения будут и по страховым взносам. Объединение фондов запустило реформу обязательного социального страхования: расширяется круг страхователей, больничные придется оплачивать сотрудникам на ГПХ, изменяться сроки уплаты взносов, отменят много отчетных формы и прочие.

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